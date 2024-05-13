義大利製片人揭示他們在世界競爭中的勝利策略

意大利 特級初榨橄欖油 生產商在 2024 年引領潮流 NYIOOC World Olive Oil Competition，獲得 97 個金獎和 50 個銀獎，超過任何其他參賽國家。評審們對參賽的 68 個義大利品牌中的 217% 給予了獎勵。

儘管這些結果強調 義大利特級初榨橄欖油的品質，適度的成功率並不令人意外，因為獲勝的生產者應對了非常具有挑戰性的收成。

2023/24 作物年度 包括從北到南的極端天氣事件，包括長期乾旱、夏季酷暑熱浪、強風和冰雹。

雖然義大利南部表現強勁，整體產量有所提高，但北部和中部地區卻經歷了災難性的生產活動。

“這是我記憶中最艱難的季節之一，受到惡劣天氣和持續性天氣的困擾。 橄欖果蠅 金獎得主亞歷珊卓·尼古拉 (Alessandra Nicolai) 表示： 千年世紀 80 在義大利中部。

Millenovecento 80 坐落在羅馬北部 Latium 伊特魯裡亞地區的中心地帶，擁有百年的橄欖種植傳統。

“幸運的是，我們博爾塞納湖地區的幾個橄欖園仍然保持生產力，使我們能夠實現生產目標，」尼古拉說。 “然而，在我們地區，我親眼目睹許多果園完全沒有橄欖。

亞歷山德拉·尼古拉 (Alessandra Nicolai) 在克服害蟲和極端天氣事件後慶祝了一個成功的季節。 （照片：Millenovecento 80）

她強調，提高義大利高品質特級初榨橄欖油的生產取決於落實支持政策和提高消費者意識。

“為了吸引消費者，我們舉辦了橄欖油品嚐指導活動，展示了我們對非凡橄欖油世界的獨特方法，」尼古拉說。

“我們對金獎感到非常興奮，」她補充道。 “這是多年努力、犧牲和持續改進的結晶。我們每年都努力加強我們的活動並取得更好的成果。

儘管經歷了一些挫折 季末冰雹位於義大利南部腳跟的普利亞的大多數橄欖油生產商都報告了一個成功的產季。

NYIOOC 金獎並不讓 Vieste 兄弟感到驚訝，他們是 Pasquale、Vincenzo、Giacomo 和 Raffaele，他們管理著 奧萊菲西奧·弗拉泰利·維耶斯泰 在普利亞。

帕斯誇萊、文森佐、賈科莫和拉斐爾·維耶斯特（照片：Oleificio Fratelli Vieste）

“我們正在尋找這個結果。我們在管理這片樹林和整個生產階段都非常用心。 “在紐約獲勝對我們來說意義重大，因為它告訴我們我們走在正確的道路上。

“種植健康水果變得比過去更具挑戰性，主要是因為氣候的不可預測性，」他補充道。 “這也意味著仔細監測植被後的每個階段，採用更永續和天然的產品，並用誘捕器對抗橄欖果蠅。

屢獲殊榮的 Cristalda e Pizzomunno 特級初榨橄欖油得名於當地的一個傳說，講述的是兩個戀人被嫉妒的海妖阻撓的故事。

在抵抗住塞壬的誘惑後，這對戀人發生了轉變——男人變成了岩石，女人變成了塞壬。傳說在海神的恩典下，他們每100年就會重聚一次。

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“我們的目標是分享這個代代相傳的珍貴傳奇。 “顧客被當地藝術家 Raffaele Montemorra 的故事和獨特的瓶子設計所吸引。

“我們的旗艦產品在感官和敘事媒介上都表現出色。我們對其成功感到非常自豪，」他補充道。

另一位阿普利亞冠軍阿奇達莫三世也 獲得金獎 在紐約。 阿奇達莫三世 獲得第四個 NYIOOC 連續獲獎。

雖然阿奇達莫 III 靠近葉緣焦枯病菌的緩衝區，但這並沒有阻止生產商擴大其果園。 （照片：阿奇達莫三世）

“這些勝利告訴我們、我們的客戶和全世界，即使在這個充滿挑戰的時期，阿普利亞的高品質橄欖油仍然是世界一流的，」業主埃內斯托·瑪麗亞·布翁多諾(Ernesto Maria Buondonno) 說。 “我們想參加比賽，因為我們位於一個橄欖油生產面臨被放棄風險的地區。

“這是在阿普利亞橄欖受到衝擊時聚集新能量的一種方式。 苛養木黴，“ 他加了。 “這是一種表明再生農業、實地良好實踐和創新可以取得成果並增強復原力的方式。

儘管致命的橄欖樹細菌帶來了挑戰，該地區還是獲得了豐收。

“我們經歷了不止一個而是幾個糟糕的賽季，」布翁多諾說。 “這一次，我們恰逢春天下了一場小雨。也許產量可能會更高，但品質非常高。

“這個非凡的地區仍然有很多話要說，這就是為什麼我們投資種植 5,000 棵不同品種的新橄欖樹，這些橄欖樹源於阿普利亞獨特的生物多樣性遺產，」他補充道。

義大利中部許多托斯卡納生產商面臨的充滿挑戰的產季並沒有影響他們的韌性。 弗朗托約·普魯內蒂 已被授予 NYIOOC 自 2016 年以來每年都獲得金獎，並於 2024 年再次獲得金獎。

儘管托斯卡納生產商今年面臨許多挑戰，但 Frantoio Pruneti 對未來持樂觀態度，並正在努力種植 12,000 棵新樹。 （照片：弗朗托奧·普魯內蒂）

“在過去的幾年裡，很多事情都發生了變化，」合夥人 Gionno Pruneti 說。 “我們對新的橄欖油廠和最新技術進行了大量投資。我們還對樹林進行了投資，恢復了廢棄的果園，並種植了 12,000 棵新樹，其中包括傳統的橄欖品種和其他幾乎聞所未聞的品種。

“由於天氣原因，收穫前的幾個月不確定，」他補充道。 “然而，在第一次測試之後，我們意識到我們在橄欖油中發現了傳統的重要味道，並且再次證實了這一點。

普魯內蒂說 公司的創新方法 在樹林和磨坊中進行的研究使他們能夠克服害蟲帶來的挑戰，同時賦予所生產的特級初榨橄欖油獨特的草藥味。

儘管對義大利北部的許多人來說這是一個充滿挑戰的季節， 加爾達河岸農業義大利最大湖泊沿岸的知名合作社，再次慶祝其 Uliva 品牌榮獲金獎。

“該獎項讓我們感到非常滿意，最重要的是，它證實了我們為維持並可能提高產品品質標準所採取的道路是正確的，」Agraria 技術部門負責人 Furio Battelini 說。

Agraria Riva del Garda 合作社位於傳統橄欖種植區的北部邊緣。 （照片：Agraria Riva del Garda）

位於46號附近th 平行的，歷史上橄欖種植的最北邊界，Uliva 的成功源於獨特的 Casaliva 品種和約 1,200 名當地生產者的不懈努力。

“我們經歷了一系列絕對積極的年份和近年來極其困難的年份，」巴特利尼說。

Agraria 的首席橄欖專家認為，適應天氣和 氣候變化 需要不斷創新農業實踐和橄欖加工技術。

「我們對永續發展的承諾永遠不會停止，」他說。 “每個季節都會帶來挑戰，但我們一致的結果證明我們正確地解釋了這些變化。

“事實上，始終如一的品質，經過認證 NYIOOC，意味著該地區、橄欖品種以及橄欖園的種植能力和工廠的加工能力都得到了最好的管理，」巴特利尼總結道。