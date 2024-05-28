希臘生產商慶祝成功結束歷史低收成

希臘今年令人失望的收成並沒有阻止該國的橄欖種植者和磨坊主製作一些橄欖 世界上最好的特級初榨橄欖油.

希臘製片人克服困難，挺身而出，在 56 年的 26 個參賽作品中贏得了 30 個獎項（108 個金獎和 2024 個銀獎） NYIOOC World Olive Oil Competition.

希臘橄欖油產量下降 150,000萬噸以下 2023/24作物年度產量創歷史新低，不到去年340,000萬噸的一半。

農民和磨坊主表示，不穩定的天氣擾亂了該國既定的橄欖種植模式，並導致大規模的橄欖種植 橄欖果蠅 蟲害是數量下降（有時甚至是品質下降）的主要原因。

“過去的一年是我們面臨的最具挑戰性的一年，」克里特島製片人 Panagiotis Tsiriotakis 說。 衛城有機物，該產品為 Koroneiki 單一品種贏得了兩項金獎。

“與我祖父那一代不同，當天氣可靠且穩定時，我們一直在應對天氣模式的變化，這是前所未有的，」他補充道。

來自克里特島和伯羅奔尼撒半島（希臘橄欖油行業的支柱）的生產商在今年的橄欖油博覽會上獲得了最大的榮譽 NYIOOC 榮獲32個獎項。

AMG 卡拉貝拉斯 來自半島伊利亞地區的選手克服了今年該地區的惡劣天氣，在世界文字比賽中慶祝了兩項金獎和一項銀獎。

春季的高溫和整個收穫季節的潮濕天氣是 AMG Karabelas 實現屢獲殊榮的品質所面臨的挑戰之一。 （照片：AMG 卡拉貝拉斯）

亞歷克西斯·卡拉貝拉斯 (Alexis Karabelas) 表示，不規則的天氣條件，包括春季降雨過多和收穫季節的溫暖天氣，迫使該公司改變策略，再次達到高品質標準。

“我們必須進行頻繁的測試才能達到預期的結果，」他說。 “今年做到了這一點，我們相信我們也能夠在未來幾年取得勝利。”

這家伯羅奔尼撒生產商憑藉 Laurel & Flame Fresh（一種 Tsabidoelia 單品種）及其 Olympia PGI 混合物連續第三年榮獲兩項金獎。該公司的《奧林匹亞神話》也獲獎。

“我們也很高興，因為我們向奧林匹亞神話提交了一種 Koroneiki 特級初榨橄欖油 NYIOOC 第一次在比賽中獲得銀獎，」卡拉貝拉斯說。

在克里特島，島上一些產區的橄欖油產量大幅下降了 60％ 至 70％，返回的進入者 斯科塔里 和 克里特島收穫 克服艱辛的收穫，在今年的頒獎典禮上獲獎 NYIOOC.

位於島的兩側——東側靠近拉西錫的 Skoutari 和西側靠近干尼亞的 Cretan Harvest——兩家生產商都在收穫期間應對島上的干燥天氣和橄欖害蟲。

在經歷了充滿挑戰的 2023/24 作物年度之後，生產商表示，2024/25 作物年度之前的情況看起來更有希望。 （照片：克里特島收穫）

“天氣變得難以預測，四月和五月的大風和溫暖天氣嚴重影響了橄欖坐果過程，」Skoutari 的 Maria Sgourou 說。 “除了果蠅的表現外，2023/24 作物年也非常乾燥。乾旱是我們克里特島東部的主要擔憂之一。

然而，斯庫塔里獲得的金獎卻是 連續第四次 今年大大幫助減輕了具有挑戰性的收成的負擔。

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“贏得該獎項讓我們對充滿活力的路線感到自豪，同時也對我們的同行者充滿感激之情，」斯古魯說。 “我們將恪守提供最高品質的承諾，以更大的毅力繼續努力。”

就 Cretan Harvest 而言，儘管面臨艱難的 2023/24 作物年的一些挑戰，但 Cretan Harvest 在精緻的 Koroneiki 特級初榨橄欖油競賽中榮獲銀獎。

“這個季節的要求非常高，果蠅和炭疽病影響了克里特島橄欖油的數量和質量，」業主斯塔馬蒂斯·馬達裡奧塔基斯(Stamatis Madariotakis)說。 “然而，本 NYIOOC 該獎項認可了我們為維持橄欖油生產高標準所做的努力。

Madariotakis 補充說，2024/25 年的收成看起來很有希望，橄欖樹的花朵發育良好。

其他專家預計，如果橄欖坐果繼續暢通無阻，2024/25年度希臘的橄欖油產量將會增加。

“全國各地的橄欖樹上都清晰可見結出的果實，下一季的橄欖油產量將達到 200,000 萬至 220,000 萬噸。

“然而，由於嚴重乾旱，加上缺乏降雨，一些地區的橄欖花枯萎了。 所需的冷卻時間 去年冬天，應該讓我們謹慎，」他補充道。到六月中旬，我們應該對下一個橄欖油作物有更好的了解。

在希臘第三大島萊斯博斯島，也是該國另一個傳統橄欖油產區之一，本季產量從 3,000/10,000 年的 2022 多噸驟降至 23 噸。

Falcon 在萊斯博斯島上照料著 40,000 個品種的 12 棵橄欖樹。 （照片：獵鷹）

儘管島上的農作物歉收， 鶻 來自島上西海岸錫格里的團隊榮獲三項金獎，延續了去年在世界大賽上的成功。

“經過如此艱難的一年，在享有盛譽的紐約比賽中獲獎非常重要，」該公司橄欖油部門負責人 Nana Kanakaki 說。 “2024年三項金獎 NYIOOC 是獵鷹去年獲得的獎項的自然延續。

該公司將以前荒蕪的地區改造成一片擁有 40,000 棵橄欖樹的廣闊樹林，種植至少 12 個不同的橄欖品種，包括本土的 Adramytini 和 Kolovi 品種。

Falcon 憑藉來自卡拉蒙 (Kalamon)、科洛維 (Kolovi) 和阿德拉米蒂尼 (Adramytini) 的三種單一品種橄欖贏得了世界競賽獎。

卡納卡基說，溫和的冬季和果蠅很早就在島上出現了，因此需要採用非常規的橄欖油生產方法。

“為了避免對我們的橄欖油造成任何嚴重影響，我們在八月下旬開始收穫，以製作早期收穫的高多酚特級初榨橄欖油，」她說。 “我們不斷努力在品質和可持續性方面透過不同的方法來推廣我們的橄欖油，例如盡量減少水的使用以及在生產過程中排除大氣中的氧氣，以達到最高的品質。

“我們很高興我們的努力和辛勤工作隨著時間的推移得到了認可。