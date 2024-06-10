法國製片人慶祝屢獲殊榮的豐收

14 年法國橄欖農和磨坊主總共獲得 2024 項獎項 NYIOOC World Olive Oil Competition在世界最大的橄欖油品質競賽中，該縣的總成績排名第二。

法國改善了 世界排名 從13th 儘管今年提交的參賽作品數量減少了 2023 個，但 2024 年的排名將上升至 11 年的第九名。總體而言，21 名製片人從 - 件參賽作品中總共獲得了 - 項金獎和 - 項銀獎。

它提高了我們在接觸潛在庫存商和消費者時的影響力，並代表了來自可信來源的信任票，使我們能夠從競爭對手中脫穎而出。 - Louisa Sherman，Domaine de Gerbaud 的共同所有人

得獎消息圓滿結束 豐收 在法國。據歐盟委員會稱 數據該國在5,500/2023作物年度生產了24噸橄欖油，與3,800/2022作物年度的23噸相比大幅增加，比五年平均值高出20%。

雖然農民仍致力於培育當地品種，但正在實施的措施顯著 提高產量 與商業品種。

儘管收穫豐收且屢獲殊榮，法國生產商仍將氣候變遷視為一項重大挑戰，有些樹林的產量很高，而有些樹林的橄欖產量卻很低。

無論產量如何，由於及時的降雨和乾燥晴朗的夏季，該國特級初榨橄欖油的整體品質很高。

今年的獲獎者包括 馬斯德鮑里斯。專注於種植和加工本地品種的生產商的反應是 “聽到他們的阿格蘭道單一品種金獎和受保護的原產地命名認證混合酒銀獎後，我感到非常高興。

克萊爾·德·菲娜·庫廷 (Claire De Fina Coutin) 帶領參觀者參觀她公司位於普羅旺斯地區薩隆的橄欖園。 （照片：馬斯·德斯·博里斯）

店主克萊爾·德·菲娜·庫廷 (Claire De Fina Coutin) 將他們的成功歸功於他們的果園位於普羅旺斯地區薩隆 (Salon-de-Provence) 的位置。

“由於我們的小氣候乾燥、陽光充足，所以我們沒有遭受夏季的炎熱。 2024年-月面試. “我們位於山谷中，周圍有樹木，因此受到保護。我們也使用灌溉，這很有幫助。但我們並不需要全年灌溉；我們只進行短時間的灌溉。”

“至於收成本身，今年和去年沒有太大區別，」她補充道。 “我想說，今年的收成可能比去年多百分之十到百分之十五。

相比之下， 格博酒莊因有機 PDO 混合物獲得金獎，必須採取額外的預防措施以免受氣候影響。

Domaine de Gerbaud 慶祝 2024 年勝利回歸 NYIOOC。 （照片：Domaine de Gerbaud）

“這真太了不起了。我們無法停止微笑，」合夥人路易莎·謝爾曼 (Louisa Sherman) 說。 “由於 Covid-19 大流行，我們暫停了比賽並進行了一些重大的樹木重組，而我們的女兒則領導了一個品牌重塑項目。闊別幾年後，我們很高興能贏得金獎。

謝爾曼指出，氣候變遷和通貨膨脹的影響是該公司生產屢獲殊榮的優質橄欖油的主要挑戰。

“氣候變遷是我們最大的挑戰，」她說。 “過去五年來，我們遭受了日益嚴重的乾旱和酷暑，其中最近兩年最為嚴重。

“我們的第二個重大問題是生產成本不斷增加，特別是法國的勞動力成本，」謝爾曼補充道。 “儘管如此，市場抵制生產者更高、更公平的價格，而消費者仍然對高品質特級初榨橄欖油的好處（味道和健康）一無所知。

儘管如此，她表示，獲得國際品質獎項非常令人鼓舞，有助於提高食品行業專業人士和公眾對高品質生產商的認識。

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“它提高了我們在接觸潛在庫存商和消費者時的影響力，代表著來自可信來源的信任投票，使我們能夠從競爭對手中脫穎而出，」謝爾曼說。 “當然，經過這一年的努力，球隊在國際比賽中取得勝利也是非常令人欣慰的。

法國是一個相對較小的橄欖油生產國，但其消費量在全球排名第七。然而，生產商在有效適應生產挑戰方面遇到了障礙。

業主 Aurélie Sirvent（右）慶祝連續第四年在世界比賽中取得成功（照片：Moulin de la Coquille）

位於蒙彼利埃和馬賽之間，第四次獲勝 紅磨坊德拉科奎爾 榮獲中等強度混合銀獎。

所有者 Aurelie Sirvent 表示，該公司今年的主要挑戰是使用新設備進行銑削。

“今年，主要的挑戰是我們生產鏈的變化，」她說。 “我們必須適應新的工作工具。不幸的是，它不像一輛我們可以在比賽前測試的賽車。

“我們必須在生產中現場測試這個工具，最好不要犯任何錯誤，以免失去一整年的辛苦成果。

Sirvent 認為，獲勝等於獲得知名度。 “這也意味著了解由專家組成的評審團的意見，他們將再次獎勵我們的工作和專業知識，」她說。

法國的 11 個獎項中有 - 個獎項授予了南部地區的生產商，該國大部分特級初榨橄欖油的生產都集中在南部地區。

然而， 佩特拉吉酒莊 將地中海科西嘉島列入世界橄欖油地圖， 獲得銀獎 品嚐精緻的 Ghjermana di Casinca。

業主 Roger Philippe Maurizi 稱讚該獎項是該公司豐收的完美結局，該公司用特有的 olie 品種生產了 4,000 公升特級初榨橄欖油。

“我們對這個獎項感到非常高興，」Maurizi 說。 “獲勝向我們的客戶表明我們的橄欖油是高品質的，對我們來說，這證明我們在橄欖園中做得很好。