義大利種植者面臨令人失望的產量

隨著收穫季節全面展開，半島各地的義大利種植者報告橄欖油產量低於預期。

在某些情況下，大量的橄欖無法提供通常的產量，而在其他情況下，典型的產量來自較少的橄欖。

該國北部的生產商哀嘆轉化產量遠低於平均值。

10月底的降雨推遲了收穫，導致產量較低……這不可避免地會影響價格，而且向客戶解釋起來並不容易。 - Alessandro Melchiorri，Melchiorri Olio 所有者

“今年，我在北部果園收穫的橄欖明顯多於南部果園，」Pietro Polizzi 說道， 奧利奧·埃諾特的所有者，在北部的威尼托和南部的卡拉布里亞有小樹林。

由於義大利大部分地區的石油產量下降，義大利的橄欖油產量可能會低於最初的預期。 （照片：瑪麗娜·科隆納）

“橄欖很健康，沒有任何跡象 橄欖果蠅，“ 他加了。 “然而，問題在於轉換率，其異常低——大約百分之七到八。

轉化率是指從100公斤橄欖中提取的橄欖油量。 100% 的產量意味著研磨 - 公斤橄欖可產出 - 公斤橄欖油。

“這些低轉換率將不可避免地影響最終產品的價格。從好的方面來說，品質仍然非常高，」Polizzi 說。

塞爾·弗里德曼 科迪奧利 (Erminio Cordioli) 共同所有人 威尼托維羅納地區的農民也對收成低於預期表示遺憾。

塞伊爾·弗里德曼表示，降雨中斷了收成，同時石油產量下降也影響了收成。 （照片：埃爾米尼奧·科迪奧利）

“橄欖很漂亮，我們對油的品質很滿意，」她說。 “這是一項艱苦的工作，尤其是降雨經常中斷收割。然而，低於預期的收益率讓我們措手不及。

“我可以向你保證，這個問題正在影響該地區的所有生產商，」弗里德曼補充道。 “像當地的 Grignano 這樣的品種通常產量約為百分之十，但這次達到了百分之六。

Furio Battelini，技術總監 加爾達河岸農業其樹林位於加爾達湖上方，也觀察到產量出乎意料地低。

“由於春季以來的條件有利，今年我們的橄欖產量相當豐富，」他說。 “橄欖果蠅還沒有從八月份的酷暑中恢復過來，因此不會造成損害。

“然而，我們發現工廠的產量非常低，降至 14%，而我們通常預期產量在 15% 到 -% 之間，」他補充道。

巴特利尼將這種現象歸因於自九月以來晴天變得很少的天氣模式。 “缺乏陽光可能會影響橄欖的成熟，使其無法完全成熟，」他說。

巴特利尼表示，在這種條件下，注重品質的生產商仍應選擇早期收穫，因為等待會降低油中的酚類含量。

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“我們還經歷了強降雨，導致橄欖過早從樹上掉落，」他說。 “那些沒有及早收穫的人可能會損失大量果實。

“低產量抑制了許多人通常歡樂的收穫季節，」巴特利尼補充道。 “橄欖油的品質仍然非常出色，具有非常優雅和乾淨的輪廓。然而，遺憾的是我們今年無法填滿我們的儲罐。

由於夏季和秋季氣候異常波動，義大利北部部分地區的石油產量比平均值低 50%。 （照片：Agraria Riva del Garda）

據報道，在義大利中部，產量令人滿意，但較低的轉換產量令種植者感到困惑，因為大而健康的橄欖保留了大量水分。一旦壓榨，石油產量就會低於預期。

該地區的生產者將其歸因於炎熱乾燥的夏季之後初秋的充沛且持續的降雨。

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“我們的早期收穫通常會導致產量下降，但今年，我們的產量下降到平時的一半，」DueNoveSei 公司的 Marco Prosseda 說道，該公司位於拉齊奧羅馬薩比納中心的莫里科內。

“經過一個有利的夏季後，九月和十月持續降雨，導致橄欖受水膨脹，」他補充道。 “諷刺的是，儘管水果豐富，比去年增加了 30%，但我們的石油產量幾乎與去年一樣多，但橄欖產量卻明顯增加。

普羅塞達表示，在收穫中期，明顯的趨勢已經出現。

“首先，樹林裡長滿了美麗、健康的橄欖；其次，我們生產具有良好感官和營養特性的高品質產品；第三，從 100 公斤水果中，我們只提取 15 公升油，即 -% 的產量，而我們通常能達到 -% 左右。

在另一個羅馬薩比納小鎮蒙特利布雷蒂也可以看到類似的情況，安東尼奧·曼奇尼 (Antonio Mancini) 在那裡共同管理馬可阿爾迪·羅伯塔 (Marcoaldi Roberta) 農場。

“收穫進展順利，樹上有許多健康的橄欖，」曼奇尼說。 “我們預計將迎來近年來品質最好的收成之一。

“然而，十天前的大雨襲擊了橄欖的高峰期，導致它們腫脹，」他補充道。 “經過幾個月的乾旱，它們的體積在短短 12 到 24 小時內就增加了一倍，而且由於吸水，它們的重量也增加了。

