以色列收穫在戰爭背景下結束

在過去的兩個月裡，以色列橄欖種植者在充滿挑戰的條件下進行了收穫。

雖然一些地區直接受到正在進行的軍事行動的影響，但其他地區則面臨衝突的間接後果，例如勞動力短缺、供應中斷和獲得基本服務的機會有限。

自 7 年 2023 月 1,139 日以來，以色列一直在加薩與哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織交戰，當時武裝分子從巴勒斯坦飛地進入以色列南部，造成 250 人死亡，並劫持了 - 名人質。

戰爭期間，即使在爆炸和襲擊期間，我們仍繼續種植和生產橄欖油。 - Nimrod Azulay，KeremZait 的共同所有人

不久之後，黎巴嫩武裝組織真主黨開始向以色列北部發射火箭。衝突一直持續到九月底，以色列開始升級對真主黨的攻擊，最終 入侵黎巴嫩南部.

加薩哈馬斯衛生部報告稱，自衝突開始以來已有 46,000 人死亡。同時，黎巴嫩當局估計已有超過 3,000 人死亡。以色列國防軍表示，已有840名士兵在戰爭中喪生。

“對於以色列來說，這是一個非常具有挑戰性的時刻。 克雷姆扎伊特.

獲獎製作人 位於米甚馬爾哈亞登 (Mishmar HaYarden) 郊區，俯瞰以色列北部約旦河，胡拉谷 (Hula Valley) 南緣。

“繼去年產量不佳之後，本季產量和品質都非常出色。

他解釋說，今年是 “在橄欖樹的自然結果週期中，這通常會導致更高的產量。

斷斷續續的歲月 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

根據國際橄欖理事會的初步估計，以色列預計在15,000/2024作物年度生產25噸橄欖油。

在整個收穫過程中，持續的衝突使大多數當地種植者無法依賴通常的季節性勞動力，包括巴勒斯坦勞工。

“每個賽季都證明了對技術和機械的投資是值得的。 “今年，這一點尤其重要，它使我們能夠在不依賴額外工人或服務的情況下種植、收穫和生產橄欖油，而這在戰時很難獲得。特別是在北部地區，那裡的衝突最為激烈。

“對於 KeremZait 來說，毫無疑問：在戰爭期間，我們繼續種植和生產橄欖油，即使在爆炸和襲擊之中，」他補充道。

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再往南，靠近耶路撒冷，戰爭也對橄欖種植者產生了重大影響。

“軍事危機無疑影響了我們今年的運作方式。 耶路撒冷橄欖油.

耶路撒冷橄欖油共同所有者 Moosh 和 Hanzi Askenenazi 視察他們的果園。 （照片：耶路撒冷橄欖油）

“雖然我們很幸運地避免了重大的物流和配送延誤，但缺乏可用的工人是一個緊迫的挑戰，」她補充道。 “由於危機，許多人無法上班，這給我們的團隊在收穫期間帶來了額外的壓力。

阿什肯納齊表示，這場衝突對參與行動的每個人都產生了深遠的情感影響，包括農民、工人及其家人。

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“然而，最讓我印象深刻的是每個參與者堅定不移的樂觀和團結精神，」她說。 “儘管面臨困難，我們比以往任何時候都更加努力地工作，因為我們對自己所做的事情以及將我們的勞動成果推向市場的重要性有著共同的信念。

與上一季相比，今年的活動無論在數量或質量上都非常成功。

“早期收穫帶來的轉化率較低，約為百分之十，但這在優先生產更芳香和更複雜的產品時是典型的 特級初榨橄欖油，」阿什肯納齊說。 “隨著季節的進展和橄欖的成熟，轉化率顯著增加，根據品種的不同，轉化率在 16% 到 24% 之間。

回到祖國的北方，後面的團隊 加利利的辛迪安娜 解決了今年充滿挑戰的收成所帶來的社會和商業複雜性。

拉哈夫表示，儘管面臨勞動力短缺的挑戰，許多以色列人還是購買了橄欖油來支持當地生產商。 （照片：加利利的辛蒂安娜）

“我們地區不斷升級的衝突凸顯了我們使命的緊迫性和重要性。 屢獲殊榮的非營利組織. “阿拉伯和猶太以色列公民之間持續存在的社會和政治緊張局勢深刻影響著我們的社區，特別是在我們努力為阿拉伯和猶太合作創造共享空間的時候。

“許多以色列人正在尋找替代方案，以擺脫戰爭不可避免的信念，」她補充道。 “辛迪安娜為這些人提供了一個不同的、更有希望的未來的典範。

拉哈夫表示，儘管持續的衝突帶來了挑戰，但以色列人，尤其是當地企業，仍然存在團結感。

“我們當地的市場需求翻了一番，以色列客戶重複訂購橄欖油，」拉哈夫說。

類似於 去年的收穫拉哈夫表示，與約旦河西岸邊境的關閉使得僱用足夠的工人變得非常困難，特別是對於傳統農民而言。

“最迫切的問題是由於限制巴勒斯坦工人從西岸進入以色列而缺乏勞動力，」她說。 “這尤其影響到小型出版社和擁有非灌溉林地的阿拉伯農民，他們傳統上依靠手工收割。

“前幾年，約有 12,000 名季節性工人協助以色列收穫橄欖。自 7 年 2023 月 150,000 日起，他們以及其他部門的另外 - 萬名巴勒斯坦工人已被禁止入境，」拉哈夫補充道。 “這種情況不僅對以色列農民和工人本身來說是災難性的，而且對巴勒斯坦經濟來說也是災難性的，因為巴勒斯坦經濟在西岸勞動力市場上缺乏足夠的替代品。

Sindyanna 在拿撒勒附近的加利利卡納開展業務，距離黎巴嫩邊境僅 50 公里。

“以色列北部的戰爭發生在收穫期間，為農民創造了危險的條件，火箭彈不斷襲擊樹林，」拉哈夫說。 “這常常阻止我們進入田地或造成嚴重的後勤障礙。

即使在這樣的條件下，辛蒂安娜仍能按時收穫，拉哈夫表示，該非營利組織生產了高品質的有機橄欖油。

“我們對有機農業、公平貿易和再生農業的承諾反映了我們對環境的尊重和對永續農業的信念，」拉哈夫說。

Sindyanna 與當地以色列和巴勒斯坦農民合作，過渡到有機實踐，並尋求國際認證以增加其產品的價值。

“透過對橄欖園進行年度專業審核，我們確保避免使用化學農藥和化肥，」拉哈夫說。 “這個過程可以促進土壤和樹木的健康，從而產出品質卓越的橄欖。它也促進了社區和土地之間更緊密的聯繫，培養了對自然的深深尊重。

拉哈夫表示，這種可持續的方法以及許多人的個人投入是最新橄欖油運動成功的關鍵因素。

“這一成功反映了我們團隊的非凡努力和決心，以及動員家人、朋友和志工在這個困難時期齊心協力提供幫助，」拉哈夫指出。

“即使在當前充滿挑戰的環境下，辛迪安娜仍然堅定不移地履行促進和平、合作和永續發展的使命。