韌性和熱情如何推動加州精品生產商

短短四年，背後的夫妻 盧斯城堡 已將一片小橄欖園轉變為屢獲殊榮的橄欖油品牌。

位於加州陽光普照的德盧茲的小規模生產商， 獲得兩項金獎 在2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

從外表上看，它可能看起來很光鮮亮麗，但（橄欖種植）是一項艱苦的事業，需要奉獻和韌性。 - Sandra Austoni，Chateau de Luz 業主

“我們是一家成立於 2021 年的精品橄欖園，」業主 Sandra Austoni 說。 “我們在 2020 年購買了這片正在運營的樹林，前業主在 2007 年種下了這些樹，所以我們的樹還很年輕。

“我們提供兩種混合橄欖：早期收穫的 Athena，主要是未成熟的橄欖，以及我們的常規混合 Venus，其中 50% 成熟和 50% 未成熟的橄欖，」她補充道。 “今年，我們還 介紹了 Olio Nuovo 我們的雅典娜剛從新聞界出來，這真的很成功。

奧斯托尼來自法國普羅旺斯，她表示公司名稱的靈感來自於她的過去和現在。 “我還想用一個我們的市場受眾容易理解的名字來強調我的法國傳統，」她說。

“我的家人在普羅旺斯種植橄欖已有一個多世紀了，」奧斯托尼補充道。 “我自己種植橄欖從來都不是我的目標，但當我們在尋找新家時發現這處房產時，我愛上了它。所以，這不是一個計劃好的事件。這只是偶然發生的。

奧斯托尼表示，從一開始，我們的目標就是生產高品質的產品 特級初榨橄欖油 該公司擁有 600 棵樹林，規模較小。

“我們有五個義大利品種：Frantoio、Leccino、Maurino、Moraiolo 和 Pendolino，以及我們的混合物中也包含的一些卡拉馬塔樹，」她說。

“積極的一面是我們可以在收穫後數小時內對其進行處理。我們還可以全年持續監控我們的樹木，」奧斯托尼補充道。 “生活在這些美麗的樹木之中也是一種樂趣。

由於公司規模較小，Chateau de Luz 專注於高品質小批量生產。

2020 年，奧斯托尼和她的丈夫購買了一片 600 棵橄欖樹的橄欖園，其中有 Frantoio、Leccino、Maurino、Moraiolo、Pendolino 和 Kalamata 橄欖。 （照片：光明城堡）

“我們希望注重質量而不是數量，並透過持續教育和學習經驗每年不斷提高橄欖油的質量，」奧斯托尼說。

她將公司的成功歸功於 NYIOOC 奧斯托尼和她的丈夫每年秋天收穫和碾磨橄欖的速度和效率。

“水果一採摘就開始降解，因此盡快加工至關重要，」奧斯托尼說。 “我們通常會儘早開始收穫，只要有足夠的光線讓我們的工作人員安全收穫。我們在收穫後幾個小時內開始加工。我們的目標是在同一天進行銑削。

“我們一次只加工 250 公斤水果，所以我們真正處於工匠式的加工過程中，」她補充道。 “我們注重質量而不是數量，即使這意味著我們犧牲我們的底線。我們希望我們的客戶、家人和朋友在品嚐我們的橄欖油時能夠體驗到最好的體驗。

儘管加州2023/24作物年豐收，奧斯托尼表示，豐收也有其自身的障礙，並突顯了該公司面臨的一些長期挑戰。

“2023 年的收成極具挑戰性，」她說。 “和加州的其他人一樣，我們的水果過多，但可能只收穫了百分之十的樹木。

僱用工人來收割仍然是該公司面臨的挑戰之一。 （照片：光明城堡）

“我們在銑削過程中遇到了一些機械問題，這迫使我們多次暫停，」奧斯托尼補充道。 “我們還遇到了船員問題並保留了他們，因為我們的收穫時間在幾週內過度。這是迄今為止我們所經歷過的最具挑戰性的收穫。

總體而言，她認為公司將繼續面臨的兩個主要挑戰是 氣候變化 並不斷找到足夠的工人在收穫期間工作。

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“天氣模式的變化正在影響橄欖的生產，每年的產量變化很大，對此我們除了適應之外無能為力，」奧斯托尼說。

