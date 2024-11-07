希臘的收成遇到了早期問題

希臘橄欖油生產商對2024/25作物年度豐收寄予厚望

因長期乾旱和 缺乏實質的 希臘南部秋季降雨。

伯羅奔尼撒半島是該國橄欖油工業的中心，2024 年全年天氣乾燥且炎熱。

氣候變遷比以往任何時候都更能感受到它的存在。今年冬天將是至關重要的；我們的樹木需要寒冷多雨的天氣才能生存。 - Maria Sgourou，Skoutari 橄欖油共同所有人

因此，半島上某些產區的橄欖收穫被推遲，農民等待天氣變涼、濕潤，希望累積更多橄欖油。

乾燥的天氣嚴重影響了橄欖樹，特別是伯羅奔尼撒半島南部的麥西尼亞，導致橄欖油累積量低。

“在許多情況下，我們地區 100% 的生產都遭到破壞，」麥西尼亞西部錢德里諾斯農業協會在一份聲明中表示。 “隨著乾旱和炎熱的持續，情況會變得更糟。

該協會也呼籲希臘政府補償該地區受影響的橄欖農。

梅塞尼亞是該國最豐富的橄欖油產區之一，該作物年的更多農民和磨坊主面臨乾燥天氣和高溫的影響。

“由於過去六個月該地區的高溫，收穫的橄欖在運輸碾磨時會不規則地破裂，」來自該地區西海岸 Filiatra 鎮的橄欖農兼磨坊主 Yiannis Panagopoulos 說道。 Olive Oil Times.

“因此，當地農民已經停止收割，直到寒冷的天氣來臨以使橄欖降至正常溫度，」他補充道。

該地區的一些橄欖農也報告說，由於樹木缺乏汁液，橄欖樹枝在收穫期間很容易開裂。

在鄰近的拉科尼亞地區，由於橄欖產量極低，一些地區的收穫也已停止。

炎熱乾燥的天氣也影響了伯羅奔尼撒半島西部亞該亞的橄欖油產量。

“橄欖非常薄且有皺紋，」當地農民雅尼斯·博迪奧蒂斯 (Yiannis Bodiotis) 說。 “收穫預計於15月-日後開始th，我們希望在那之前能下點雨。產量下降了 50%，但這並不像 去年的災難性收成“

愛琴海另一邊的萊斯博斯島是希臘第三大島，也是希臘另一個傳統的橄欖油產區，部分地區的橄欖收穫和加工也已暫停。

“我們預計我們的橄欖油產量將是去年的六倍，與 20 年前的產量類似，」來自莫里亞東部村莊的農民兼磨坊主 Vasilios Kokkinoforos 告訴國有 ERT 頻道。 “然而，過去幾個月我們地區缺乏降雨，很大程度上影響了本季橄欖油的數量。

“由於我們島上的地形是半山地，因此給橄欖樹澆水在我們地區很困難，」他補充道。

廣告

在克里特島，位於島上東部的橄欖樹也受到長期乾旱天氣的嚴重影響。

“自從我們地區上次下雨以來已經快一年了，」獲獎建築的共同所有人瑪麗亞·斯古魯 (Maria Sgourou) 說。 斯庫塔里橄欖油 來自錫蒂亞。 “我們的橄欖園得到了灌溉，但我們仍然必須加倍努力才能獲得今年我們所期望的橄欖油質量。

“然而，我們地區的大多數橄欖樹都沒有得到灌溉，儘管它們具有天然的耐旱能力，但它們在應對長期乾旱天氣方面卻遇到了很大困難。 “我們家鄉克里察的情況較好，但當我們向卡沃西村移動時，情況變得更糟，那裡的樹木幾乎被毀了。

“氣候變化 現在比以往任何時候都更能感受到它的存在，」斯古魯指出。 “今年冬天將是至關重要的；我們需要寒冷多雨的天氣才能讓我們的樹木生存。

據克里特島橄欖市協會 (SEDIK) 稱，該島西部干尼亞附近的情況較好，9 月下了一些雨。

然而，在克里特島中部，伊拉克利翁地方當局宣布，由於持續乾旱，本季橄欖油產量預計將低於最初預期。

同時，由於乾旱而導致的橄欖樹果實減少，沒有資格獲得希臘農業保險組織ELGA的賠償。全國各地的橄欖農和橄欖油生產商正在要求修改該組織的法規，以納入乾旱造成的損失。