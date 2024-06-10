希臘農民在歷史性低收後見證了氣候變遷的影響

希臘橄欖油產業今年受到考驗，該國的產量 產量創歷史新低 由於惡劣天氣和橄欖樹進入採摘期，橄欖油產量不到 150,000 萬噸 “該國大部分產區的「小年」。
56 人中的某些人 希臘生產商得獎 今年的世界賽，依然感受到挑戰收穫的餘震。
雖然我們可能無法直接控制氣候變遷及其相關的暖化條件，但我們確實有能力在橄欖園內做出改變，以減輕其一些影響。
“今年，我們意識到種植橄欖樹不再可行。 博士 ķa瓦迪亞，來自愛奧尼亞科孚島的回國者。 “我們必須隨著氣候變遷帶來的挑戰而發展。
製片人榮獲 2024 年銀牌 NYIOOC World Olive Oil Competition 來自當地 Lianelia 品種的中單品種。請參見：希臘最好的特級初榨橄欖油
“結出的果實很少，而且 橄欖果蠅 對橄欖造成了嚴重損失，」波薩尼迪斯說。 “我們努力生產橄欖油，很高興今年能獲得銀牌。這 NYIOOC 一直是將我們的橄欖油介紹給世界各地更多消費者的理想場所。
波爾薩尼迪斯的話得到了弗拉西奧斯·尼西奧蒂斯的回應。 拉夫特利·普羅圖利 來自萊斯博斯島的他表示，該公司在 2024 年獲得了金獎 NYIOOC 保證了公司品牌在國外的好評。
“透過向競賽提交我們的愛琴海黃金 PGI 萊斯沃斯號，我們希望確認我們將繼續走多年來一直遵循的品質之路，」Nisiotis 說。
然而，他指出，氣候變遷為萊斯博斯島今年的收成慘淡留下了痕跡。
“2023/24 年的收成是過去 20 年來最糟糕的一年之一，」他說。 “由於氣候變化，橄欖種植受到前所未有的低產量打擊。
“島上橄欖油產量低，而且經常面臨水資源短缺，這可能意味著我們人民現在應該應對多年來對地球造成的所有損害，」尼西奧蒂斯補充道。
他指出，目前 2024/25 年的收成看起來很有希望。 “我們希望明年能有豐收。所有跡像都令人鼓舞，」尼西奧蒂斯說。 “然而，在收穫開始之前，還有一場馬拉松要跑，任何事情都有可能發生。
阿格里斯頓是另一家位於塞薩洛尼基和卡瓦拉之間的獲獎生產商，代表希臘北部生產商參加世界大賽，憑藉哈爾基迪基橄欖中型單一品種獲得銀獎。
業主 Vangelis Chrysafoudis 認為包裝橄欖油是希臘生產商的前進方向。
“當您批量銷售時，您處於 義大利人的憐憫，“他說。 “如果你打包出售，至少你可以控制你的遊戲。
該公司將其品牌橄欖油出口到許多國家，包括瑞典、法國、加拿大、美國和德國。然而，去年的微薄產量讓克里薩福迪斯重新考慮了他的策略。
“兩年前，我們生產了 500 噸石油，去年生產了 70 噸，」他說。 “產量的減少粉碎了我的夢想。如果我有更多的橄欖油，我可以打開更多的門。不過，我不會再以每公斤 1.50 歐元的價格出售。我會處理好的。
塞薩洛尼基亞里斯多德大學農學教授 Athanasios Molasiotis 表示，氣候變遷導致的氣溫高於正常水平，正以多種方式影響希臘橄欖油產業。
他補充說，高溫主要發生在夏季，使橄欖樹精疲力竭。
“另一個問題是希臘中部，尤其是北部正在經歷的問題： 冬季氣溫高，”莫拉西奧蒂斯說。橄欖樹在冬季必須接受相當低的溫度才能開花結果。
“然而，橄欖樹[結果減少]不應該嚇倒我們，」他補充道。 “橄欖樹有 “開'和 “經過一年的大量結果後，顯示出部分結果或甚至無結果。一方面，氣候因素會影響結果，另一方面，橄欖樹本質上並不能持續結果。
迪亞曼蒂斯·皮拉克斯 拉科尼科來自伯羅奔尼撒半島的獲獎生產商表示，需要採取有針對性的方法來抵消氣候變遷對橄欖林和樹木的影響。
“雖然我們可能無法直接控制氣候變遷及其相關的暖化條件，但我們確實有能力在我們的橄欖園內做出改變，以減輕其一些影響，」他說。
“我們的橄欖園位於伯羅奔尼撒半島南部海岸，面臨土壤養分貧乏和沙質土壤保水性低等挑戰。
“我們的策略重點是改善和強化土壤條件，以增強橄欖樹抵禦氣候變遷的能力，」他解釋。 “透過強化土壤和樹木，我們觀察到樹林的顯著改善和復原力增強。
Laconiko 在今年的世界大賽中獲得四項大獎（兩項金獎和兩項銀獎），使其獎項總數達到 21 個，奠定了其作為獲獎最多的希臘製作人的地位。 Olive Oil Times 世界排名.
“我們自豪地獲得今年的獎項，」皮拉科斯說。 「 由於這是我們迄今為止最具挑戰性的收穫， 工人短缺 儘管收穫期間不斷延誤，我們再次獲得認可這一事實充分說明了我們對品質的承諾。