生產商樂觀應對氣候和市場逆風

隨著2024年即將結束, Olive Oil Times 收穫調查結果顯示生產者的樂觀程度有所衡量。

在向 4,208 個國家的 30 名生產者發送的年度調查中,農民和磨坊主對 2024/25 作物年的總體評價高於平均水平。然而,影響 氣候變化市場價格波動、消費者困惑和勞動力挑戰仍然是關鍵問題。

儘管如此,生產者對目前收成的評分為 67 分(滿分 100 分),比前一年有很大進步。 去年的評級 51,顯著高於前六年的平均值。

為了強調這一點,近62%的受訪者表示今年的收成比去年,農民和磨坊主的得分為62,為最高分 自2019,質量為82,最高 自2021.

2024年OOT收穫分數

您如何評價 2024 年的整體收成? (0=糟糕,100=優秀)

“經過兩年的艱難歲月,我們非常感謝能夠獲得豐收,」Luisa Gamez 說。 熱帶 在西班牙哈恩。 “這個季節帶來了挑戰——不合時宜的降雨威脅並打亂了我們的計劃。

“然而,我們很幸運,」她補充道。 “每天監測情況,天氣為我們提供了一個小收穫窗口,確保我們在我們尋求的橄欖成熟點儘早收穫。

2024 年品質得分

您如何評估收穫的品質? (0=糟糕,100=優秀)

其他生產商表示,今年的收成是迄今為止最好的,並對明年的前景感到樂觀。

“我們對美國喬治亞州 2024 年的收成非常滿意。 鮮榨農場. “我們九月初開始收穫,十月初結束。今年的收成是我們有史以來最好的,並且可能是喬治亞州有史以來最大的收成,而且樹木生長得很好,可以保證 2025 年的好收成。

比去年好

2024 年的收成比去年更好、持平還是更差?

美國農業部的數據(國際橄欖理事會尚未發布官方收成預測)表明,3.1/2024年度全球橄欖油產量預計將增加25萬噸。

儘管實現了自 2021/22 年以來的最高產量,但生產商仍然對全球衝突和不斷變化的地緣政治現實的廣泛影響加劇了通常的擔憂保持警惕。

希臘和歐洲其他地區的石油產量低於預期。 (照片:NES 橄欖農場)

氣候問題仍然是首要考慮因素

Once again, cli­mate change tops the list of chal­lenges pro­duc­ers face, with 58 per­cent call­ing it one of their most sig­nif­i­cant con­cerns.

氣候變遷的標誌之一是 極端天氣.

整個地中海盆地的生產商表示,從炎熱乾燥的夏季突然轉變為潮濕溫帶的秋季阻礙了橄欖的採集,在某些情況下,導致橄欖中的石油積累減少。

生產者最關心的問題

您最關心以下哪一項?

“希臘生產商 Diamantis Pierrakos 表示:“我們的水果品質和數量都取得了豐收,但我們注意到產量與往年相比大幅下降。” 拉科尼科.

“嚴重乾旱對我們水果的油開發造成了影響,」他補充道。 “雖然我們最近收到了急需的降雨,但它應該來得更早。

(照片:巴塔塔里木農場)

整體而言,53% 的受訪者表示他們的收成受到過熱的影響,而 43% 的受訪者表示乾旱也影響了他們的收成。

“我們有很多橄欖,但由於乾旱,它們的尺寸非常小,降低了產量,並在一定程度上影響了品質。 巴塔塔丁農場 在土耳其。

2024 年產量得分

您如何評估橄欖油的數量? (0=糟糕,100=優秀)

總體而言,35% 的農民和磨坊主表示惡劣的天氣影響了他們生產橄欖油的能力,而 27% 的農民和磨坊主則認為降雨過多是一個問題。

“2024年的收成是 嚴重影響 巴西的費爾南多·羅通多 (Fernando Rotondo) 表示,“2023 年春雨過多” 奧利沃潘帕. “新的果期(2024/25)也受到春雨和環境中亞馬遜[野火]灰燼的影響,阻礙了授粉。

勞動力短缺持續影響收成

儘管生產商表示,高溫、乾旱、惡劣天氣和過多降雨是影響今年收成的四個因素,但勞動力短缺也緊隨其後。

四分之一的受訪者表示,收穫期間缺乏工人直接影響了他們的運營,而 35% 的受訪者則表示,勞動力困難是他們最關心的問題。

在加州,尋找足夠的工人來進行收割仍然是一個長期的挑戰。 (照片:中央海岸橄欖公司)

“隨著我的樹木成熟,我的收成越來越大,但我非常擔心加州的勞動力短缺,」貝絲·麥考恩 (Beth McCown) 說。 中央海岸橄欖油公司.

“我們需要一項移民勞工計劃,允許其他國家的工人進入該州並在完成農業週期後返回家園,」她補充道。

面臨的主要挑戰

下列哪些因素影響了您今年的收成?

其他生產商認為勞動力短缺是一個雙管齊下的問題。除了難以找到足夠的人來採摘橄欖並將其快速運送到工廠外,供需動態還意味著生產者必須支付更高的工資,從而提高了生產成本。

“今年我找不到足夠的買家來支付不斷上漲的生產成本,」義大利 Villa le Masse di San Leolino 的 Lauren Clancy 說。 “當我們在 2016 年開始生產石油時,我們每小時支付 12 歐元的收穫費用。現在我們支付每小時 20 歐元,但批發價格沒有改變。

市場價格繼續令生產商擔憂

繼 2024 年 - 月創下歷史新高後,原產地橄欖油價格預計將 跌破 5 歐元 2025 年初每公升。

這種波動及其對消費者的影響導致市場價格成為 39% 生產商最關心的問題之一,僅次於氣候變遷。

Tropicual 是眾多安達盧西亞生產商之一,他們在經歷了兩年的歉收之後慶祝了豐收。 (照片:熱帶)

Falling prices at ori­gin have led some pro­duc­ers to worry that they may be unable to cover their increas­ing costs.

