摩洛哥生產商面臨產量連續第三年下降

由於持續乾旱和花期高溫，摩洛哥面臨橄欖油產量大幅下降的問題。

根據國際橄欖理事會初步估計，90,000/2024作物年度摩洛哥將生產25萬噸橄欖油，遠低於五年平均141,600萬噸。

“摩洛哥正面臨持續六年的嚴重乾旱。 Olive Oil Times. “長時間的乾旱給我們的農業部門帶來了重大挑戰，影響了作物產量和水資源供應。

摩洛哥跨專業橄欖聯合會主席 Rachid Benali 表示， “「各種氣候波動」是該國持續存在的生產問題的原因。 “問題不僅限於乾旱，」他告訴新聞社 Bladi酒店.

該國的其他生產商證實，高溫也導致橄欖產量比往年減少。

“與前一年相比，單棵橄欖樹的產量減少了約一半，影響了從這些低收成中提取的油量，」摩洛哥中部一家工廠的老闆穆斯塔法·賈布里（Mustapha Jabri）說， 告訴貝爾普萊斯.

產量急劇下降導致當地價格飆升，摩洛哥政府透過暫停進口關稅來解決這個問題 特級初榨橄欖油 並透過特定許可證引入出口法規。

該部預測，價格可能從收穫開始時的 150 至 14 迪拉姆（90 至 100 歐元）上漲至每公升 8.60 迪拉姆（9.55 歐元）。 數據 勞埃德銀行的分析顯示，摩洛哥的平均月薪為1,793迪拉姆（171歐元）。

當地消費者保護組織也擔心不斷上升的 橄欖油價格 將會引來更多的猜測。

“收穫前後中介機構的干預，旨在壟斷市場，放大了價格上漲，」摩洛哥消費者權益聯合會主席 Bouazza Kherrati 告訴 Hespress。

同時，摩洛哥消費者權益保護協會主席 Ali Chtour 擔心物價上漲會加劇 橄欖油欺詐.

他呼籲政府加強對橄欖油進口的管制。 “氣候危機絕不能成為傷害公民的投機行為的藉口，」他告訴阿格里瑪洛克。

據國際奧委會稱，過去五年摩洛哥平均每年消耗148,000萬噸橄欖油，預計140,000/2024年將消耗25萬噸。

因此，該部宣布計劃在30,000年和2024年允許進口2025萬噸初榨和特級初榨橄欖油，以幫助穩定價格，預計出貨量將來自巴西、義大利、西班牙、突尼斯和土耳其。

同時，橄欖農擔心產量低可能導致消費者轉向 橄欖油替代品 如果存在嚴重短缺。因此，他們對宣布增加進口表示歡迎，但對沒有儘早做出決定表示遺憾。

“該部正在不懈地努力尋找解決方案、實施節水技術並支持我們的農民。但這是一場艱苦的戰鬥，」當地農民補充道。 “當我們努力應對這些前所未有的條件並努力確保糧食安全和可持續農業實踐時，全國各地的壓力都是顯而易見的。