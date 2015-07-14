五年後，加州大學戴維斯分校的報告仍然發出衝擊波

五年前的今天，加州大學戴維斯分校橄欖中心發布了一份關於該地區一些超市橄欖油質量研究的報告。 這份重磅炸彈報告將證明是改變遊戲規則的，被無數次引用來說明不道德的生產者的功績。

這項研究部分由加州生產商資助，規模雖小，但衝擊力很大： “69% 的進口橄欖油標記為特級初榨，” report 宣稱， “不符合國際奧委會的感官標準。” 換句話說，大多數進口的特級初榨橄欖油根本不是特級初榨橄欖油。

這個簡單的聲明將被主流媒體證明是無法抗拒的，從那時起，戴維斯的報告就被引用和錯誤引用了。

該文件成為物證 集體訴訟 和 貿易委員會聽證會. 這將是一個集結號召 功夫 建立營銷訂單，出價 實施進口管制 在聯邦農業法案中，建立了一個 加州橄欖油委員會 並且，最近，通過 新的質量標準 在加利福尼亞州。

“這在當時似乎有新聞價值，”加州大學戴維斯分校橄欖中心執行主任丹弗林說， “但我真的不知道它會變得多大，而且它會迴盪多久。” 對報告的反應感到不知所措，弗林聽說在其發布後的幾天內就有超過一千家新聞媒體報導了這個故事。 “這是我對現代以及新聞傳播方式的介紹，”弗林說。

儘管有這樣的回應，但這項研究及其方法並非沒有批評，但弗林毫無歉意地支持該報告。 “我們正在為一個存在的問題發光，”他說。 “五年過去了，這一切都發生了，我對我們所做的一切感覺良好。”

A 谷歌搜索 揭示了橄欖中心的報告多年來被引用的頻率，但沒有一個引用像臭名昭著的報告那樣高調和不准確 紐約時報信息圖 宣布 69% 的進口橄欖油是 “醫治過。” 雖然《泰晤士報》最終 更正 文章，損害已經造成等等 指責飛了 來回穿越大西洋。

戴維斯報告在引起人們對各種形式橄欖油的懷疑方面如此有效，世界各地的橄欖油生產商理所當然地感到震驚。 世界各地的消費者雜誌和倡導團體開始進行自己的往往是偽科學的品質測試，這些測試涉及某些油，但也給橄欖油行業及其每個人蒙上了一層不祥的陰影。

錯誤信息越來越猖獗，每個人都想知道他們廚房裡的橄欖油好不好。 利用混亂，流行的電視建議大師奧茲博士 告訴他的3萬觀眾 那個，為了檢查油是否是特級初榨的，我們只需要把它放在冰箱裡看看它是否凝膠——奧茲說這種方法對他很有效，但事實證明，有 事實上沒有根據.

自戴維斯報告以來，隨後辯論的雙方生產商都加緊努力，通過原產地名稱、競賽獎項和質量印章來提高產品質量和區分品牌。 慢慢地，人們又開始談論 橄欖油的健康益處 再次，以及它如何提升菜餚的味道。

然而，上個月，代表許多作為 2010 年研究目標的橄欖油進口商的團體以 自己的報告 他們說，這揭示了新加州標準的不足之處。 批評者稱該報告 存在嚴重缺陷，並且辯論繼續存在。