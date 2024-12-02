世界自然保護聯盟研究集約化和傳統橄欖園之間的權衡

A 研究 國際自然保護聯盟 (IUCN) 發表的報告研究了不同類型橄欖園的可持續性概況，並將其與其他油籽作物進行了比較。

自 1948 年成立以來，世界自然保護聯盟一直走在全球保育工作的最前沿，為地球的健康提供重要的見解。報告回顧了不同橄欖種植區和管理類型及其對生物多樣性、生態系統服務和產量影響的學術研究成果。

該研究建議採用系統方法，其中應包括 “這些作物的生產、貿易和消費方式以及這些價值鏈所處的社會經濟背景。

（單一栽培）傳統栽培與密集、超集約栽培對生物多樣性的影響沒有太大差異。在後兩種情況下，它只會導致覆蓋更大的表面積。 - Beatriz Lozano，科爾多瓦大學土壤研究員

根據特選橄欖種植專家審查的學術文章，傳統的橄欖園可以具有更高的生物多樣性，但產量通常較低。此外，與傳統系統相比，有機環境中的植物物種豐富度高出 40%。

不利的一面是，研究強調，集約化（高密度）橄欖種植對橄欖樹的影響更為顯著。 負面影響 越冬鳥類物種的豐富度在超集約（超高密度）果園中顯著下降。

世界自然保護聯盟的研究強調，多年生橄欖樹的初始生長速度較慢，達到初始產量的平均時間為三到五年，與一年生油料作物相比，其對病蟲害的易感性較高。儘管如此，橄欖樹的壽命很長（平均500年），可以忍受乾旱和貧瘠的土壤。

該研究也關注水需求的重要面向。在所考慮的油料作物中，橄欖園的水足跡最高，每年生產一噸油需要 14,500 立方公尺的水。其次是亞麻籽，年產量為 9,400 立方米，花生年產量為 7,500 立方米，向日葵年產量為 6,800 立方米。

橄欖園傳統上不進行灌溉，樹木間距較寬（每公頃 80 至 120 棵），因為它們通常生長在地中海地區。

由於根系深厚，橄欖樹具有強大的耐旱能力。然而，它們對冬季的降雨量高度敏感。

在長期缺水和極端氣溫的情況下，無法保證橄欖核果的最佳發育，例如西班牙和地中海盆地其他大部分地區在春季和夏季所經歷的情況。 2022 2023，當橄欖油產量下降到 歷史低點.

事實上，由於氣候變化，水資源短缺對油料作物來說是一個日益嚴重的風險。該研究還強調了廣泛的油料作物單一種植對全球降雨和氣候模式的不利影響，其中 “極端天氣事件 預計這種情況會變得更加頻繁，導致油料作物產量大幅減少。

“不應忘記，西班牙傳統的橄欖樹林景觀是單一栽培，對生物多樣性產生了所有影響。它對生態的影響是相當大的。

集約化（每公頃 200 至 600 棵樹）和超集約化（每公頃 1,000 至 2,000 棵樹）橄欖種植的增加，以及灌溉的廣泛使用，已成為 上升趨勢 過去十年在西班牙，特別是在安達盧西亞哈恩省。

這種集約化降低了採摘成本，增加了產量，並減少了橄欖樹自然輪生性質的影響。

交替軸承循環 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

然而， “傳統耕作與集約和超集約耕作對生物多樣性的影響沒有太大區別。 “在後兩種情況下，它只會導致覆蓋更大的表面積。

世界自然保護聯盟的研究進一步強調，作為一種多年生作物，橄欖如果混養種植，可以最大限度地減少自然生態系統和生物多樣性的損失，從而允許在橄欖林中發育複雜的植被。因此，橄欖在維持棲息地品質方面發揮著至關重要的作用。

橄欖樹和農作物的整合作為 林地林作系統 人們發現，生態系統可以提供生態系統服務——人們從生態系統中獲得的好處——例如土壤恢復、水源保護、氣候調節和生物多樣性增強。

2022 年，作為歐盟 Diverfarming 計畫的一部分，Lozano 和她的團隊進行了一項關於地中海非灌溉橄欖林間作的研究，其中 “覆蓋種植的目的是改善生物多樣性和土壤質量，並提高種植者的回報。

可持續的土壤保持措施，如間作藏紅花（Crocus sativus）或薰衣草（薰衣草x中間體）在非灌溉橄欖園中 “可以非常有效地防止水土流失和改善土壤性質，」洛薩諾說。

不過，她也警告說 “氣候變數可能會產生深遠的影響，特別是對傳統的橄欖種植系統，」和 “覆蓋作物的收成可能無法保證。而且， “在非灌溉橄欖園的小巷裡種植第二季作物很難獲得積極的經濟回報。

“在嚴重缺水的時期，即使是非常抗旱的橄欖樹也會受到影響，覆蓋作物幾乎無法承受缺水的影響，而且往往證明作為橄欖種植者的額外收入來源是不可持續的，」洛薩諾補充道。

儘管非灌溉橄欖園覆蓋作物的生存能力存在風險， “總體而言，在歐盟特定補貼的刺激下，西班牙橄欖園的覆蓋種植最近有所擴大，」洛薩諾說。

事實上，關於間作覆蓋作物的橄欖園表面積的官方數據顯示，在最新一次迭代之前，1.4 年的橄欖園面積已達 2022 萬公頃，令人印象深刻。 共同農業政策 (CAP) 於 2023 年生效，至 2.4 年 2024 月面積達 - 萬公頃。

作為實際例子，西班牙的兩個項目與橄欖林間作有關，包括透過養蜂、薰衣草種植和鄉村旅遊促進生物多樣性的努力 “奧利瓦雷斯·德米爾 項目和 “Olivares Vivos”，以其 LIFE Olivares Vivos+ 項目, 已延長 西班牙以外 義大利、希臘和葡萄牙——旨在增加生物多樣性、減少水土流失並使覆蓋作物的投資有利可圖。

這主要可以透過額外的、全面的間作培訓以及致力於改善行銷、傳播和品牌策略，向有環保意識的消費者銷售高品質、高附加價值的產品來實現。

IUCN 物種生存委員會在 2024 年 - 月發布的報告中宣稱， “向更永續的做法過渡，例如有機農業和使用覆蓋作物，對於減少橄欖油生產的環境足跡至關重要。

歐盟 CAP 中規定的新規定（該規定將持續到 2027 年）強化了這一目標，即引入生態計劃（對於西班牙，如 西班牙 CAP 戰略計劃 和歐盟的 2030 年生物多樣性戰略），認識到有意識的橄欖種植者為增加非商品效益而採取的環境保護措施所具有的高生態和社會價值。