歐盟橄欖油產量將增加三分之一

歐盟委員會的最新預測表明，2024/25 作物年度將 返回到更典型的收益率 經過充滿挑戰的兩年。

根據布魯塞爾最近發布的農業 短期展望預計整個歐盟的橄欖油產量將比上一季增加32%。

這一增長將使下一季的預計總產量達到 2023 萬噸。相較之下，24/1.53 年產量下降至 1.39 萬噸，2022/23 年產量為 - 萬噸。

西班牙將成為最重要的貢獻者，預計產量為 1.3 萬噸，但該國專家表示產量可能高達 1.45 萬噸。

同時，葡萄牙和 希臘 預計將增加橄欖油產量。

相反，義大利預計將面臨嚴重下滑，其產量預計將下降 下降三分之一.

2023/24年度起始庫存水準降至410,000萬噸，低於前一年的671,000萬噸。隨著新產季的開始，庫存水準已降至350,000萬噸。

儘管如此，歐盟預計到本季結束時庫存將恢復至 600,000 萬噸以上，與歷史平均值持平。

橄欖油供應量的預期激增可能會影響價格。

橄欖油價格自 2024 年 - 月達到高峰以來僅略有下降，反映出人們對豐收的預期。

例如據歐盟農業和農村發展部稱， 特級初榨橄欖油 西班牙的價格從每公斤 9.03 歐元降至 7.43 歐元.

儘管如此，這仍然大大高於每公斤 5.05 歐元的五年平均值。

高價也影響了出口。歐盟橄欖油出口開始 2022/23 年期間下降，到 2023 年底僅顯示出輕微的復甦跡象。

2023年2024月至1.3年26月期間，出口量比上一季下降2021%，比22/-年度下降-%。然而，預計新季節的出口量將成長百分之十。

另一方面，進口預計將下降 7%。

儘管如此，隨著產季的進展，突尼斯和土耳其的穩定產量和具有競爭力的價格可能會改變前景。上一季，歐盟橄欖油進口量增加了30%，其中62%來自突尼斯，14%來自土耳其。

短期展望報告也強調了市場相當大的不確定性，特別是價格下降的速度及其對消費者的影響。

一些消費者要么減少了橄欖油的使用，要么完全停止購買 由於價格高.

據歐盟稱，由於價格仍然上漲，橄欖油消費量預計將進一步下降 23%，比 2021/22 年減少 -%。

然而，如果原產地價格繼續下降，並將降價幅度轉嫁給消費者，歐盟的整體消費可能會反彈多達 7%。

歐洲聯盟 數據 數據顯示，987,000/2024年度西班牙、義大利、葡萄牙和希臘的消費量幾乎可能達到25萬噸，高於上一季的923,000萬噸。