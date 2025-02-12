見見在烏拉圭種植傳統義大利橄欖的熱那亞夫婦

瑪麗亞·維托利亞·薩卡雷洛 (Maria Vittoria Saccarello) 和多梅尼科·布魯佐內 (Domenico Bruzzone) 在世界各地旅行並致力於人道主義援助和發展項目四十多年後，他們希望在退休後開展一項新的項目。

他們沒有從西非的最後一個崗位（途經維也納、中美洲、西非、玻利維亞和巴基斯坦）返回家鄉熱那亞，而是開始在拉丁美洲尋找定居之地，並制定了行動計畫。

“我們在歐洲以外的第一個任務是在墨西哥與瓜地馬拉的邊境，」布魯佐內說。 “拉丁美洲給我們留下了深刻的印象。

同時，這對夫婦對橄欖種植的熱情部分源於他們在義大利北部的成長經歷以及與義大利政府合作在埃及、黎巴嫩和巴基斯坦種植橄欖樹的經歷。

2014 年，多梅尼科·布魯佐內 (Domenico Bruzzone)（右三）和薩卡雷洛 (Saccarello)（左二）在巴基斯坦巴里查克瓦爾實驗站種植橄欖樹。

最終，這對夫婦確定烏拉圭是他們新項目的合適地點，理由是烏拉圭的經濟美元化、政治穩定、語言、與義大利的文化相似性以及適合種植橄欖的風土。

“我們對公司實現經濟自給自足和投資盈利所需的規模進行了一些研究，」薩卡雷洛說。

最終，這對夫婦於40年在烏拉圭首都蒙得維的亞東北100公里處的佛羅裡達中部省購買了一塊2012公頃的土地。

Pique Roto 於 30 年開始種植 2012 公頃橄欖樹。

雖然 Arbequina、Picual 和 Coratina 是烏拉圭的主要品種，但 Saccarello 和 Bruzzone 選擇從知名的意大利苗圃進口傳統的意大利品種，包括 Taggiasca、Frantoio、Leccino 和 Pendolino。

“當我們第一次種植時，烏拉圭沒有人知道 Taggiasca、Frantoio、Leccino 和 Pendolino，」薩卡雷洛說。 “因此農學家要求我們種植 Arbequina，以便將其產量與義大利品種進行比較。

在經歷了幾次挫折之後，包括一半的 Arbequina 樹在第一年就因根系未能紮根而死亡，一場龍捲風刮倒了樹林中大約 500 棵樹，品牌名稱 Pique Roto（意為斷棍）的靈感來源，這對夫婦發現意大利品種在烏拉圭生長得很好，尤其是 Taggiasca 和 Pendolino。

薩卡雷洛在收穫前檢查果園，收穫通常在三月下旬開始，六月中旬結束。 （照片：Pique Roto）

“義大利北部的品種比西班牙品種（Arbequina 和 Picual）更受歡迎，因為（佛羅裡達）氣候更潮濕，甚至更冷，」布魯佐內說。

將傳統品種與義大利進口品種結合也帶來了交錯收穫。

“「採收季從三月底或四月初的阿爾貝基納（Arbequina）開始，然後到萊奇諾（Leccino），這取決於橄欖的成熟速度，接下來是弗蘭托約（Frantoio），六月中旬結束於塔賈斯卡（Taggiasca），」布魯佐內說道。 “這樣就可以對收成進行規劃，並且在沒有過多降雨的情況下進行協調。

Saccarello 補充說，其他生產商通常會提早收割所有作物，以避開冬季的潮濕天氣，並增加橄欖的生長潛力 炭疽病，從而導致油品出現缺陷。

儘管 Bruzzone 和 Saccarello 的樹中有五分之一都是 Arbequina，但他們主要專注於義大利品種，最初銷售的是 Arbequina 特級初榨橄欖油 散裝。 “透過出售阿爾貝吉納葡萄，我們通常可以為整個收成提供資金，」布魯佐內說。

這對夫婦生產兩種特級初榨橄欖油：Tosca（托斯卡納田間混合了 Frantoio、Leccino 和 Pendolino 的橄欖油）和 Taggiasca 單一品種。

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“我們不在工廠生產托斯卡 (Tosca)。一年後，托斯卡可能會有更多的 Frantoio，使其更具果味和綠意，更辛辣、更苦澀，」薩卡雷洛說。 “另一年，它可能會有更多的 Leccino，提供一種有趣的甜味。托斯卡 (Tosca) 是土地賦予我們的產物。

