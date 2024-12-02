勞動力短缺削弱了西班牙橄欖的收成

該部門官員表示，由於缺乏工人，西班牙用於食用橄欖生產的水果中有 15% 尚未收穫，而食用橄欖生產活動已接近尾聲。

大多數未採摘的橄欖產自安達盧西亞的塞維利亞省，主要對應曼薩尼拉和戈達爾品種。

由於機械化程度較高，Hojiblanca 食用橄欖大部分已收穫，但由於缺乏工人，估計有 5% 的橄欖未被採摘。

“勞動力是農業部門面臨的主要挑戰，尤其是食用橄欖，」Cooperativas Agro-alimentarias 食用橄欖總裁 Gabriel Cabello 告訴當地廣播電台 Andalucía Capital。

其他大型合作社官員證實 Olive Oil Times 尋找足夠的工人來收割變得越來越困難，許多年輕的西班牙人離開農村地區前往更大的城市中心。

來自北非的經濟移民越來越多地填補了這一缺口，但官員們表示，他們經常在收穫後離開尋找不同的就業機會。

這造成的年營業額增加了食用橄欖生產者的經濟負擔，他們無法從經驗豐富的勞動力提高的效率中受益，並且必須花時間指導新工人。

雖然加州越來越多的研究表明 機械效率 食用橄欖收割機、Manzanilla 和 Gordal 品種無法在不碰傷果實和損害品質的情況下有效機械化。

儘管面臨勞動力短缺的長期挑戰，西班牙生產商今年還是收穫了 480,000 萬噸食用橄欖，其中 96% 來自安達盧西亞。

“競選結果令人滿意，」卡貝洛說， “比收穫之初的預測要好得多。

他補充說，食用橄欖產量可能達到 550,000 萬噸，超過 預測492,250噸 2023月產量遠超過408,790年的-噸總量。

西班牙是繼埃及和土耳其之後的世界第三大食用橄欖生產國，擁有 197,335 公頃的橄欖園專門用於食用橄欖生產，佔全國橄欖園總面積的 77,650%，另有 - 公頃種植兩用品種。

卡貝洛承認，兩國在全球食用橄欖市場的競爭力日益增強，產量迅速增加，且收穫成本比西班牙更低。

儘管伊比利亞半島的充足降雨使得食用橄欖產量有所回升，Cooperativas Agroalimentarias 援引 額外關稅的威脅 美國候任總統唐納德·J·川普(Donald J. Trump)即將上任的政府的反對是該行業面臨的另一個阻力。

食用橄欖出口商協會 (Asemesa) 秘書長 Antonio de Mora 表示，35% 徵收關稅 2017 年，上屆川普政府對西班牙黑橄欖的製裁已導致 260 億歐元的損失。

德莫拉補充說，關稅永久地重新配置了市場，西班牙生產商失去了 70% 的美國市場份額，而埃及、土耳其和摩洛哥的出口商則進來填補了這一空白。

川普將於一月底上任，他已宣布計劃對加拿大、中國和墨西哥徵收關稅。他在競選期間表示 計劃徵收關稅 對所有進口商品徵收 10% 至 20% 的關稅。

卡貝洛斯警告說，西班牙綠食用橄欖出口也可能成為川普第二屆政府的瞄準目標。

“我們已經習慣了關稅，」他說。 “所有跡像都表明唐納德·特朗普繼續在美國使用保護主義政策。

“讓我們記住綠色食用橄欖和橄欖油 面臨關稅 源自於空中巴士和波音之間的衝突，」卡貝洛斯補充道。 “這些 關稅被暫停 五年了，但隨著川普的到來，我們不知道會發生什麼。