“我們主要關心的是市場和定價,」巴塔塔里木農場的塔基說。 “拋開成本的增加,價格就像石頭一樣下跌。我們希望消費成長能夠隨著價格下降而回歸。

其他生產商擔心兩年來前所未有的高橄欖油價格已經改變 消費者的 態度 完全。

(照片:坎波多尼科橄欖農場)

“在經濟困難時期,橄欖油的高價格使其成為可自由支配支出類別的商品,」紐西蘭朱諾橄欖公司的安德魯莉莉說。

“由於收成不佳和成本不斷增加 肥料、燃料、運費等,橄欖油的成本可能會讓我們退出市場,」他補充道。 “作為一個行業,我們的回報很低,因此,橄欖樹正在被淘汰,轉而種植其他作物。

預計今年的產量將易於銷售

銷售今年的產品有多困難? (0=非常困難,100=非常簡單)

Despite con­cerns about prices, pro­duc­ers were highly con­fi­dent that sell­ing this year’s pro­duc­tion would be straight­for­ward, rat­ing it 72 (with zero being very dif­fi­cult to sell and 100 being very easy).

缺乏消費者知識損害了生產者

繼氣候變遷和市場價格之後,38% 的生產商將消費者困惑列為最重大的挑戰之一。

由於術語混亂和缺乏認識 橄欖油對健康的好處 and organolep­tic qual­i­ties to ram­pant dis­in­for­ma­tion, farm­ers and millers worry that 橄欖油教育 is still not break­ing through at a large scale.

(照片:Natura Ródos Kallas)

“消費者教育對於整個行業的成功至關重要。 杜蘭特橄欖磨坊. “不僅包括顯而易見的問題,例如如何使用橄欖油、對健康的益處以及它如何增強烹飪體驗,還包括它的製作方式、橄欖的來源、碾磨操作的監管鍊是什麼樣的。

許多小規模和傳統生產商表示,他們認為消費者對有機和高品質的無知 特級初榨橄欖油 產量與不願意支付更高價格有直接關係。

“There is great effort and suc­cess in pro­duc­ing 優質橄欖油, but the aver­age con­sumer con­sid­ers olive oil a com­mod­ity and is unwill­ing to pay the actual value of hand-picked, cold-pressed, small-pro­ducer prod­ucts,” said Zeynep Belger of Turkey-based 扎伊托.

(照片:卡拉夫橄欖)

其他生產商強調,橄欖油必須追隨葡萄酒的腳步,才能保持獲利並繼續繁榮。

“橄欖油,尤其是當它 特級初榨 義大利伊爾卡塞利諾 (Il Casellino) 的愛德華多 (Eduardo) 說: “應該開展宣傳活動來解釋橄欖油對我們的健康有多麼重要,以及為農民生產橄欖油是多麼有吸引力和昂貴,特別是如果它是有機的。

“價格必須反映這一切。人們願意花 100 歐元買一瓶酒,這種酒可能只能喝一天,而不是花 20 歐元買一瓶油,這對我們的健康有很大幫助,」他補充道。

關稅和衝突成為 2024 年新的擔憂

雖然氣候、價格和消費者知識是生產者長期關注的問題,但 2024 年地緣政治不確定性的增加給農民和磨坊主帶來了新的挑戰。

百分之十一的受訪者提到 關稅 作為他們最關心的問題之一, 因選舉而加劇 美國前總統唐納德·J·川普的前政府對西班牙食用橄欖和橄欖油實施了兩套關稅。

關稅和地緣政治不穩定是全球橄欖油生產商面臨的新擔憂之一。 (圖:普托拉)

還有百分之七的人表示,動亂和衝突是他們最擔心的問題,這會影響消費者情緒和供應鏈(更不用說生活在其中的人)。

“我們工作面臨的最大威脅是勞動力短缺以及俄羅斯-烏克蘭戰爭升級的可能性,這將擾亂整個全球市場和物流鏈。 金塔·杜斯·奧爾梅斯.

“貝爾格補充道,從衝突地區走私已經玷污了橄欖油的聲譽。 走私橄欖油 從敘利亞西北部經過土耳其進入歐洲進行混合和轉售。

生產商對未來仍充滿信心

儘管生產商面臨一系列需要客製化且困難的解決方案的挑戰,但他們普遍對未來保持樂觀。

按照從 100(沒有信心)到 72(非常有信心)的評分標準,生產者將他們的信心評為 - 分。

2024 年生產者信心得分

您對企業的未來有多少信心? (0=不自信,100=非常自信)

“該行業在加利福尼亞州正在發展,我們是高品質特級初榨橄欖油浪潮的一部分。 聖米格爾橄欖農場. “我們的農場之旅增加了一倍。我們期待明年的豐收,天氣好、產量好。

其他生產商表示,當他們注意到年輕而充滿活力的新人進入該行業時,他們感到充滿希望。

“另外,我們注意到當地城鎮的兩個年輕兄弟的創業動力,他們開設了一家擁有最先進機械的新小型生產設施,尋求打破傳統並生產更多高品質的特級初榨橄欖油。 “因此,該行業無疑正在發展並吸引年輕人才。