“另一個主要挑戰是尋找並留住高素質的工作人員，特別是在收穫季節，」她補充道。 “由於缺乏人員，許多種植者上個季節無法收穫。找到也想與我們一起學習和成長的優秀承包商需要時間。我們希望為我們的主承包商提供培訓和付費教育，以此作為留住他的一種方式。

該公司面臨的另一個持續挑戰是使用有機方法來管理害蟲侵擾。

“我們確實患有 橄欖果蠅 在南加州，」奧斯托尼說。 “制定適當的計劃來控制它們並保護水果至關重要。沒有健康、高品質的橄欖，就沒有高品質的橄欖油。我們使用高嶺土來保護我們的樹木和橄欖，這是一種經批准用於有機農業的天然產品。

除了這些長期存在的挑戰之外，Chateau de Luz 還必須克服 生產成本上升 在最新的收穫中。

“所有東西都變得越來越貴，」奧斯托尼說。 “我們是一家小型生產商，無法獲利，至少目前還沒有獲利。因為我們注重品質而不是數量，所以我們的定價更高。我們還確保我們的包裝和標籤反映我們的高端定位。

儘管加州的橄欖種植工作艱苦且面臨諸多挑戰，奧斯托尼表示，在世界大賽和其他當地橄欖油品質競賽中獲獎是一項重大獎勵，有助於公司打造自己的品牌。

該公司努力推銷其精品特級初榨橄欖油背後的優雅包裝。 （照片：光明城堡）

“得到這樣一個享有盛譽的組織的認可是非常值得的，特別是因為我們是新手，」她說。

“目前很難評估其影響，但它肯定有助於我們建立我們的品牌。我們還能夠在剛結束的 2024 年洛杉磯縣博覽會上銷售我們的橄欖油。 “我們在幾天之內就把庫存賣光了，這對我們的品牌曝光來說是一次很棒的經歷。

雖然奧斯托尼還無法種植自己的樹木，但她表示，該公司利用前種植者的努力來生產富含橄欖油的橄欖油。 多酚，這對橄欖油有很大貢獻 對健康的益處 和風味特徵。

“如果我要種植一片新樹林，我可能會選擇法國品種，」她說。 “我們從前主人那裡得到的信息是，它們被選擇進行異花授粉，也是為了在混合物中獲得最大量的多酚。

要充分利用這些高多酚橄欖品種，需要在橄欖綠色時收穫橄欖並快速將其運送到磨坊。

“我負責收穫和分類，」奧斯托尼說。 “我們在研磨前對橄欖進行手動分類，去除橄欖 “壞的。手動完成時，這是一個繁瑣的過程，但它保證了我們將擁有最優質的油。

“我們還在攪拌和分離過程中不斷監測溫度，」她補充道。 “我的丈夫艾倫負責銑削和操作設備。他擁有機械學背景，並且一直在食品行業工作，所以這是一個自然的選擇。

奧斯托尼的丈夫艾倫負責經營磨坊，而她負責監督橄欖的收穫。 （照片：光明城堡）

收穫完成後，奧斯托尼將特級初榨橄欖油的樣本送到獨立實驗室進行認證。

“它顯示了可信度，被認為是最佳實踐，」奧斯托尼說。 “認證還有助於教育消費者，讓他們知道在購買高品質特級初榨橄欖油時要尋找什麼。

她認為，除了透過認證建立信譽外，對消費者進行高品質特級初榨橄欖油和永續農業實踐的教育也是當務之急。

“透過社交媒體貼文和我們網站上的各種文章，我們的目標是提供資訊和教育，」她說。

奧斯托尼表示，雖然小農的工作永無止境，但重新發現對特級初榨橄欖油生產的熱情會帶來無形的回報。

“挑戰在於工作和個人生活之間沒有界限，我相信許多其他農民也能體會這一點，」她說。

“要有耐心。與任何農業企業一樣，這不是一項快速致富的活動，」奧斯托尼總結道。 “從外表上看，這似乎很光鮮亮麗，但這是一項艱苦的事業，需要奉獻和韌性。激情對於度過風風雨雨非常重要，」她說。