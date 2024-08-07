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哈扎拉的橄欖油繁榮為巴基斯坦產業奠定了路線圖

系統性的嫁接和種植計劃、新的磨坊以及對農民和磨坊主的教育努力使得巴基斯坦一個重要地區的產量迅速增長。
參觀巴基斯坦哈扎拉地區最先進的新工廠（照片：Saeed Ur Rahman）
瓦西姆·沙赫扎德
7年2024月14日55:- UTC

巴基斯坦西北部的哈扎拉地區已成為國家橄欖油產業的試驗場。

官員和生產商對早期結果感到鼓舞，認為該地區為巴基斯坦其他地區提供了路線圖，並為大規模出口打開了大門。

哈扎拉的橄欖油產量已從 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的超過 - 噸，為農民提供了可觀的經濟利益。- Saeed Ur Rahman，帕洛阿爾托研究中心橄欖專家

數百名農民被吸引將橄欖嫁接到當地品種 Kaho 上，」國家茶葉和高價值作物研究所 (NTHRI) 高級主任巴沙拉特·侯賽因·沙阿 (Basharat Hussain Shah) 說。

種植後兩到三年內，樹木就開始結果，而且產量逐年增加。 哈扎拉有超過 1,000 公頃的土地專門種植橄欖樹，而且這個面積每年都在增長。

請參見：節慶、會議為巴基斯坦橄欖油產業注入動力

Sabir Sultan 是哈扎拉橄欖種植的先驅之一，於 2010 年種植了 Zaitoon 家庭基金會的第一批橄欖樹。

過去14年來，蘇丹透過嫁接種植了約5,000棵橄欖樹，其中一半已經開始結果。

哈扎拉的氣候非常適合橄欖種植。 土地空間廣闊，更容易種植大量橄欖樹。

土地可用性和適當的橄欖種植條件相結合，使哈扎拉成為大規模橄欖農場的候選者，這有助於降低農藝和收穫成本。

此外，蘇丹堅稱該地區在品質方面已經處於領先地位。

巴基斯坦進行了一項官方分析，評估不同地區的橄欖油質量，結果發現哈扎拉生產的橄欖油是巴基斯坦全境最高品質的，」他說。

除了 Arbequina 和 Leccino，蘇丹還種植了兩個專門針對哈扎拉氣候和土壤條件培育的品種：BARI Zaitoon-1 和 BARI Zaitoon-2。

鑑於土地的肥力和適宜性，如果有效地進行橄欖種植，我們不僅能夠停止橄欖產品的進口，而且能夠將其出口到全球，」蘇丹說。

亞洲橄欖油時代生產業務

薩比爾蘇丹是哈扎拉地區橄欖種植的先驅，該地區的橄欖油產量正在增加。 （照片：薩比爾蘇丹）

橄欖種植面積的增加對巴基斯坦極為有利，」他補充道。 它可以通過減少橄欖油進口來極大地提振經濟，橄欖油和茶葉一樣是巴基斯坦最大的進口產品之一。

雖然侯賽因表示，橄欖種植在這個南亞國家的推廣和最終成功需要政府的支持，但他補充說 機會是無限的。

哈扎拉區，位於更廣闊的 開伯爾 - 普赫圖赫瓦 該省是更廣泛的巴基斯坦工業的縮影。侯賽因認為，哈札拉人面臨的許多機會和挑戰在全國範圍內都有體現。

巴基斯坦的氣候和土壤條件適合橄欖種植，特別是西北地區的開伯爾-普赫圖赫瓦省和 旁遮普，“他說。 該國在橄欖種植方面取得了重大進展，許多農民採用了現代種植方法和灌溉系統。

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儘管取得了這些進展，侯賽因警告說，仍有一些障礙阻礙了其充分發揮潛力。

