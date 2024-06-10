克恩縣生產商反思加州橄欖油產業

從牛到橄欖，背後的家庭 里奧布拉沃牧場 過去七代人以來一直是克恩縣農業的固定計畫。

牧場佔地 3,200 多公頃，位於洛杉磯以北約 165 公里的貝克斯菲爾德郊外，擁有 18.5 公頃經過認證的有機橄欖園。

我認為我們開始看到更多的顧客優先考慮他們的健康並關注他們消費的產品。 - Stefanie Wickensheimer，Rio Bravo 牧場計畫總監

「[尼克爾家族]與農業的聯繫始於七代之前的亨利·米勒 (Henry Miller)，他被稱為 “Rio Bravo 牧場的執行助理兼項目總監 Stefanie Wickensheimer 說：“牛王”，我們的 Miller's Reserve Blend 就是以他的名字命名的。

“如今，尼克爾家族種植番茄、玉米、棉花、杏仁、甜瓜、柑橘和橄欖，」她補充道。 “種植橄欖用於石油生產的意義和原因是生產和包裝帶有公司名稱的產品。這是我們從田間到最終用戶控制的唯一農作物。

橄欖主要是 Picual、Coratina 和 Frantoio，還有少量的 Pendolino、Ascolana、Nocellara del Belice 和 Maurino，於 2010 年種植，並於 2015 年首次收穫。

該方法已在 NYIOOC World Olive Oil Competition，世界上最大的橄欖油品質競賽。在過去的兩年裡，Rio Bravo Ranch 因其三個項目而屢獲殊榮 特級初榨橄欖油 品牌：單一品種 Picual 和 Coratina 以及包含這兩個品種的 Miller's Reserve Blend。

該公司佔地 18.5 公頃的有機橄欖園位於聖華金河谷南部。 （照片：裡奧布拉沃牧場）

“我們每年的目標是創造高品質的產品，贏得這些獎項表明我們年復一年地繼續這樣做，」威肯斯海默說。

除了控制生產流程的每個步驟外，該公司還於 10 月中旬開始收穫，實現了品質目標。

“這往往是最佳點，」威肯斯海默說。 “並非所有的橄欖都在此時成熟，但我們寧願收穫較綠的橄欖，也不願收穫太成熟的橄欖。我們選擇更高品質、更高多酚的橄欖油。

在夏末和秋初進行的測試確定了收穫的確切日期。 “它並不完美，但我們選擇一個日期，堅持下去，如果我們的產量沒有那麼高，只要我們有質量，我們也沒關係，」威肯斯海默說。

收穫時間持續一到兩週，通常與開心果收穫結束時間一致，因此 Rio Bravo Ranch 與同一家公司簽訂合約來完成這兩項工作，從而避免了尋找工人的問題。

Rio Bravo 牧場於 10 月中旬開始收穫橄欖，通常是在開心果收穫完成後。 （照片：裡奧布拉沃牧場）

“由於我們使用開心果搖床進行機械收割，因此收割永遠不會完美，」Wickensheimer 說。 “我們只能盡力而為，盡可能地從樹上摘下農作物。話雖這麼說，我們在收穫期間並沒有遇到太多問題。

Rio Bravo 牧場沒有專門的磨坊；自 2016 年以來，該公司已聘請移動磨坊來到樹林中。

威肯斯海默表示，這有助於裡奧布拉沃牧場克服他們多年來面臨的最重大挑戰——高溫——讓他們能夠與採摘者協調每天早上在工廠到達之前收穫多少箱子。

她補充說，移動式工廠具有許多優勢。 “它減少了運輸費用，」她說，消除了收穫和將橄欖轉化為橄欖油之間的等待時間。

Rio Bravo 牧場與移動磨坊簽訂了合同，降低了橄欖運輸成本，並縮短了收穫和轉化之間的時間。 （照片：裡奧布拉沃牧場）

“我們全年必須應對的最大挑戰是炎熱，」威肯斯海默說。 “我們必須密切注意灌溉。

雖然該地區經歷了一些潮濕的水文年份（從七月到六月），但威肯斯海默表示，該公司在特定時刻從專用水庫灌溉橄欖，以最大限度地提高品質。

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“有時你必須進行更多灌溉，」她說，有時，裡約布拉沃牧場會停止灌溉，給樹木帶來一些壓力。 “當你在夏天給樹木施加壓力時，你必須觀察它們，以確保它們不會承受過多的壓力，」威肯斯海默補充道。

