阿根廷收成較少，生產成本上升

在創紀錄的收穫之後 超出預期 2023年，阿根廷的橄欖油產量在2024年大幅下降。

地中海盆地以外世界最大的橄欖油生產國40,000年橄欖油產量達2023萬噸，實現連續三年豐收。

雖然官方數據尚未公佈，但總部位於拉里奧哈的 Valle de la Puerta 總裁、阿根廷橄欖聯合會董事會成員 Julián Clusellas 估計 2024 年的收成將是 30 年收成的 2023%，約 12,000 噸。

“與 2023 年相比，產量有所下降。 商業總監 總部位於聖胡安的 Solfrut 的創始人兼 AOF 董事會成員。 “我們還沒有所有省份的官方數據，但這個數字可能是一個很好的近似值。

“在 Solfrut，我們今年的產量低於去年，這與全國各地發生的情況一致，」他補充道。 “我們正在努力讓我們的農場在 2025 年達到顯著的生產水平。

克魯塞拉斯表示，在單產創歷史新高之後，預計今年的收成會下降，因為該國許多橄欖園進入了減產期。 “橄欖樹自然交替結果週期中的「小年」。

斷斷續續的歲月 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

弗蘭基·戈比阿根廷最大的生產商、總部位於拉里奧哈的阿根廷橄欖集團的聯合創始人兼執行長告訴我們 拉多斯·德拉梅薩播客稱，今年石油產量明顯較低。

“平均而言，這裡的比例約為 16% 或 17%，」他說。 “今年我們開始收割的時候，收成率還沒有達到百分之十或百分之十一。全國各地的石油產量都很低。

同時，Sierra Pura 總裁 Veronica Ortega 證實阿根廷中部科爾多瓦省的產量下降，但強調品質仍然很高。

“儘管產量適中，但 2024 年的收成在水果品質方面非常積極，」她說。 “今年，由於缺乏降雨，我們面臨著低濕度，這給灌溉管理帶來了挑戰，特別是因為我們依賴山脈的自然坡度。

儘管如此，阿根廷的橄欖油產量仍在下降 上升趨勢 隨著生產商用 Arbequina、Arbosana、Koroneiki 和 Hojiblanca 超高密度樹林取代中密度和高密度樹林。其他的是 種植新的橄欖樹 在不同的規模上。

儘管許多生產商的橄欖油產量下降，但投入成本卻急劇增加。哈維爾·米萊 (Javier Milei) 總統於 2023 年 - 月當選後 採取了行動 減少政府開支 較低的通貨膨脹.

他的第一個決定是取消電力和燃料補貼，這對該國許多依賴灌溉的種植者產生了深遠的影響。 “電力成本從每公頃 300 美元（270 歐元）增加到每公頃平均 800 至 900 美元（715 至 805 歐元），」Clusellas 說。

在總統哈維爾·米萊 (Javier Milei) 政府取消電力和燃料補貼後，2024 年的製粉成本增加。 （照片：Solfrut）

電價上漲也增加了橄欖磨坊的營運成本，其中最大的橄欖磨坊在收穫期間每天 24 小時運作。

為了解決電力成本上漲的問題，Valle de la Puerta 計劃建造一個 2 兆瓦的太陽能園區，為其整個農業和碾磨業務提供電力。

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米雷政府的成本削減措施還包括取消數百項價格管制，從而大幅增加了幾乎所有消費品的成本。

因此，消費現在僅限於中上階級和上層階級， 特級初榨橄欖油 超市貨架上的價格達到 8 歐元或 9 歐元。

“沒有大量的消費，」克魯塞拉斯說。 “它不是阿根廷人日常購物籃中的產品。

Gobbee估計阿根廷人均消費量在200至300克之間。

由於國內消費量低，阿根廷將大部分橄欖油出口到巴西、歐洲和美國，其中約90%是特級初榨橄欖油。

阿根廷中部 Traslasierra 山谷 2024 年的收成受到降雨不足的影響。 （照片：塞拉普拉）

連續多年以來 歉收 在地中海歷史上造成 橄欖油價格高目前，阿根廷生產商的收入增加，並設法應對更高的生產成本。

“事實上，價格一直保持在去年的水平，並且今天仍然居高不下，這無疑對阿根廷生產商來說是一個機會，」坎普說。

“我們已經利用了前兩年的價格優勢，我們將繼續利用它們，因為價格仍然非常高，」克魯塞拉斯補充道。 “但一旦價格預計明年恢復正常，事情就會變得複雜。

雖然他預計短期和中期對整個阿根廷的橄欖油生產商來說將面臨巨大挑戰，但克魯塞拉斯認為，從長遠來看，其他改革將對生產商有所幫助。

他列舉了勞動改革和放寬進口限制這兩項措施，這兩項措施將隨著時間的推移降低成本。

奧特加補充說，米雷政府取消貨幣管制和降低通貨膨脹（211 年達到高峰 2023%）的努力將改善橄欖種植者的經濟前景。

“逐步開放生產關鍵投入品的進口，加上通膨下降和美元貶值，帶來了更大的穩定性，使我們能夠更好地規劃生產，這對我們的行業有利。

隨著新的高密度果園的種植，阿根廷的橄欖油產量預計將增加。 （照片：Solfrut）

展望 2025 年，生產商的預期不一。有些人預計產量將會反彈，但仍低於 2023 年創紀錄的產量。

據戈比稱，冬季（南半球六月至八月）和早春的寒冷氣溫和霜凍可能會對一些樹林產生負面影響，同時補充水源。

“我們將不得不等待，看看這對接下來的收成有何影響，」他說。 “同樣重要的是要記住，這個[冬季天氣]也帶來了水，我們希望在 2025 年再次獲得好收成。

克魯塞拉斯說，下一次收穫的第一個真正跡像出現在九月底，那時樹木開始開花。然而，他認為寒冷的天氣和霜凍已經損壞了一些樹林。

“明年收成不會很好，因為春天很冷，霜凍也很厲害。 “我們預計收成可以說是豐收的 80%。