另一方面，Taggiasca 單一品種是一種獨特的晚季橄欖油，在烏拉圭舉辦的 2024 年馬裡奧索利納斯獎中獲得四個一等獎之一。

薩卡雷洛和她的農學家（左）與國際橄欖理事會和烏拉圭橄欖協會（Asolur）的代表團一起視察橄欖園。 （照片：Pique Roto）

“顯然，這給了我們很大的激勵，」布魯佐內說。 “這是對我十年辛勤工作的認可。

他補充說，在 2024 年收成多雲多雨之後，獲得這個獎項尤其令人欣慰，因為收成多雨，使得在果園裡採摘橄欖和其他口味的水果變得非常緊張。

“雨量很大； 「它幾乎沒有停下來，」布魯佐內說。 “我們也擔心油的質量，因為橄欖在採摘前接受的陽光照射太少。

薩卡雷洛說，在橄欖廠，她必須根據橄欖中的水量來調節滗水器的刻度、攪拌速度和每天的時間，以防止橄欖糊變成水狀乳液。

儘管面臨這些挑戰，皮克羅托仍收穫了 193 公噸橄欖，明顯高於 53 年烏拉圭歷史性乾旱期間收穫的 2023 噸。

總體而言，私營部門的初步收穫數據顯示，烏拉圭在 614 年生產了 2024 噸橄欖油，其中 Pique Roto 是少數幾家與 2023 年相比產量增加的公司之一。

雖然降雨是該公司在 2024 年面臨的主要挑戰，但找到足夠的工人進行手工收割和在工廠工作始終是一項挑戰。

儘管面臨勞動力方面的挑戰，薩卡雷洛表示，她更喜歡手工採摘而不是機械採摘，因為這樣她就能夠控制運送到磨坊的水果數量。

薩卡雷洛 (Saccarello) 每天研磨不到五噸的橄欖，以確保其高品質。 （照片：Pique Roto）

該公司擁有每小時可加工500公斤的Mori-Tem設備。

“我們的目標是每天研磨不超過五噸的橄欖，因為這個數量使我們能夠最大程度地控製質量，」她說。

展望未來 2025年收穫布魯佐內和薩卡雷洛預計今年的橄欖收成將會相當不錯，產量將在 150 噸到 170 噸之間。

“有些植物結滿了果實，而有些植物甚麼都沒有，」薩卡雷洛說。 “無論如何，我們將拭​​目以待橄欖的繼續生長。

Bruzzone 和 Saccarello 表示，該公司計劃在推出最新的雙品種葡萄酒 Sur（Arbequina 和 Coratina 的混合酒）之後，再推出 Pendolino 單一品種葡萄酒品牌，其中 Coratina 在烏拉圭很常見。

雖然大多數烏拉圭橄欖樹都位於海岸附近，但佛羅裡達內陸氣候更適合種植更適應寒冷的義大利北部品種。 （照片：Pique Roto）

“我們想嘗試 Pendolino 單變量機器，這在義大利也比較罕見，」Saccarello 說。

“「Pendolino 是一種非常有趣的樹，我們的農學家確信應該擴大其種植範圍，」Bruzzone 補充道。 “這是一種非常強效的油，這種植物非常威嚴。

根據油的產出和市場反應，這對夫婦將決定是否保留大量油或將其與 Tosca 混合到罐中。

雖然橄欖油生產是他們的熱情所在，但薩卡雷洛表示，公司成功的關鍵在於向市場推出一系列產品，進一步開發那些更具吸引力的產品，並加倍投入那些有吸引力的產品。

Pique Roto 的創辦人認為生產商必須在市場上提供一系列橄欖產品。 （照片：Pique Roto）

“「這對種植園來說是一個非常重要的經濟補充，」布魯佐內說。

除了橄欖油以外，這對夫婦還用傳統的九個月的處理方法在鹽水中生產食用橄欖。烏拉圭的大部分食用橄欖都是從阿根廷進口的，並經過鹼液處理，因此具有明顯不同的風味。

“「橄欖的幾乎所有營養成分、感官特性和益生菌都幾乎全部丟失了（在鹼液中處理時），」布魯佐內說。

薩卡雷洛喜歡在空閒時間做飯，她表示，公司還出售一系列在她在橄欖樹下的實驗室製作的橄欖醬。

“當我們第一次開始種植食用橄欖時，我注意到市場上沒有橄欖醬，」她說。 “所以我開始製作一系列產品，叫做 “以傳統食譜為基礎的地區激情 地中海飲食 來自義大利的不同地區。

“我們目前正在研發兩款產品，然後將它們推向市場，」她說。 “有時，它們不會立即流行起來，但大多數時候，它們確實有效。

Pique Roto 正在努力進入烏拉圭橄欖產業的另一個領域是 油脂旅遊.

布魯佐內認為，最能體現特級初榨橄欖油非凡品質的地方就是樹林。 （照片：Pique Roto）

Bruzzone 表示，橄欖油旅遊為生產商提供了一個絕佳的機會，讓他們向消費者介紹特級初榨橄欖油 對健康的益處 可持續性 同時培養支付意願。

“沒有比參觀種植園更好的方式來向消費者解釋橄欖油的優點了，在那裡他們可以了解這種樹是什麼，它如何生長，如何照顧以及需要做多少工作，」他說。

由於 Pique Roto 將精力集中在國內市場（儘管該公司之前曾批量出口過 Arbequina），Saccarello 強調有必要將烏拉圭人帶到橄欖園，並解釋當地生產與從大型西班牙、義大利和阿根廷生產商及瓶裝商進口之間的區別。

“你必須向消費者展示橄欖樹並說， “看看那棵樹，它就是你上週買的三公升袋中盒橄欖的原料，」她說道，並指出，與一公升油相比，想像十公斤橄欖是什麼樣子更加困難。 “這有助於他們理解，」她說。