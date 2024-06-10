希臘農民在歷史性低收後見證了氣候變遷的影響

希臘橄欖油產業今年受到考驗，該國的產量 產量創歷史新低 由於惡劣天氣和橄欖樹進入採摘期，橄欖油產量不到 150,000 萬噸 “該國大部分產區的「小年」。

56 人中的某些人 希臘生產商得獎 今年的世界賽，依然感受到挑戰收穫的餘震。

雖然我們可能無法直接控制氣候變遷及其相關的暖化條件，但我們確實有能力在橄欖園內做出改變，以減輕其一些影響。 - 迪亞曼蒂斯·皮拉克斯、拉科尼科

“今年，我們意識到種植橄欖樹不再可行。 博士 ķa瓦迪亞，來自愛奧尼亞科孚島的回國者。 “我們必須隨著氣候變遷帶來的挑戰而發展。

製片人榮獲 2024 年銀牌 NYIOOC World Olive Oil Competition 來自當地 Lianelia 品種的中單品種。

“結出的果實很少，而且 橄欖果蠅 對橄欖造成了嚴重損失，」波薩尼迪斯說。 “我們努力生產橄欖油，很高興今年能獲得銀牌。這 NYIOOC 一直是將我們的橄欖油介紹給世界各地更多消費者的理想場所。

波爾薩尼迪斯的話得到了弗拉西奧斯·尼西奧蒂斯的回應。 拉夫特利·普羅圖利 來自萊斯博斯島的他表示，該公司在 2024 年獲得了金獎 NYIOOC 保證了公司品牌在國外的好評。

“透過向競賽提交我們的愛琴海黃金 PGI 萊斯沃斯號，我們希望確認我們將繼續走多年來一直遵循的品質之路，」Nisiotis 說。

然而，他指出，氣候變遷為萊斯博斯島今年的收成慘淡留下了痕跡。

“2023/24 年的收成是過去 20 年來最糟糕的一年之一，」他說。 “由於氣候變化，橄欖種植受到前所未有的低產量打擊。

“島上橄欖油產量低，而且經常面臨水資源短缺，這可能意味著我們人民現在應該應對多年來對地球造成的所有損害，」尼西奧蒂斯補充道。

他指出，目前 2024/25 年的收成看起來很有希望。 “我們希望明年能有豐收。所有跡像都令人鼓舞，」尼西奧蒂斯說。 “然而，在收穫開始之前，還有一場馬拉松要跑，任何事情都有可能發生。

尼西奧蒂斯將萊斯博斯島歷史上的低收成歸因於氣候變遷的影響。 （照片：拉夫特里·普羅圖利）

阿格里斯頓是另一家位於塞薩洛尼基和卡瓦拉之間的獲獎生產商，代表希臘北部生產商參加世界大賽，憑藉哈爾基迪基橄欖中型單一品種獲得銀獎。

業主 Vangelis Chrysafoudis 認為包裝橄欖油是希臘生產商的前進方向。

“當您批量銷售時，您處於 義大利人的憐憫，“他說。 “如果你打包出售，至少你可以控制你的遊戲。

該公司將其品牌橄欖油出口到許多國家，包括瑞典、法國、加拿大、美國和德國。然而，去年的微薄產量讓克里薩福迪斯重新考慮了他的策略。

“兩年前，我們生產了 500 噸石油，去年生產了 70 噸，」他說。 “產量的減少粉碎了我的夢想。如果我有更多的橄欖油，我可以打開更多的門。不過，我不會再以每公斤 1.50 歐元的價格出售。我會處理好的。

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塞薩洛尼基亞里斯多德大學農學教授 Athanasios Molasiotis 表示，氣候變遷導致的氣溫高於正常水平，正以多種方式影響希臘橄欖油產業。

他補充說，高溫主要發生在夏季，使橄欖樹精疲力竭。

“另一個問題是希臘中部，尤其是北部正在經歷的問題： 冬季氣溫高，”莫拉西奧蒂斯說。橄欖樹在冬季必須接受相當低的溫度才能開花結果。

“然而，橄欖樹[結果減少]不應該嚇倒我們，」他補充道。 “橄欖樹有 “開'和 “經過一年的大量結果後，顯示出部分結果或甚至無結果。一方面，氣候因素會影響結果，另一方面，橄欖樹本質上並不能持續結果。

迪亞曼蒂斯·皮拉克斯 拉科尼科來自伯羅奔尼撒半島的獲獎生產商表示，需要採取有針對性的方法來抵消氣候變遷對橄欖林和樹木的影響。

“雖然我們可能無法直接控制氣候變遷及其相關的暖化條件，但我們確實有能力在我們的橄欖園內做出改變，以減輕其一些影響，」他說。

“我們的橄欖園位於伯羅奔尼撒半島南部海岸，面臨土壤養分貧乏和沙質土壤保水性低等挑戰。

“我們的策略重點是改善和強化土壤條件，以增強橄欖樹抵禦氣候變遷的能力，」他解釋。 “透過強化土壤和樹木，我們觀察到樹林的顯著改善和復原力增強。

Laconiko 在今年的世界大賽中獲得四項大獎（兩項金獎和兩項銀獎），使其獎項總數達到 21 個，奠定了其作為獲獎最多的希臘製作人的地位。 Olive Oil Times 世界排名.

“我們自豪地獲得今年的獎項，」皮拉科斯說。 「 由於這是我們迄今為止最具挑戰性的收穫， 工人短缺 儘管收穫期間不斷延誤，我們再次獲得認可這一事實充分說明了我們對品質的承諾。