除了挑戰之外，高溫也提供了一些優勢。 “我們沒有太多問題 橄欖果蠅，」威肯斯海默說。 “它們似乎在高溫下表現不佳。這是擁有熱量的優點之一。

到目前為止，2024/25 作物年度橄欖園的情況看起來不錯。 “這些樹看起來不錯，」她說。 “一個月前，樹木已經盛開，果實已經含苞待放……但現在判斷我們實際上能收穫多少作物，還為時過早。

現在，該公司希望整個夏季氣溫保持穩定，然後在九月天氣涼爽，以最大限度地提高產量。

工廠生產出橄欖油後，就會包裝在較大的桶子或 SpaceKraft 紙板手提袋中，類似於 盒中袋容器，取決於數量。這些物品儲存在辦公室後方的冷藏大樓內。

“我們喜歡這些的原因是內襯是真空密封的，它們會與油一起沉入水中，並且不會讓大量的氧氣進入，這很棒，」Wickensheimer 說。

另一個優點是它們可以輕鬆運送給客戶，因為它們是方形的並且相對較輕。

Rio Bravo Ranch 主要在網路上、貝克斯菲爾德的一些當地農夫市集和手工食品店銷售橄欖油。它還為當地一家餐廳和舊金山食品店的自有品牌提供橄欖油。

Rio Bravo Ranch 生產 Picual 和 Coratina 單品種及混合品種。 （照片：裡奧布拉沃牧場）

威肯斯海默 (Wickensheimer) 密切關注加州特級初榨橄欖油 橄欖油價格，表示該細分市場基本上未受到西班牙和歐洲其他地區原產地歷史高價的影響。

“即使歐洲的價格較高，它仍然比加州橄欖油便宜，」她說。

威肯斯海默將加州的價格上漲歸因於生產成本增加。 “我們看到農業成本迅速增加，」她說。 “現在就是這樣。這很不幸，但我們必須稍微提高價格來彌補這些上漲。

儘管不得不提高價格，威肯斯海默並沒有看到對需求產生太大影響。

“我認為我們開始看到更多的顧客優先考慮他們的健康並關注他們消費的產品，」她說。 “因此，即使我們必須稍微提高價格以跟上更高的成本，我們也沒有看到銷售額下降。

到目前為止，該公司預計 2024/25 作物年度將再次獲得好收成，但表示現在判斷水果產量還為時過早。 （照片：裡奧布拉沃牧場）

“我們發現人們對我們的加侖（3.8 公升）選項更感興趣，根據使用情況，這可能是最經濟的選項，」Wickensheimer 補充道。

威肯斯海默多年來看到的另一個消費趨勢是 調味橄欖油 作為新消費者進入邊境類別的門戶。

“當人們開始涉足橄欖油行業時，他們往往會從注入橄欖油開始，並逐漸逐漸使用純特級初榨橄欖油，」她說。

威肯斯海默補充說，並不是每個人都想喝一匙特級初榨橄欖油來體驗它的味道。

“有些人在嘗試搭配麵包時會嗤之以鼻，」她說。 “但注入橄欖油肯定有幫助，因為如果人們喜歡這種口味，他們就更願意嘗試。

“這是他們開始將橄欖油納入飲食的一種方式，因為許多人沒有意識到，無論你用黃油或植物油做什麼，你幾乎都可以使用橄欖油，」威肯斯海默總結道。