哈扎拉的橄欖油繁榮為巴基斯坦產業奠定了路線圖

巴基斯坦西北部的哈扎拉地區已成為國家橄欖油產業的試驗場。

官員和生產商對早期結果感到鼓舞，認為該地區為巴基斯坦其他地區提供了路線圖，並為大規模出口打開了大門。

哈扎拉的橄欖油產量已從 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的超過 - 噸，為農民提供了可觀的經濟利益。 - Saeed Ur Rahman，帕洛阿爾托研究中心橄欖專家

“數百名農民被吸引將橄欖嫁接到當地品種 Kaho 上，」國家茶葉和高價值作物研究所 (NTHRI) 高級主任巴沙拉特·侯賽因·沙阿 (Basharat Hussain Shah) 說。

“種植後兩到三年內，樹木就開始結果，而且產量逐年增加。 “哈扎拉有超過 1,000 公頃的土地專門種植橄欖樹，而且這個面積每年都在增長。

Sabir Sultan 是哈扎拉橄欖種植的先驅之一，於 2010 年種植了 Zaitoon 家庭基金會的第一批橄欖樹。

過去14年來，蘇丹透過嫁接種植了約5,000棵橄欖樹，其中一半已經開始結果。

“哈扎拉的氣候非常適合橄欖種植。 “土地空間廣闊，更容易種植大量橄欖樹。

土地可用性和適當的橄欖種植條件相結合，使哈扎拉成為大規模橄欖農場的候選者，這有助於降低農藝和收穫成本。

此外，蘇丹堅稱該地區在品質方面已經處於領先地位。

“巴基斯坦進行了一項官方分析，評估不同地區的橄欖油質量，結果發現哈扎拉生產的橄欖油是巴基斯坦全境最高品質的，」他說。

除了 Arbequina 和 Leccino，蘇丹還種植了兩個專門針對哈扎拉氣候和土壤條件培育的品種：BARI Zaitoon-1 和 BARI Zaitoon-2。

“鑑於土地的肥力和適宜性，如果有效地進行橄欖種植，我們不僅能夠停止橄欖產品的進口，而且能夠將其出口到全球，」蘇丹說。

薩比爾蘇丹是哈扎拉地區橄欖種植的先驅，該地區的橄欖油產量正在增加。 （照片：薩比爾蘇丹）

“橄欖種植面積的增加對巴基斯坦極為有利，」他補充道。 “它可以通過減少橄欖油進口來極大地提振經濟，橄欖油和茶葉一樣是巴基斯坦最大的進口產品之一。

雖然侯賽因表示，橄欖種植在這個南亞國家的推廣和最終成功需要政府的支持，但他補充說 “機會是無限的。

哈扎拉區，位於更廣闊的 開伯爾 - 普赫圖赫瓦 該省是更廣泛的巴基斯坦工業的縮影。侯賽因認為，哈札拉人面臨的許多機會和挑戰在全國範圍內都有體現。

“巴基斯坦的氣候和土壤條件適合橄欖種植，特別是西北地區的開伯爾-普赫圖赫瓦省和 旁遮普，“他說。 “該國在橄欖種植方面取得了重大進展，許多農民採用了現代種植方法和灌溉系統。

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儘管取得了這些進展，侯賽因警告說，仍有一些障礙阻礙了其充分發揮潛力。

“巴基斯坦的橄欖產量在幾個關鍵領域仍然落後於全球標準，」他說。 “該國每公頃的平均產量明顯低於西班牙、義大利和希臘等主要橄欖生產國。

“此外，由於加工和儲存設施不足，巴基斯坦橄欖油的品質往往不符合國際標準。 “此外，巴基斯坦的橄欖產業主要集中在少數受歡迎的品種上，而國際市場需要更廣泛的品種。

“為了解決這些問題並達到預期水平，巴基斯坦必須 投資研究 和發展，以提高產量和質量，改善農民能力建設和培訓計劃，發展現代加工和儲存基礎設施，探索新市場和出口機會，並鼓勵 採用可持續的 和精準農業實踐，」他繼續說道。

正在採取多項措施來解決這些問題，包括一個促進商業橄欖種植的項目，該項目主要由國家糧食安全和研究部資助和支持。

賽義德·烏爾·拉赫曼（Saeed Ur Rahman）（右）是致力於在巴基斯坦西北部發展橄欖種植的專家之一。 （照片：賽義德·烏爾·拉赫曼）

“這個雄心勃勃的計畫旨在全國種植 75,000 英畝（30,000 公頃）橄欖，以實現橄欖油生產的自給自足。 “此外，政府還提供 67% 的補貼，其中農民佔 33%，用於購買新的橄欖樹苗並協助農民為橄欖園安裝滴灌系統。

侯賽因對橄欖研究和培訓卓越中心 (Cefort)、BARI Chakwal 和 ARI Tarnab 為當地橄欖種植者和磨坊主提供建議的工作表示讚賞。

“此外，該計劃還包括每年嫁接超過 2,800 萬棵野生橄欖樹並培訓約 - 名農民和橄欖利益相關者，」他說。

哈札拉族一直是這些努力的核心。

“政府正在將農民與 私部門供應商 巴基斯坦農業研究委員會 (PARC) 的哈扎拉橄欖專家 Saeed Ur Rahman 表示： “加工單位的建立也在進行中，有望創造就業機會。

“在哈扎拉和其他地區，有 500 萬棵野生橄欖樹正在被嫁接成多產的果樹，」他補充道。

Hussain 表示，在哈扎拉建造一座每小時 200 公斤的工廠有助於提高產量和品質；開伯爾-普赫圖赫瓦省又建了四家工廠。

“48.5 公斤橄欖果實的產量達到令人印象深刻的 7.5 升高品質 特級初榨橄欖油，」侯賽因說。

農學家正在幫助農民在哈扎拉各地嫁接特有的野生橄欖樹。 （照片：瓦西姆·沙赫扎德）

“哈扎拉的橄欖油產量已從 90 年的 2019 公斤增加到 2022 年和 2023 年的兩噸以上，為農民提供了可觀的經濟利益，」他補充道。

據賽義德稱，巴基斯坦在86/2022作物年度生產了23噸橄欖油，其中大部分用於 處女 和 特級初榨.

“該國在 25,000 公頃的土地上種植了約 1,400 萬棵橄欖樹，這些已種植的橄欖樹的潛在產量預計將達到每年 - 噸，」他說。 “到2027年，年產量預計將超過10,000萬噸。

“在2022/23財年，生產了約110噸橄欖油，40噸水果增值，產生了價值300億巴基斯坦盧比（990,000萬歐元）的經濟活動，」Saeed補充道。 “這一發展為資源貧乏的農村地區創造了就業機會，凸顯了橄欖種植對當地經濟的重大影響。

哈扎拉現在對巴基斯坦的橄欖總產量做出了重大貢獻。

“該地區擁有提高巴基斯坦整體橄欖產量的巨大潛力，數十萬棵卡霍樹（野橄欖）推動了經濟和農業繁榮，」侯賽因說。

由於努力擴大生產，巴基斯坦官員相信該國很快就會自給自足，甚至可能有能力出口橄欖油。

“巴基斯坦未來正在成為特級初榨橄欖油的重要出口國，」侯賽因說。 “2022年，該國向七個國家出口了價值超過1.9億美元（1.8萬歐元）的初榨和特級初榨橄欖油，其中大部分出口到莫三比克和加拿大。

“作為其戰略目標的一部分 減少貿易逆差巴基斯坦正在積極促進特級初榨橄欖油出口，」他補充道。 “一些巴基斯坦公司已經向全球市場出口，包括中國和美國。