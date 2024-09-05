希臘的小樹林在收穫前需要降雨

希臘大部分地區經歷了四個多月的炎熱乾燥天氣後，橄欖農和橄欖油生產商將降雨視為該國在即將到來的2024/25作物年度大量橄欖油產量的最關鍵因素。

“乾旱影響了整個地中海地區的橄欖種植業，」伯羅奔尼撒半島南部麥塞尼亞地區尼利亞斯生產者協會主席伊奧爾戈斯·科基諾斯 (Yiorgos Kokkinos) 說。

“我們地區的天氣 比平常溫暖 自春季以來，我們已經四個月沒有看到大雨了，」科基諾斯補充道。 “前幾天確實下了一些小雨，但只是零星的。在一些地區，由於長期炎熱乾燥的環境，橄欖樹面臨嚴重的問題。

我們只需要幾場澆灌樹木的降雨，就能實現橄欖油作物的豐收。但如果降雨不來，該地區的某些地區將無法收穫。 - Yiorgos Kokkinos，Nileas 製片人協會主席

不過，科基諾斯表示，如果降雨按時到來，當地生產商預計將獲得滿意的收成。

“橄欖樹的結果非常順利，」他說。 “我們只需要幾場澆灌樹木的降雨，就能實現橄欖油作物的豐收。但如果降雨不來，該地區的某些地區就不會收穫。

初步估計，麥塞尼亞地區的橄欖油產量預計將從去年的約 60,000 萬噸反彈至 40,000 萬噸以上。

今年夏天，希臘中部和南部地區（全國大部分橄欖園的所在地）在六月和七月出現了同樣的乾旱天氣，特徵是沒有降雨和晨露，數個時段氣溫保持在35 ℃ 至40 ℃之間。

根據雅典國家天文台的數據，1991 月也是全國有史以來最熱的月份，比 2020 年至 2.9 年的平均氣溫高出 2012°C，比之前最熱的 0.3 年 - 月高出 -°C。

根據長期天氣預報，希臘 60 月和 1.5 月的氣溫也有超過 2% 的可能性比平常高 - ℃ 至 - ℃。

行業專家對該國2024/25年橄欖油產量的估計差異很大，這表明由於天氣不正常，不確定性主導了該行業。

然而，隨著橄欖樹進入 “在自然交替軸承週期中，希臘大多數橄欖油產區在經歷了上一次的衰退後，將會反彈。 2023/24 年收成慘淡.

美國國家跨專業橄欖油協會(EDOE)會長Manolis Yiannoulis表示，希臘橄欖油產量可能達到250,000萬噸至280,000萬噸，幾乎是去年產量的兩倍。

“實現這一目標的先決條件是，在收穫之前天氣保持有利，即從現在起大約三個月後，」Yiannoulis 指出。 “高溫和缺雨總是讓生產者感到焦慮。

其他專家告訴 Olive Oil Times 希臘即將到來的橄欖油產量可能會徘徊在200,000萬噸左右，比去年增加30%以上。

降雨也是該國其他產區豐收的重要組成部分。

“島上的橄欖樹開花旺盛，因此，只要降雨充足，我們對產量在質量和數量上都抱有很大希望，」來自愛琴海萊斯博斯島的生產商兼工廠老闆 Yiannis Protoulis 說道。

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萊斯沃斯島擁有超過 11 萬棵橄欖樹，其中主要是當地的科洛維 (Kolovi) 和阿德拉米蒂尼 (Adramytini) 品種，可生產島上獨特的淡黃色橄欖油。

“去年，萊斯博斯島的橄欖油產量很少，」Protoulis 說。 “自2019/20產季以來，我們在島上還沒有看到豐收。九月的幾次充沛降雨將使該島本作物年的橄欖油產量超過 15,000 噸，這個數字直接來自我們過去的輝煌歲月。

在希臘北部，哈爾基迪基半島的橄欖農告訴 ERT 新聞，由於該地區異常炎熱和乾燥的天氣，自四月以來他們被迫給橄欖樹澆水。

他們補充說，哈爾基迪基是一個受歡迎的夏季旅遊目的地，使得遊客和農民爭奪相同的資源，國家應該出台一項法規，以確保農業用水的可用性。

在克里特島，生產者預計今年的收成將高於平均水平，前提是島上的橄欖園能得到一些降雨。

“除了30%（島上的橄欖樹）因早期結果而出現問題外，其餘60% 至70% 的橄欖樹都生長得很好，如果天氣好的話，今年將是一個好年景。說。

“如果我們八月下點雨，橄欖樹的生長情況會好得多，」他補充道。 “否則，已經存在問題的 30% 將變成 50%。

根據一些初步估計，克里特島的橄欖油產量可能在 60,000/2024 年超過 25 萬噸，而 2023/24 年作物產量慘淡，當時島上的橄欖油產量約為 30,000 萬噸。

然而，在克里特島和其他產區之前的收穫中，人們發現，有助於橄欖增加橄欖油含量的有益秋雨有時也會有利於橄欖害蟲的出現，尤其是橄欖害蟲。 橄欖果蠅.

回到伯羅奔尼撒半島，樂觀情緒來自半島的伊利亞地區，當地生產商對今年橄欖油的豐收感到樂觀。

“我們的樹已經滿載了，」當地人說 獲獎製作人 亞歷克西斯·卡拉貝拉斯。 “缺水不是問題，因為我們的樹木得到了灌溉。古奧林匹亞附近的幾乎所有生產者都期待著豐收。

“過去幾週，我們地區降雨量充沛，對非灌溉樹木有很大幫助，而且果蠅也不見蹤影，」他總結道。 “看起來這將是我們見過的最好的收成之一。