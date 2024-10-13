正在開發的低成本橄欖害蟲防治解決方案

一個新的西班牙財團已經成立，旨在開發一種自動化、易於使用、可靠且低成本的系統，用於檢測和識別橄欖園中的害蟲。

在地區、國家和歐洲政府的支持下，oliVAr 營運小組旨在透過將現有硬體與人工視覺和資料建模領域的最新進展相結合來創建該系統。

該財團由安達盧西亞洛約拉大學、Ayesa 基金會、Opracol Seville 和 Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 組成，年營業額超過 11 億歐元。

該聯盟的目標是開發一個綜合平台，透過部署在整個橄欖林中的遠端節點網路來定位害蟲的存在、移動和數量，包括溫度、濕度、紅外線和可見光譜感測器，所有感測器均以無線方式連接。

該系統將檢測四種最重要的橄欖害蟲： 橄欖果蠅、 橄欖蛾、 橄欖木蝨及茉莉花蛾。

“橄欖樹及其產品的健康目前是農業生產領域的基本要素；影響它們的病蟲害可能會造成嚴重的生產損失，從而降低橄欖產業的競爭力，」該財團在新聞聲明中表示。

害蟲活動和威脅資料將儲存在平台的資料庫中。這些資訊將透過圖形使用者介面（包括行動介面）即時提供，並作為軟體內分析功能的基礎。

這些功能包括為每種目標昆蟲建立飛行曲線以及控制點所在的經濟閾值。

經濟閾值表示決定和實施預防措施的適當時間，以避免作物價值的下降幅度大於控制處理的成本，這轉化為經濟損失：經濟損害水準。

經濟閾值和傷害水平是害蟲綜合管理 (IPM) 計劃的核心，oliVAr 系統正是在此基礎上建立的。

IPM 是在第二次世界大戰後的幾十年中開發的，旨在應對農藥使用量的穩步增加，由於農藥抗藥性不斷增強，以及越來越多的證據和認識表明密集使用農藥對人類健康和環境產生負面影響，導致了害蟲防治危機。

該聯盟指出，雖然該系統的設計目的是對抗當前突出的害蟲，例如橄欖蛾和橄欖果蠅，但該技術將來可以擴展到監測其他生物體，特別是 侵入性的 或外來物種。

由於氣候變遷以及現代農業和貿易的全球化性質，這種情況的可能性越來越大。例如， 棕色有紋蝽 十多年來，這種病毒對北美的各種農作物造成了嚴重的經濟損失，現在在義大利和希臘的橄欖園中也發現了這種病毒。

oliVAr 計畫由歐洲農業農村發展基金 (EAFRD) 資助，並由安達盧西亞地區政府農業、漁業、水利和農村發展部共同資助，是旨在提高農業永續發展和生存能力的幾個計畫之一。透過技術解決方案創新進行歐洲農業食品生產。