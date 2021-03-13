匈牙利農民在橄欖種植方面取得進展

隨著歐洲變暖，橄欖樹開始在歐洲紮根 不可能的區域 遠離地中海周圍的傳統種植區。

在中歐國家匈牙利，巴拉頓湖周圍的南坡是橄欖樹​​的肥沃家園，巴拉頓湖是該國主要的葡萄酒產區之一，也是受歡迎的旅遊目的地。

我收穫了今年的最高產量，232公斤，是匈牙利最高的。隨著我的小樹繼續生長，我相信產量翻倍是現實的。 - Csaba Török，橄欖農

“該地區擁有獨特的小氣候，風景如畫，」55 歲的當地釀酒師和橄欖油生產商 Csaba Török 告訴我們 Olive Oil Times.

“它周圍環繞著從古代潘諾尼亞海遺跡中升起的威特尼斯山，這裡的土壤富含火山物質，」他補充道。

托洛克指出，隨著南歐變得更加溫暖和乾燥，適合橄欖種植的地區正在向北轉移。

根據歐洲環境署的數據，歐洲是 升溫最快 大陸。 極端天氣事件熱浪和乾旱等氣候變遷預計會進一步惡化。

在過去的二十年裡，匈牙利南部也經歷了溫和的冬季和溫暖的夏季。科學研究也發現，巴拉頓湖的地表水溫自2年以來上升了近2000℃。

托洛克開始用他的桑嬌維塞葡萄種植橄欖樹，以證明他的懷疑者是錯的。 （照片：Csaba Török）

大約 20 年前，Török 在聖喬治山 (Szent Gyorgy Hill) 建立了自己的葡萄園和釀酒廠。幾年後，他在自己的葡萄藤旁種植了第一批三棵橄欖樹，以證明該地區種植橄欖是可行的。

“當我到達這裡時，我種植了紅葡萄品種，特別是桑嬌維塞，」Török 說。

“當時，這個地區被認為主要適合種植白葡萄品種，許多人告訴我這些葡萄藤在這種氣候下永遠無法生存。

“但我證明他們錯了，」他補充道。 “為了進一步證明我的選擇是正確的，我還種植了一些橄欖樹，因為桑嬌維塞通常與橄欖一起種植。

尋找最適合種植的橄欖品種一直是 Török 的旅程，他最終成功地透過反覆試驗種植了橄欖。

“在我的第一次嘗試中，200 棵當時已經 15 年樹齡的 Leccino 幼樹在冬天結冰了——這是一個代價高昂的教訓，」他說。 “但我又重新開始了，我的種植園現在的狀況已經在過去的八到十年中形成了。我做出了更明智的決定，並一路了解了很多關於這些樹的知識。

Török 的葡萄園和橄欖園佔地 60 公頃，由 - 多棵不同品種的橄欖樹組成，包括西班牙的 Picual 和 Arbequina、法國的 Aglandu 以及義大利的 Mouflal 和 Leccino。

Csaba Török 和他收穫的橄欖（照片：Török）

樹林也種植了三種原產於巴爾幹半島的橄欖品種：來自克羅埃西亞的 Oblica 和 Bjelica 以及來自斯洛維尼亞的 Carolea。 Török 種植的橄欖樹約有 50 棵，樹齡在 400 至 10 歲之間，其餘樹齡為 - 年。

2020 年，Török 成為匈牙利第一家利用當地收穫的橄欖生產橄欖油的公司。這一年，他獲得了最豐收的成果。

“我今年收穫了最高產量，232公斤，是匈牙利最高的，」他說。 “隨著我的小樹繼續生長，我相信產量翻倍是現實的。

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儘管該地區的天氣變得越來越溫和，但冬季氣溫經常降至冰點以下，這給 Török 帶來了重大挑戰。

“最大的問題是冬天寒冷，」他說。 “在我的莊園，過去 15 年來記錄的最低溫度為 –14.7 ℃，即便如此，也只持續了一個小時。通常情況下，溫度不會低於 – 10 ℃。

“我相信葡萄種植的最佳地點——那些具有理想角度、方向、海拔和其他因素的地點——也是最適合種植橄欖的，可以年復一年地提供穩定的水果產量，」他補充道。

根據品種的不同，橄欖樹可以承受低至 – 12 ℃ 的溫度。然而，長時間暴露在 –7 ℃ 以下的冰凍溫度下可能會嚴重損壞它們。

托洛克也指出，在過去三年中，巴拉頓湖附近的許多農民開始種植橄欖樹，儘管其中一些只是為了裝飾目的。

“感覺就像我是那個開了綠燈的人，」他說。 “然而，許多種植橄欖樹的人缺乏專業知識。他們種植橄欖只是因為他們喜歡橄欖，而不是因為他們想靠橄欖謀生。

橄欖種植業已擴展到匈牙利南部的更多地區。在巴拉頓湖東南部，佩奇附近，園丁兼農民加博爾·斯蒂克斯 (Gabor Stix) 種植橄欖樹已有近二十年的歷史。

Gabor Stix 與遊客在他的橄欖園裡（照片：Gabor Stix via Facebook）

「（橄欖樹）是迄今為止我接觸過的最感激的植物之一，」斯蒂克斯告訴匈牙利線上出版物 Zöld Hang。 “我們有黏土，非常適合它們。他們對水的需求也不特別；我們得到了他們需要的盡可能多的水。

Stix 的橄欖樹主要用於出售，他預計在三月之前出售所有橄欖樹。他還在當地生產少量橄欖油，使用錘式粉碎機壓碎橄欖，並使用壓酒機從橄欖果肉中提取油。

斯蒂克斯將他種植和銷售的橄欖樹的耐力歸功於當地的育種以及幼樹對當地天氣條件的適應。

“它之所以有效，是因為我們出售我們自己生產的植物，」他說。 “適應環境很重要，因為樹木會了解前一年的寒冷程度，並在來年相應地生長。

“到目前為止，匈牙利生產的石油不多，但產量雖小，但品質非常好，」斯蒂克斯補充道。 “匈牙利生產的一公升橄欖油的價格約為 45,000 至 50,000 福林 [約 109 至 121 歐元]。這看起來令人難以置信，但人們仍然購買。

“我們國家已經擁有更大的種植園，」他總結道。 “我認為在匈牙利我們有這樣的機會是一個很大的優勢。