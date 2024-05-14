創新和永續發展為阿普利亞生產商帶來了輝煌的成果

能夠充分發揮本土 Coratina 橄欖品種的精華是其核心 甘加盧波 的成功。

這家年輕的公司成立於普利亞巴里，旨在生產高品質的單一品種。它的努力再次得到了回報 金獎 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition，該公司連續第六次獲此殊榮。

人們越來越認識到，優質產品不僅僅是商品，而是對領土和社區的關懷、關注和尊重的成果。 - Vito Girone，GangaLupo 創辦人

“我們關心的許多樹木都是我的曾祖父和祖父種植的，」創始人維托·吉羅內 (Vito Girone) 說。 “事實上，我們的公司是最近才成立的，但我的家族幾代人都致力於橄欖種植。

“他們過去常常將橄欖出售給當地的工廠，一小部分水果用於生產供國內消費的橄欖油，」他補充道。 “然後，農場的管理權（也生產蔬菜）就移交給了我們的父母，他們支持我和我的兄弟開展我們以質量為導向的項目。

直到公司創建前不久，這位阿普利亞農民的職業生涯才走上了一條不同的道路。

高中畢業後，吉羅內搬到了義大利北部皮埃蒙特地區的都靈。在那裡，他畢業並開始在一家工程公司工作。這種情況持續了幾年，直到他內心的聲音促使他搬回來。

“這是一份非常好的工作，但隨著時間的推移，我意識到我需要改變，特別是因為我對橄欖油的熱情已經顯現出來，」他說。 “因此，我向畢業於林業和環境科學專業並已在家族企業工作的弟弟 Luigi 提議，自己生產 特級初榨橄欖油“

“他熱切地接受了，我們開始重新安排公司組織，」吉羅內補充道。 “由於我們只有如何製作橄欖油的基本知識，因此我們求助於外部顧問阿爾弗雷多·馬拉斯丘洛（Alfredo Marasciulo），他是優質生產方面的專家。看到我們對該項目的堅定信念，他同意支持我們，我們從 2017/18 作物年度開始。

如今，農場位於阿普利亞首都最北端的聖斯皮里托區，佔地 25 公頃。那裡距離亞得里亞海不到一公里的平坦土地上生長著 5,500 棵橄欖樹。

這些果園位於一個名為 Ganga di Lupo 的小村莊，該公司的名稱也由此而來。超過一半的樹木已有數百年歷史，仍然保留著傳統的種植模式，間距至少為六乘七公尺。一些地區種植了較年輕的樹木，以增厚果園。

“在橄欖園裡，我們安裝了兩個天氣控制裝置來檢測空氣和土壤濕度，」吉羅內說。 “我們還添加了葉子感測器，使我們能夠監測葉子的生長，避免植物的熱和水壓力。

該農業 4.0 系統有助於優化資源和工作負載。吉羅內和他的兄弟計劃安裝地下灌溉系統以節省水和能源，取代果園的滴灌系統。

“永續發展是我們的核心價值之一，因此，我們嚴格關注資源的有效利用，」吉羅內說。 “研究表明，透過滴灌，蒸發損失的水量可達 40% 至 50%。

“地下灌溉不會發生這種情況，地下灌溉降低了水消耗，從而降低了能源消耗，因為增壓泵必須在更短的時間內從井中抽出更少的水，」他補充道。 “到下一次橄欖收穫時，該系統應該會在一些果園中投入運作。

吉羅內認為，他的公司和橄欖油產業不能再繼續使用不可持續的耕作方式。

“要生產優質產品，您需要水，但是 氣候變化 減少了其可用性，」他說。 “由於降雨減少和含水層水位下降，農民必須小心用水和管理。否則，這種寶貴資源將面臨無法再用於農業的風險。

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乾旱威脅 去年的產量。春季多雨之後，六月至十一月持續乾旱，需要更多的水和能量輸入。

儘管如此，額外的努力得到了回報，橄欖產量令人滿意。 Coratina 是晚熟品種，但 Girone 提早收穫，通常在 11 月初開始，到 12 月中旬結束。

“為了實現這樣的結果，我們依靠該地區最好的工廠之一，」Girone 說。 “Donato Conserva 在他位於莫杜尼奧的工廠中，也被稱為 咪咪，為我們提供了當今最好的技術。我們計劃在幾年內建立我們自己的公司工廠，但我們現在將一步一步地繼續與這些偉大的專業人士合作。

GangaLupo 的優勢源自於每位家庭成員及其合作者所擁有的互補技能。 （照片：GangaLupo）

Girone 將公司的成功歸功於他、他的兄弟和父母所擁有的互補技能。

“在創建我們公司的過程中，我結合了我們所有的專業知識，即我父母在該國的一生經驗、我兄弟的農業知識和我的工程技能，特別是在實施精準農業模式方面，以及我們合作者的能力，」他說。即使對於小公司來說，團隊合作也可能是個成功的選擇。

Girone 將這項業務策略歸功於公司多年來所取得的屢獲殊榮的成果。

“獲得的獎項讓我們感到最大的滿足。 “它們不僅表明我們做得很好，而且還提升了我們的形象。儘管近年來像我們這樣的所有農民都遇到了困難，但我們還是取得了成功，因為越來越頻繁的 極端天氣事件 到 生產成本增加“

吉羅內透露，在銷售旺季開始時，他擔心 橄欖油價格上漲 可能會嚇到消費者。然而，他意識到，他們中的很大一部分人真正理解優質產品的價值，儘管成本增加，仍繼續購買和使用它們。

“事實上，不合格產品的價格也上漲了，」他說。 “實質上，優質產品和劣質產品的價格差異已經縮小了很多，消費者開始明白，在這種情況下，購買優質特級初榨橄欖油是值得的。

吉羅內指出，橄欖油專業人士的良好溝通也讓人們意識到優質生產背後的原因及其許多好處。

“越來越多的消費者知道，高品質的產品無論是在餐桌上還是在生活中都會帶來巨大的變化。 對健康的益處，“他說。 “我們看到越來越多的人發現這個優質世界。

“與過去相比，人們更加認識到優質產品不僅僅是一種商品，而是對領土和社區的關懷、關注和尊重的成果。 “事實上，這可能是該行業的一個關鍵時刻，我們可以讓許多人意識到高品質產品和低品質產品之間的差異。

這位阿普利亞農民說，他無法想像由於特級初榨橄欖油而過的生活會與他現在的生活有所不同。他補充說，他致力於改進和利用當今的創新，以提高品質和永續性。

“我相信，在我們的工作中，我們必須牢記一些基本要點，其中之一就是尊重環境，」吉羅內說。 “當然，今天的創新幫助我們達到最高品質水準並提高生產力，但我認為我們不應該做得太過分。我們必須始終非常小心地對待為我們提供這種非凡產品的環境和領土。

“透過減少排放和有效利用資源，我們可以在各個方面成為一家可持續發展的公司，並且仍然以最高的品質標準為目標。