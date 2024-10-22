移民、基礎建設阻礙阿爾巴尼亞農業

由於移民和基礎設施不足，阿爾巴尼亞橄欖種植者陷入困境。

阿爾巴尼亞年輕人為了尋找更好的機會而大規模離開，導致農業部門勞動力老化。

勞動力短缺對橄欖種植尤其不利。由於阿爾巴尼亞歷史上土地所有權分散，且該國橄欖種植區地勢陡峭，種植、修剪和收穫通常都是手工完成。

我們必須使用騾子（來運送橄欖），就像中世紀一樣。否則，我們可以購買全地形車將橄欖運送到磨坊，但成本很高。 - Ysteak Molitaj，阿爾巴尼亞橄欖農

阿爾巴尼亞擁有約 12 萬棵橄欖樹，主要分佈在沿海和培拉特內陸地區，橄欖和其他水果對當地經濟至關重要。

根據人口普查數據，阿爾巴尼亞人口從2.8年的2011萬下降到2.4年的2023萬，其中農村地區受影響最嚴重。

“這裡不再有年輕人了；他們都已經走了，」來自莫里什特的橄欖農 Ysteak Molitaj 告訴《巴爾幹洞察》。

莫利塔吉叫他住在希臘的兒子回家幫忙收割，但許多其他農民無法收割所有的樹木。

發羅拉農業​​技術轉移中心的梅諾貝西馬傑表示，農村人口外流增加了農民的生產成本。因此，橄欖油原產地價格從 5 年每公升 6 美元至 4.6 美元（5.5 歐元至 2023 歐元）上漲至 8 年每公升 10 美元至 7.7 美元（9.6 歐元至 2024 歐元）。

“勞動力短缺意味著工作日的價值也增加了，」貝西馬傑在一次橄欖農和磨坊主會議上表示。

“大約 30% 的橄欖生產成本僅由收穫成本構成，」他補充道， “儘管橄欖採摘正在變得機械化，因為現在有許多電池供電、電動或柴油和汽油驅動的橄欖搖瓶器。

農村人口外流的原因之一是農村基礎設施薄弱。

儘管阿爾巴尼亞橄欖行業的一些投資者，包括伊利裡亞出版社的安德魯·斯特朗，堅持認為 基礎設施有所改善 過去20年來，當地農民認為還需要做更多的工作。

許多農村未鋪砌的道路狀況不佳，這使得僱用工人進行收穫、購買瓶子等必要的投入品以及將瓶裝橄欖油運送到市場和分銷商變得更加困難。

“我們必須使用騾子，就像中世紀一樣，」莫利塔吉說。 “否則，我們可以花錢買一輛全地形車將橄欖運到工廠，但這成本很高。

根據世界銀行的數據，49% 的農村生產者認為交通不足，特別是缺乏全天候道路，是他們面臨的最大挑戰。

此外，缺乏現代化的儲存設施會導致腐敗和浪費。雖然政府最近對現代工廠的投資有助於推動這一進程，但有人擔心，適當的培訓計畫並沒有隨之而來。

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橄欖油專家阿杜里姆·拉扎伊(Adhurim Lazaj)表示，阿爾巴尼亞農民必須提高質量，並專注於單獨包裝而不是傳統的散裝出口。

“為了獲得最高的質量，我們必須按時收穫，」他在同一次會議上說。 “如果我們將收穫的橄欖保存數天，就會開始分解，這就是油開始變質的地方。

國家橄欖油產業現代化的努力是增加橄欖種植和擴大出口的國家戰略計畫的一部分。

根據國際橄欖理事會的數據，預計阿爾巴尼亞30,000/2024作物年度的產量將達到創紀錄的25萬噸。

“今年，預計橄欖產量將超過120,000萬噸，這意味著，儘管由於氣溫波動和橄欖樹因乾旱而遭受壓力，油產量沒有去年那麼高，但轉化後的橄欖將增加油產量，」貝西馬傑說。

“今年的產能很好，所有工廠都滿載生產。

顧問 Mivan Peci 告訴我們 Olive Oil Times 在 2024年採訪 阿爾巴尼亞在20,670/2021至22/2023年間平均每年生產24噸橄欖油。 2020/21年度以前，年產量徘徊在10,000萬噸至13,000萬噸之間。

儘管產量呈上升趨勢，但出口並未跟隨上升趨勢。根據Gazeta Tema通報的海關數據，阿爾巴尼亞2,400年前2024個月出口了60噸橄欖油，比2023年同期減少了-%。

在地中海盆地大部分地區收成不佳之後，2023 年是個艱難的一年。 記錄年份 阿爾巴尼亞橄欖油出口。

根據歐洲新聞阿爾巴尼亞報道，25 年前 2023 個月橄欖油出口額達到 665 萬歐元，比 2022 年同期成長 -%。

儘管全球橄欖油 生產反彈 在2024/25作物年度，生產商仍在努力出口獨立包裝的橄欖油。

“正如我們所看到的，橄欖油市場正在國外發展，」發羅拉的橄欖油生產商阿曼多·拉馬吉 (Armando Lamaj) 說。 “今年的油品質量也非常好。今年，我計劃涉足橄欖油出口市場，我們將啟動認證程序。