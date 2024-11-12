約旦石油產量低迷，收成令人失望

低於預期的橄欖加工產量正在影響約旦的橄欖油產量。

根據農業部最新估計，本季該國收穫的橄欖約143,000萬噸將用於生產橄欖油。

該部負責植物資源的助理秘書長艾曼奧蘭表示，橄欖油產量預計將超過 26,000 噸，與五年平均產量 27,000 噸持平。

這些預測修正了農業部長 Khaled Al-Hanifat 最近提出的更樂觀的估計，他表示 30,000/2024 作物年度產量可能達到 25 萬噸。

然而，某些地區的農民報告轉換率較低，這意味著從果實中提取的橄欖油數量低於預期。

約旦農民聯盟主席馬哈茂德·奧蘭 (Mahmoud Al-Auran) 將這一問題的部分原因歸咎於 氣候變化。平均氣溫一直高於正常水平，影響了石油累積。

儘管有這些挑戰，但並非約旦所有地區都受到影響。

“今年的產量和品質都很好，」屢獲殊榮的橄欖油生產商聯合創始人阿米莉亞·比爾貝斯 (Amelia Bilbeisi) 說道 邁達.

約旦的大多數種植者沒有面臨 極端天氣事件 襲擊了地中海盆地的其他地區。

“天氣如預期一樣，」比爾貝斯說。 “收穫的準備工作正在按計劃進行。

的存在 橄欖果蠅 與其他季節相比也不太顯著。

“在約旦的一些地區，我們看到農場在這個季節受到疾病的影響，但我們沒有受到影響，」比爾貝西說。

在該國主要橄欖油產區之一的杰拉什省，工廠已滿載運轉數週。

傑拉什農業部主任法耶茲·哈拉勒 (Fayez Al-Khalayleh) 指出 “一些農民提早開始收割，而另一些農民則等待更多降雨。

當局鼓勵農民延後收穫以提高石油產量。

不過，他們也發布了 警告 向消費者講述 仿冒橄欖油.

鑑於正品橄欖油價格高昂，可能會出售假冒產品，這些產品可能含有很少或不含真正的橄欖油，並且可能含有有害物質。

當局認為，大部分假冒產品都是針對對產品缺乏足夠了解的消費者。

橄欖油加工商和生產商協會發言人 Mahmoud Al-Omari 表示，預計與上一季相比，橄欖總產量仍將增加 10%。

儘管如此，該協會警告說，推遲收穫可能會對油的品質產生負面影響。

Bilbesi 也指出，像 Al-Maida 這樣的優質生產商面臨一些壓力。 “有 之前贏過 ，詳見 NYIOOC 確實給我們作為生產者增加了壓力，但我相信這是積極的。品質始終是我們的首要任務，引導我們實現一致性，」她說。

約旦大部分地區的橄欖收穫預計將在 12 月的前兩到三週內結束。