巴基斯坦的橄欖產量在幾個關鍵領域仍然落後於全球標準，」他說。 該國每公頃的平均產量明顯低於西班牙、義大利和希臘等主要橄欖生產國。

此外，由於加工和儲存設施不足，巴基斯坦橄欖油的品質往往不符合國際標準。 此外，巴基斯坦的橄欖產業主要集中在少數受歡迎的品種上，而國際市場需要更廣泛的品種。

為了解決這些問題並達到預期水平，巴基斯坦必須 投資研究 和發展，以提高產量和質量，改善農民能力建設和培訓計劃，發展現代加工和儲存基礎設施，探索新市場和出口機會，並鼓勵 採用可持續的 和精準農業實踐，」他繼續說道。

正在採取多項措施來解決這些問題，包括一個促進商業橄欖種植的項目，該項目主要由國家糧食安全和研究部資助和支持。

亞洲橄欖油時代生產業務

賽義德·烏爾·拉赫曼（Saeed Ur Rahman）（右）是致力於在巴基斯坦西北部發展橄欖種植的專家之一。 （照片：賽義德·烏爾·拉赫曼）

這個雄心勃勃的計畫旨在全國種植 75,000 英畝（30,000 公頃）橄欖，以實現橄欖油生產的自給自足。 此外，政府還提供 67% 的補貼，其中農民佔 33%，用於購買新的橄欖樹苗並協助農民為橄欖園安裝滴灌系統。

侯賽因對橄欖研究和培訓卓越中心 (Cefort)、BARI Chakwal 和 ARI Tarnab 為當地橄欖種植者和磨坊主提供建議的工作表示讚賞。

此外，該計劃還包括每年嫁接超過 2,800 萬棵野生橄欖樹並培訓約 - 名農民和橄欖利益相關者，」他說。

哈札拉族一直是這些努力的核心。

政府正在將農民與 私部門供應商 巴基斯坦農業研究委員會 (PARC) 的哈扎拉橄欖專家 Saeed Ur Rahman 表示： 加工單位的建立也在進行中，有望創造就業機會。

在哈扎拉和其他地區，有 500 萬棵野生橄欖樹正在被嫁接成多產的果樹，」他補充道。

Hussain 表示，在哈扎拉建造一座每小時 200 公斤的工廠有助於提高產量和品質；開伯爾-普赫圖赫瓦省又建了四家工廠。

48.5 公斤橄欖果實的產量達到令人印象深刻的 7.5 升高品質 特級初榨橄欖油，」侯賽因說。

亞洲橄欖油時代生產業務

農學家正在幫助農民在哈扎拉各地嫁接特有的野生橄欖樹。 （照片：瓦西姆·沙赫扎德）

哈扎拉的橄欖油產量已從 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的兩噸以上，為農民提供了可觀的經濟利益，」他補充道。

據賽義德稱，巴基斯坦在86/2022作物年度生產了23噸橄欖油，其中大部分用於 處女特級初榨.

該國在 25,000 公頃的土地上種植了約 1,400 萬棵橄欖樹，這些已種植的橄欖樹的潛在產量預計將達到每年 - 噸，」他說。 到2027年，年產量預計將超過10,000萬噸。

在2022/23財年，生產了約110噸橄欖油，40噸水果增值，產生了價值300億巴基斯坦盧比（990,000萬歐元）的經濟活動，」Saeed補充道。 這一發展為資源貧乏的農村地區創造了就業機會，凸顯了橄欖種植對當地經濟的重大影響。

哈扎拉現在對巴基斯坦的橄欖總產量做出了重大貢獻。

該地區擁有提高巴基斯坦整體橄欖產量的巨大潛力，數十萬棵卡霍樹（野橄欖）推動了經濟和農業繁榮，」侯賽因說。

由於努力擴大生產，巴基斯坦官員相信該國很快就會自給自足，甚至可能有能力出口橄欖油。

巴基斯坦未來正在成為特級初榨橄欖油的重要出口國，」侯賽因說。 2022年，該國向七個國家出口了價值超過1.9億美元（1.8萬歐元）的初榨和特級初榨橄欖油，其中大部分出口到莫三比克和加拿大。

作為其戰略目標的一部分 減少貿易逆差巴基斯坦正在積極促進特級初榨橄欖油出口，」他補充道。 一些巴基斯坦公司已經向全球市場出口，包括中國和美國。

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