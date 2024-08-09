義大利嚴重乾旱導致橄欖樹在收穫前受損

A 無情的乾旱 再加上持續的熱浪，在早期收穫前幾個月嚴重影響了義大利的橄欖園。

負責義大利大部分橄欖油生產的南部地區首當其沖地受到這些惡劣天氣條件的影響。

Coldiretti Puglia 是一個著名的農民協會， 警告 該地區的橄欖油產量可能會下降50%以上。

我們已經失去了本季的全部橄欖產量。此外，如果這些天氣狀況持續下去，下一季的生產也可能面臨風險。 - 保羅‧科隆納 (Paolo Colonna)，巴斯利卡塔橄欖生產者協會主席

普利亞的許多雨養橄欖樹都表現出缺水的跡象，許多橄欖在樹枝上乾燥。

在可以灌溉的地區，水仍然稀缺。普利亞大區的水庫比上一季減少了 57%，導致整個農業部門遭受重大損失。

“嚴重且長期的乾旱迫使農民以高昂的成本進行緊急灌溉，因為從井中提取水並通過油輪運輸所需的燃料價格高昂，」科爾迪雷蒂警告。 “自流井正在塌陷，而較淺的井正在消失、乾涸。

氣溫持續飆升至季節性平均以上，促使義大利軍事航空天氣預報服務機構多次警告異常熱浪。

由於高溫，受保護的八哥物種的行為發生了變化，加劇了橄欖種植者面臨的挑戰。

現在，大量的這些鳥類在鄉村持續存在，對當地農業造成了嚴重破壞。 Coldiretti 指出，每隻鳥每天最多可食用 20 克橄欖。

為了緩解已經受到天氣嚴重影響的橄欖種植區的壓力，地區委員會暫時取消了鳥類保護措施，允許在損失最嚴重的橄欖收穫高峰期捕獵椋鳥。

Oprol，巴斯利卡塔橄欖生產者協會， 警告 自去年以來觀察到的橄欖園的危急狀況已升級為更嚴重的緊急階段。

“我們已經失去了本季的全部橄欖產量。 保羅·科隆納說，協會主席。 “此外，如果這些天氣狀況持續下去，下一季的生產也可能面臨風險。

西西里島的情況也同樣嚴峻。過去兩週，一些地區的稀少降雨並沒有緩解乾涸的土壤。乾燥的天氣導致島上一些地區的橄欖樹過早掉落，這是對極端壓力的自然反應。

整個地區的農業處於緊急狀態，水資源儲量驟降至歷史低點。

在可行的情況下，當地政府努力為農場提供一些救濟，同時確保人口獲得充足的水。義大利海軍已向該島輸送供水。

同時，山火猖獗，為林區和居民帶來新的風險，並使抗旱工作變得更加複雜。

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Coldiretti 報告說，大火已經燒毀了西西里島 5,800 公頃的土地。橄欖、水果和葡萄酒生產預計將崩潰，當地農民遭受的損失可能達到 3 億歐元。

稍微不那麼嚴重的乾旱和氣溫條件也影響了中部地區，包括拉齊奧和翁布里亞，這是許多重要的義大利橄欖油公司的所在地。

在翁布里亞，儘管今年是一個豐收季，但春季降雨和良好的開花最初給人們帶來了豐收季的希望。 “橄欖樹自然交替結果週期中的「小年」。

然而，強風、極高的氣溫和乾燥的天氣給當地的橄欖農帶來了挑戰。在翁布里亞歷史悠久的橄欖產區之一特雷維，許多橄欖都出現了脫水的跡象。

“目前的乾旱令該地區所有橄欖生產商感到震驚。 翁布里亞橄欖油之路，告訴 RAI 新聞服務。 “此時此刻，所有種植者都需要保持謹慎，採取行動盡可能減輕乾旱的影響。

“儘管高溫嚴重考驗著橄欖樹的恢復能力，但我們地區的情況仍然可控。 波梅蒂， 告訴 Olive Oil Times.

“植物可以忍受高溫和缺雨，但果實卻受到了影響。儘管這個季節的數量很多，但它們正在變黑，」他說。 “這主要是由於持續超過 33 ℃ 至 35 ℃ 的高溫造成的。

波梅蒂說，他正在透過在橄欖上使用高嶺土來減輕乾旱的影響，以保護它們免受陽光直射和陽光照射。 橄欖果蠅.

“通常，該產品用於防止橄欖果蠅，但我們發現它還可以保護果實免受 “曬傷，」他說。 “目前，我們還不能抱怨現場條件。割草和覆蓋草肯定有助於保持良好的土壤濕度。樹葉茂密，衛星圖像證實了我們的努力產生了積極影響。

一些中部和北部地區的情況差異很大，不同的天氣模式、溫和的氣溫和過量的降雨在某些情況下造成了重大損失。

“義大利（目前）是一個在氣像上一分為二的國家，持續的氣候危機給農業企業帶來了嚴峻的挑戰，」農民協會CIA-Agricoltori Italiani 的全國主席克里斯蒂亞諾·菲尼(Cristiano Fini)表示。

在威尼托，過多的降雨給許多農場帶來了挑戰，當前的橄欖季節需要採用熟練的樹木管理方法。

“今年前六個月，義大利北部的降雨量可能比以往任何時候都多。因此，收割工作進展順利。 帕尼奧利奧， 告訴 Olive Oil Times.

“競賽結果的正面回饋表明，即使在不同的條件下，我們的農業和生產方法也是有效的。 “過去五年來，我們經歷了從嚴重乾旱到過量降雨的各種情況。

橄欖種植者協會 Italia Olivicola 預測， “與上一季相比，「非年度」加上極端天氣條件將使義大利橄欖油產量減少至少 23%。

歐盟數據顯示，義大利 生產328,000噸 2023/24 作物年度的橄欖油產量，顯著高於過去五年的平均值 307,000 噸。