門多贊製片人 Zuccardi 在世界舞台上捍衛當地 Arauco 品種

祖卡迪家族 致力於在國內外推廣阿根廷本土阿勞科品種。

第三代釀酒師於 20 年前開始在門多薩省邁普省的安第斯山腳下生產橄欖油，並已成為該地區的標竿。

“我們在 20 年前選擇開始生產該品種的油，因為它具有非常高的品質潛力，」該公司橄欖油業務負責人 Miguel Zuccardi 說。

“雖然它是一個主要用於生產食用橄欖的品種，但我們從項目一開始就選擇了它，」他補充道。 “並不是每個人都知道該品種的歷史，該品種於 1550 年左右被引入南美洲，目前在其原產地地中海盆地中並不存在。

Arauco 單品種油是一種明顯苦澀的油，具有新鮮的綠色香氣和風味。

“此品種屬於晚熟品種，一般具有較高的品質。 多酚，」祖卡迪說。 “其芳香總是讓人想起番茄、番茄葉和割下的草。

然而，橄欖被研磨成相對具有挑戰性的糊狀物，導致出油率低於許多商業品種。

雖然 Arauco 品種帶來了獨特的挑戰，但 Zuccardi 表示，由此產生的橄欖油值得付出額外的努力。 （照片：祖卡迪家族）

“它是一個工業產量較低的品種，但有些品種的表現比 Arauco 更好，」Zuccardi 說。 “人們總是需要稍微慢一點地使用臥螺離心機才能獲得良好的萃取效果。它在很大程度上也取決於當年收穫時節的濕度管理。

“儘管如此，它還是在工廠中發揮作用的一個品種，」他補充道。 “請記住，如果它是一個農藝學上不健全的品種，它就不會在該地區保留 400 多年。

在過去的 20 年裡，Familia Zuccardi 種植了 60 公頃的 Auraco 和 260 公頃的 Picual、Coratina、Genovesa、Arbosa 和 Korneiki；全部採用傳統種植方式或中等密度種植。

“我們目前還沒有進行超集約化的種植，」Zuccardi 證實。 “我們正在尋找能夠給我們帶來質的差異的品種，這也是我們最感興趣的。

事實上，這種質的差異在 2024 年的 NYIOOC World Olive Oil Competition，Familia Zuccardi 因其有機培養基 Arauco 單品種獲得金獎，該培養基由 多產的標識符 優質生產商 Manicaretti 意大利食品進口商.

“我們很高興獲得這項認可 NYIOOC，」祖卡迪說。 “我們相信，將我們地區的油品帶到這項享有盛譽的比賽中並宣傳我們的 Arauco 品種是件好事。

該獎項緊隨其後 具有挑戰性的收穫 在門多薩和阿根廷其他地區。

繼 2024 年收成令人失望後，Zuccardi 預計產量將會反彈。 （照片：祖卡迪家族）

“2024 年門多薩的收成相當低，」Zuccardi 證實。 “主要是由於 2023 年 - 月的一些霜凍（損壞了即將開花的樹木）以及橄欖產量的波動。

Familia Zuccardi 很早就開始收穫，從 3 月的第二週開始，Genovesa 開始收穫，並繼續其他品種，直到 6 月初結束。

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“門多薩是一個高海拔沙漠，霜凍的發生總是存在風險，因此早期收穫是必要的，」祖卡迪說。

展望 2025 年，Zuccardi 預計，由於冬季（南半球的 - 月至 - 月）橄欖園開花豐富，山區積雪充足，產量將反彈。

“春天開始了，花朵更加豐富，我們希望能夠開花結果，」他說。 “幸運的是，我們在安第斯山脈度過了一個降雪充足的冬天，這對於門多薩等沙漠地區的水資源供應和含水層的補給至關重要。

“另一方面，我們地區的沙漠條件使我們能夠在 100% 耕種的土地上進行經過認證的有機農業，」Zuccardi 補充道。

門多薩氣候乾旱，每年降水量約 300 毫升。然而，祖卡迪說，他注意到多年來安第斯山脈的積雪正在減少，這意味著夏季為橄欖林所在的地下含水層補水的徑流減少了。

這種明顯的影響 氣候變化 以及由於最近的電力成本上漲 政府改革 使灌溉管理成為業務的重要組成部分。

Miguel Zuccardi 20 年前加入家族企業，目前負責橄欖油業務。 （照片：祖卡迪家族）

“灌溉管理是關鍵，」他說。 “如果看一下過去 15 年的趨勢，我們山脈的降雪量有所減少。幸運的是，今年是正常的一年，降雪量較多。

另一個挑戰是阿根廷持續的通貨膨脹，多年來侵蝕了消費者的購買力。不過，祖卡迪表示，阿根廷仍是該公司的主要市場。

“我們今天的主要市場是阿根廷，因為我們的葡萄酒分銷使我們能夠利用我們的商業結構進入不同的行銷管道，」他說。事實上，布宜諾斯艾利斯各地的餐廳和咖啡館都向顧客提供 Familia Zuccardi 橄欖油。

雖然本地市場仍然是該公司的主要關注點，但 Familia Zuccardi 也向巴西、中國、日本和美國（透過 Manicaretti）出口。

“巴西是我們主要的潛在市場，」祖卡迪說。 “這是一個重要的市場，文化上非常接近。

“我們在美國的市場份額仍然很小，但我們知道獲獎有助於促進我們的油品和銷售，」他補充道。

Familia Zuccardi 的重要旅遊產品幫助他們在巴西建立了忠實的客戶群，巴西有從聖保羅到門多薩的直飛航班。

門多薩的旅遊業使無數的阿根廷和巴西人認識了阿勞科品種和其他品種。 （照片：祖卡迪家族）

“門多薩的葡萄酒和美食旅遊業近年來顯著增長。 “我們接待了許多來自巴西的遊客，這讓許多從巴西來門多薩的人能夠欣賞和了解這裡的橄欖油品質。

該家族的主要旅遊產品包括三家餐廳，其中包括以橄欖油為主的 Pan y Oliva（“麵包和橄欖”）。 Zuccardi 表示，該公司每年接待 90,000 萬名訪客。

“我們還開設烹飪課程，如果您在收穫季節來，您可以製作自己的橄欖油混合物，」他說。 “還有一些項目可以讓您騎自行車遊覽橄欖樹林。

雖然該國許多生產商放棄了國內市場，轉而專注於向美國和歐洲的出口，但祖卡迪相信阿根廷有潛在潛力。

“優質橄欖油的市場正在成長，」他說。 “人們對品質的理解程度，他們了解 特級初榨橄欖油 為了有益於他們的健康，產品也必須是高品質的。它必須是新鮮的。這正在產生一個不斷增長的市場。

“對我來說，這個市場令人興奮。 “阿根廷仍然很小，但消費者有興趣了解橄欖油。