Monte do Camelo 憑藉可持續種植的本土品種贏得巨大勝利

連續第三年， 駱駝山 已在國際舞台上獲得認可。這位葡萄牙製片人在 2024 年電影節上榮獲銀牌 NYIOOC World Olive Oil Competition 其 Tratturo de Fronteira 品牌是一款中等強度的 Galega。

這個佔地 10 公頃的農場坐落在葡萄牙主要橄欖油產區之一阿連特茹上游的弗龍泰拉 (Fronteira)。

有時，引用永續性並沒有真正的價值。就我們而言，增加生物多樣性是我們工作的一個相關部分。我們的目標是保護土壤，同時幫助環境繁榮。 - Ana Cardoso，Monte do Camelo 共同所有人

Ana Cardoso 和 Paolo Morosi 於 2017 年開始種植橄欖。

莫羅西說，山羊豆樹會產出少量的小橄欖。 “這些樹堅強、健康、有彈性。

得知獲獎消息後，夫婦倆表示對獲得的認可感到滿意，並表示明年將繼續進步。

“當然，我們對這次會議的結果非常滿意 NYIOOC，」卡多佐說。 “去年，我們 獲得金獎 我們的 Cobrançosa 單品種品種首次亮相。我們希望今年也能贏得金牌。

“優質Galega 橄欖油的一個不尋常的方面是它的揮發性香氣，這種香氣往往會迅速變化，因此在鼻子上，綠色的果香可能會很快變成幾乎成熟的香氣，同時在口中保留獨特的綠色果香風味， 「她補充道。

當 Cardoso 和 Morosi 於 2014 年首次收購該農場時，農場內散佈著約 1,000 棵 Galega 橄欖樹。

卡多佐和莫羅西種植了原產於葡萄牙的加萊加（Galega）和科布蘭索薩（Cobrançosa）。 （照片：卡梅洛山）

“它們隨機散佈在農田中，相距十米，」卡多佐說。 “它很美麗，儘管收穫可能比其他地方需要更多的努力。

2018 年，這對夫婦擴大了經營範圍，在種植密集的果園中增加了 2.5 公頃的 Cobrançosa 橄欖。

“這些是我們唯一灌溉的橄欖樹，」卡多佐說。 “它們是幼樹。一旦它們長大一點，我們就會停止灌溉。

這種方法反映了種植者對永續農業實踐的承諾和對未來自給自足的預期。

四年前，在里斯本大學的學習和其他專注於加工技術和程序的教育追求的推動下，卡多佐和莫羅西建造了一家工廠。

2020 年，卡多佐和莫羅西建造了一座工廠來控制生產過程。 （照片：卡梅洛山）

“我們必須這樣做，因為我們不想讓我們的橄欖與其他生產商的橄欖混合，這種情況以前發生過，」卡多佐說。 “我們採用了促進再生農業的有機方法，該地區其他生產者在樹林中採用的方法並不多。

卡米洛山 特級初榨橄欖油 將於明年正式獲得有機認證，完成轉向有機農業的法律要求。

“有時，引用永續性並沒有真正的價值。就我們而言，增加生物多樣性是我們工作的一個相關部分，」卡多佐說。 “我們的目標是保護土壤，同時幫助環境繁榮發展。

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該農場停止了傳統的耕作方式。相反，這對夫婦開始種植豆科植物，以肥沃土壤並防止侵蝕，這是阿連特茹乾旱地區的常見做法。

此外，農場也利用遍佈果園的修剪殘留物和橄欖碾磨副產品的堆肥來為土壤施肥。

Monte do Camelo 也是酒店周圍充滿活力的生態系統的守護者。

“在我們地產的外部區域，我們保留了豐富多樣的本土植物、灌木和樹木，它們界定了我們農田的邊界，也是動物和昆蟲的重要棲息地，」卡多佐說。

此外，這對夫婦還採取了支持當地野生動物的措施，包括在該地區經常長期乾旱的時期提供可供動物使用的儲水箱，並創造安靜的環境 鳥類築巢區 和蜜蜂。

僱用足夠的收割工人是卡梅洛山面臨的挑戰之一。 （照片：卡梅洛山）

“果園裡的鳥類很珍貴，因為在白天它們可以有效地阻止病毒的傳播 橄欖果蠅，」卡多佐說。 “我們也為當地的蝙蝠提供住所，這些蝙蝠在晚上會遇到橄欖蛾 他們飲食的一部分“

最近的產季對葡萄牙生產商來說尤其碩果累累。 “儘管冬季相當乾燥，隨後又發生乾旱，2023/24 產季的糧食豐收，這可能引發了更高水平的降雨。 多酚，」卡多佐說。

“雖然上一季對我們以及該國和其他地方的許多其他人來說確實很糟糕，但這一季的情況要好得多，」她補充道。 “原因之一是我們為樹木提供的有機處理，無論是鉀、鈣或硼。這些都是為了加固植物。

由於Monte do Camelo渴望打入北美市場，它面臨著持續的挑戰，例如勞動力短缺和監管障礙，但它仍然專注於生產高品質橄欖油。

在頒獎典禮上獲獎 World Olive Oil Competition 幫助 Monte do Camelo 開拓新市場。 （照片：卡梅洛山）

“收穫是手工進行的，只有收割機的幫助，你必須在樹下佈置橄欖網並移動它們，」卡多佐說。 “我想說，缺乏季節性勞動力是該地區高品質橄欖油生產的首要問題。

隨著阿連特茹高密度和超高密度橄欖農場數量的增加，這對夫婦在一份聲明中承認 2023 年 - 月面試 這使得小規模生產商更難競爭。

“中小型生產者除了必須應對乾旱和其他挑戰外，還發現自己被迫應對不斷增加的超集約樹林，無論是環境上還是經濟上，」卡多佐和莫羅西說。

儘管面臨這些挑戰，該農場仍取得了成功 NYIOOC 進一步增強了其聲譽，吸引了新客戶並確認了其作為世界頂級橄欖油生產商之一的地位。

“在紐約獲勝是一種確認，」莫羅西總結道。 “我們的客戶在決定是否繼續購買我們的橄欖油時會考慮這些獎項。