再往北，在圖西亞 (Tuscia)、彼得羅雷 (Pietro Re) 地區， 塔米亞創始人，培育了幾種橄欖品種，雖然產量較低，但收成充足，品質優良。

皮埃特羅·雷表示，拉齊奧的橄欖收成豐收，但油產量低於平均值。 （照片：塔米亞）

“每個橄欖油季節都有自己的故事，每年都會遇到新的挑戰，這個也不例外，」雷說。

在托斯卡納，阿雷佐地區 Le Fontacce 的 Simone Botti 將低產量歸因於乾旱。

“我們於 16 月 - 日開始收穫早熟品種 Leccinoth，獲得百分之六的收益率，」他說。 “現在，當我們致力於 Moraiolo、Leccino 和 Frantoio 的混合時，我們的產量達到了 8.5% 至 13%，而之前的平均產量為 -%。

博蒂表示，頻繁且嚴重的夏季乾旱影響了產量。他認為，乾燥的夏天影響了果實的發育，導致果核與果肉的比例不成比例，果核多，果肉少。

“由於夏季乾燥，石油聚集沒有在正確的時間發生，」他解釋道。 “當雨終於來的時候，已經太晚了。

Massimo Ragno，小組組長兼採購經理 莫尼尼指出，義大利中部地區的產量低於預期是由於降雨量大，隨後氣溫升高，減緩了乾燥過程並增加了橄欖的含水量。

莫尼尼預計，由於降雨量大和氣溫升高，義大利中部地區的產量將會下降。 （圖：莫尼尼）

“今年的橄欖數量和品質都非常好，沒有果蠅，」翁布里亞斯波萊托 Melchiorri Olio 的老闆 Alessandro Melchiorri 補充道。 “然而，11 月底的降雨推遲了收成，使產量保持在 -% 至 -% 的低水平。這將不可避免地影響價格，而且向客戶解釋並不容易。

“與去年相比，我們看到的橄欖明顯增多，但鑑於單產較低，仍然很難預測本季的整體結果，」他說。

拉格諾強調了收穫前和收穫期間強降雨的影響。

“橄欖油在八月至九月之間形成。在那段時間之後，主要是水分含量發生了變化，」他說。 “下雨時，橄欖樹可以有效利用水，從而獲得高產量。

“然而，如果在收穫前夕下大雨，就像一些地區的情況一樣，這個過程就會被破壞，水最終會浸透水果，」拉格諾補充道。 “在某些情況下，產量較低，因為橄欖中的水分比平時多得多。

“中北部地區的生產，特別是托斯卡納和拉齊奧，在品質和數量方面仍然進展順利，」他指出。

中南部地區也傳來令人欣慰的消息 莫利塞地區.

瑪麗娜·科隆納 (Marina Colonna) 將莫利塞中南部地區橄欖產量下降歸咎於天氣狀況。 （照片：瑪麗娜·科隆納）

“收穫進展順利，儘管產量與最佳季節相比略有下降，這主要是由於天氣條件，」瑪麗娜·科隆納 (Marina Colonna) 說， 科隆納農場的主人.

“產量一般，但品質非常好，」她說。 “橄欖保留了強烈的感官特徵，產生具有豐富、複雜芳香特徵的橄欖油。今年的油有更明顯的綠色味道和持久的辛辣味。

在傳統上生產該國大部分橄欖油的南部地區，種植者因整個季節的炎熱和乾燥條件而面臨挑戰。而且，今年是 “橄欖樹的交替結果週期中的“小年”，導致果實減少。

正常年份與非正常年份 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

在該國最重要的橄欖油產區普利亞，轉換率在 12% 至 16% 之間。然而，水果產量的減少正在影響整體生產水準。

“我們估計普利亞的產量將不到正常產量的一半，」拉格諾說。 “交替的結果週期和開花期間的不利條件以及非常乾燥的季節相結合，嚴重影響了產量。

儘管面臨這些挑戰，一些優質種植者還是設法適應了。

“得益於密集的農藝實踐，我們在質量和數量上都取得了良好的成果。 薩納里卡農場.

“預測系統和環境感測器的使用使我們能夠保持與前幾年一致的生產水平，」他補充道，並強調了技術在適應氣候不可預測性方面的關鍵作用。

“整個物候階段的高溫是一個重大挑戰，甚至影響了收穫，我們比平常提前了 30 天開始收穫，犧牲了產量，」Sanarica 解釋道。 “儘管如此，我們還是成功地生產出富含芳香物質的油 多酚“

雖然普利亞的石油產量徘徊在平均值附近，但水果產量卻低於去年。 （照片：薩納里卡農場）

義大利第二大橄欖油產區卡拉布里亞南部地區的種植者也遇到了類似的困難。

“在我們地區，我們發現橄欖產量大幅下降，降至我們預期的百分之十左右。幸運的是，品質仍然是最佳的。 三橄欖.

一線希望是轉換收益率高於上一季。 “這使我們能夠保持非常高的品質標準 特級初榨橄欖油，即使數量有限，」法齊奧補充道。

“夏季的乾旱迫使我們實施緊急灌溉，特別是對幼樹，」Podere d'Ippolito 的所有者 Maria Cristina Di Giovanni 補充道。

拉默齊亞泰爾梅平原的大多數生產者報告產量不錯，但橄欖數量大幅減少。

“由於十月底的洪水和強降雨，我們的一些農場遭受了相當大的損失，這嚴重考驗了我們種植者在橄欖油生產期間的恢復能力。

“我們的種植者還必須應對溢出的溪流和山體滑坡，這些都阻礙了通行路線，」她補充道。 “我們現在正在結束收穫和加工業務，以確保我們的客戶繼續獲得最高品質的特級初榨橄欖油。