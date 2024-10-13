Filippo Berio 執行長預測產量反彈，價格下降

杜桑卡列維奇 (Dusan Kaljevic) 感到樂觀，因為整個地中海盆地的橄欖收成前景光明，而且原產地價格預計會下降。

“我們預計全球產量將達到 3.2 甚至 3.3 萬噸。 Olive Oil Times. “這是一個重要的數字。

預計2024/25作物年是第一個作物年 “自2021/22年度以來，收成正常，產量達3.4萬噸。

如果在收穫的前兩個月後確認了 3.2 萬噸的數量，我預計 5 月的價格將低於 - 歐元。 - Dusan Kaljevic，Filippo Berio 北美公司首席執行官

在中間的兩個作物年份，產量分別下降至 2.6 萬噸和 2.4 萬噸；連續幾年的春季高溫和乾旱造成了近十年來的最低收成。

西班牙是全球橄欖油生產中心，Kaljevic預計產量將達1.5萬噸， “是最近兩次收成的兩倍。

“冬季是橄欖油孵化的理想選擇，」他說，雨水充沛，氣溫適中。 “這對整個行業來說應該是一個很大的安慰。

與西班牙一樣，土耳其和突尼斯的生產商也預計產量將大幅反彈。

Kaljevic 估計突尼斯將生產約 300,000 萬噸，高出 36% 去年 比五年平均增加56,000萬噸。

土耳其產量預計將攀升至約350,000萬噸，超過 去年的產量 180,000萬噸，比五年平均高出39%。

Kaljevic 將兩國產量的增加歸因於天氣好於上一季、新樹進入成熟以及許多樹林進入成熟期的綜合因素。 “橄欖樹自然交替結果週期中的「同年」。

斷斷續續的歲月 橄欖樹有一個高產年和低產年交替的自然循環，稱為 “年”和 “分別是「小年」。在一年中，橄欖樹會結出更多的果實，導致橄欖油產量增加。相反，一個 “「小年」的特點是，由於前一年的壓力，橄欖產量下降。 “於年。”橄欖油生產商經常監控這些週期，以預測和計劃產量的變化。

“有巨大的激勵措施和政府投資，突尼斯和土耳其都做得非常出色，」他補充道。 “他們的農業部支持該行業……每年，對集約化和超集約化農場的投資都在增加。

然而，突尼斯和鄰國摩洛哥的部分地區降雨過多。因此，摩洛哥的產量預計仍低於平均值。

Kaljevic估計北非第二大橄欖油生產商的產量將在100,000萬噸至120,000萬噸之間，遠低於平均160,000萬噸。

Kaljevic 與摩洛哥一起確認產量正在 預計下跌 在義大利，主要是由於生產商進入 “「小年」和一些極端天氣。

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同時，希臘的產量 預計翻倍 從去年的低點下降到250,000萬噸至280,000萬噸。

葡萄牙生產商也預計，由於有利的氣候條件和許多樹木進入了種植園，產量將達到 170,000 萬至 190,000 萬噸。 “按年計算。

卡列維奇表示，敘利亞的橄欖油產量也 預計將反彈，達到140,000萬噸。

Filippo Berio 從該國西北部（目前被土耳其占領）的工廠購買 Lampante 橄欖油，在義大利精煉，然後與初榨橄欖油和橄欖油混合。 特級初榨橄欖油 出售為 “純’或 “特級淡色橄欖油。

“當然，安全和內戰方面的問題仍然存在，但政府正在保護農業，」他說。 “儘管存在經濟問題和內戰，他們仍在投資橄欖油。

Kaljevic 預計，由於產量反彈 橄欖油價格 隨著橄欖油庫存的迅速補充，到 2025 年初，原產地產量將下降。

“如果在收穫的前兩個月後確認了 3.2 萬噸的數量，我預計 5 月份的價格將低於 - 歐元。

事實上，據報道，一些 5 月和 6 月首批發貨的遠期購買合約價格在每公斤 3 至 4 歐元之間。其他專家預計，如果收成符合預期，價格將下降至每公斤 - 至 - 歐元。

“我不確定它會低於 4 歐元，因為調整全球儲備需要一些時間；沒有任何殘留，」Kaljevic 說。

他預計，一些仍在庫存的初榨和特級初榨橄欖油將很快被重新分類為較低等級，並在清洗和準備下一次收穫時從罐中清空。

Filippo Berio 的大部分特級初榨橄欖油來自西班牙、義大利和希臘。然而，近年來這三個國家的收成不佳，而葡萄牙、突尼斯和土耳其的產量則穩定上升，促使該公司採取多元化的採購策略。

Kaljevic 補充說，該公司還開始從阿根廷和智利購買特級初榨橄欖油，以補充北半球收穫季節中間的庫存。

與橄欖油行業的許多人一樣，他認為 氣候變化 視為對該產業的生存威脅。

在指出橄欖樹的復原力的同時，卡列維奇擔心極端天氣事件和日益炎熱乾燥的氣候可能會使橄欖油的生產和銷售業務變得不可持續。

“這是氣候變遷的影響，」卡列維奇說。 “模式正在改變。我們現在關注的是兩到三年，而不是五到十年的橄欖油收穫週期。

從中期來看，他預計歐洲和加州的一些橄欖種植區將擴展到北部。來自義大利的報告顯示，橄欖園和石油生產商的數量 北部地區增加 而在南方，這些數字保持穩定或下降。

Kaljevic 認為，企業必須透過以下方式適應不斷變化的氣候： 研究新的橄欖品種 和橄欖基因組。他還呼籲加大投資開發新技術，以提高工廠產量並優化農藝實踐。

“我們必須投資這項技術，這意味著將水微過濾到橄欖樹所需的確切區塊和行，」卡列維奇說。 “同時，我們必須投資種植新的超強橄欖樹品種。

為此，Filippo Berio 正在義大利的露天實驗室研究 50 個不同的品種，其中包括一些不再商業種植的品種。

“這 50 人中有 - 人對疫情的抵抗力更強 橄欖果蠅 苛養木黴，」卡列維奇說。 “他們還需要更少的水。

雖然 Kaljevic 花了大量時間思考橄欖油業務的供應方面，但他在 Filippo Berio North America 的目標是提高世界第三人口大國和最大經濟體的家庭滲透率和人均消費量。

“當我們談論美國時，我們談論的是一個大陸，而不是一個國家，」他說。 “佛羅裡達州的消費者或北達科他州的消費者對橄欖油的看法完全不同。

卡列維奇表示，由於規模龐大、氣候獨特、收入不平等嚴重和文化多樣性，大規模滲透美國市場尤其具有挑戰性。

“有計劃提高家庭普及率，」他說。 “如今，這一比例為 45%；美國 55 個家庭中有 100 個根本不使用橄欖油。 “

“45% 的食用橄欖油家庭的收入高於平均水平，並且對產品更加了解。 “這位美國消費者願意支付比世界其他地區消費者稍高的價格。

他認為，增加供應、保持對客戶和消費者公平的價格以及透過教育增加需求對於該行業的長期成功至關重要。

“我們需要讓世界各地的消費者更容易獲得、更實惠、更容易理解這種產品，」他說。 “如果不增加需求，就不可能增加產能。