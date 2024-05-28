東亞製片人在世界舞台上展現屢獲殊榮的品質

每年，來自非傳統橄欖種植區的生產者都會利用國際比賽的關注來展示高品質的橄欖產品。 特級初榨橄欖油 不只是地中海盆地的領域。

來自東亞的農民和磨坊主 再來一次 12 年，中國和日本的製片人從 2024 部作品中合力贏得 - 項大獎，成為眾人矚目的焦點 NYIOOC World Olive Oil Competition.

我們對這個結果感到非常自豪。我們的目標是將橄欖油與日本烹飪傳統結合。我們的目標是繼續傳播日本風格的橄欖文化。 - Mineo Ryhoei Mineo，Mineo Nouen Itonamisha 首席執行官

在今年的比賽中，來自中國中部地區的兩家製片人從四項大獎中獲得了三項大獎。

其中有 橄欖時代，其花語品牌（一種精緻的 Ezhi-8 單一品種）連續第三次獲得銀獎。

“我們很高興再次獲勝，」橄欖時代創始人龔簡說。 “展望未來，我們希望明年擴大規模並獲得金獎。

花落花落由上海橄欖光生物科技有限公司為橄欖時代生產 社區倡議 旨在減輕中國中部甘肅省洛南地區的貧窮。

“1975年，為了防治水土流失，隴南引入了橄欖樹，但由於需求低迷、品牌和技術支持不足，當地農民的經濟效益有限，面臨著挑戰​​。

然而，人們對橄欖油重新產生了興趣 對健康的益處 在大城市重振了該行業並刺激了 Olive Times 項目。

Olive Times 專案正在擴大其橄欖加工設施並使其產品多樣化，以滿足市場的需求。

“我們計劃開發基於橄欖油的新產品。為了實現這一目標，我們需要增加資源。

前谷橄欖克服了極端的溫度波動，並獲得了使命單一品種金獎。 （照片：前谷橄欖）

儘管該地區在過去兩年中沒有受到天氣對橄欖油生產的重大影響，但未來的市場狀況可能會帶來挑戰。

“我們面臨的困難之一是橄欖油價格上漲，這可能會影響整體需求。

中國製片人本季的成功還包括獲得金獎和銀獎 冕寧峰頂農業科技 四川涼山州，南與甘肅省接壤。

Peaktop 是其董事長林春福的創意，他自 2011 年以來一直在種植 Arbequina、Koroneiki 和 Arbosana 橄欖樹。

春福的莊園在接下來的幾年裡擴大了橄欖生產，目前管理著近2,000公頃的橄欖樹，使該公司成為中國最大的橄欖油生產商。

雖然三個地中海橄欖樹品種仍然是其生產的重點，但該公司也正在試驗其他 21 個品種。

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Peaktop 因其 Mutual Beauty 品牌（一種有機中等強度 Koroneiki）榮獲金獎，並因其 Aiolio 品牌（另一種有機中等強度 Koroneiki）榮獲銀獎。

在東海的另一邊，日本的農民和磨坊主在世界大賽的八個參賽作品中共同獲得了七個獎項。

日本的獲獎者來自全國各地，其中包括長期 NYIOOC 參與者和一些製作人慶祝首次亮相的勝利。

在其 NYIOOC 首次亮相， 豐收農場 其 Virgin Valley 品牌榮獲金獎，該品牌融合了 Frantoio、Pendolino、Leccino 和 Taggiasca 等義大利原產品種。

這種世界一流的橄欖油來自一個可持續項目，該項目最初旨在振興被忽視的地區。

“八年前，我們努力開墾退耕還林的廢棄農田，將其轉變為橄欖樹林。

Harvest Farm 創辦人鹿本嘉德 (Yoshinori Shikamoto) 慶祝其由義大利品種混合製成的混合物在世界大賽上首次獲獎。 （照片：豐收農場）

“我們很高興獲得如此享有盛譽的獎項，」他補充道。 “這項認可鼓勵我們繼續生產高品質的橄欖油。

Harvest Farm 在日本中部大阪附近的淡路島上種植了 17,000 棵 Frantoio、Leccino、Pendolino 和 Taggiasca 橄欖樹。

2023/24 作物年度豐收。 “我們對新季節也抱有很高的期望，因為花期很豐富。

“為了最大限度地減少農藥的使用，我們做出了巨大的努力，例如徹底割草以減少害蟲機會，」他補充道。

農場最勞力密集的任務之一是防治橄欖樹 星天牛.

“它是日本的本土昆蟲。它的幼蟲會損壞橄欖樹的樹幹，」鹿本說。 “識別並從樹上清除所有這些物質是一項艱鉅的任務。如果我們不這樣做，樹木就會枯萎。因此，每棵樹都會受到檢查，任何幼蟲的痕跡都會被清除。

距離淡路不遠的牛窗海岸， 日本橄欖公司 再次取得勝利 NYIOOC, 榮獲兩項金獎 其 Ushimado 和 Ushimado Superior 品牌。

日本橄欖公司在牛窗的地中海氣候中表現出色，在該領域建立了成功的遺產 NYIOOC。 （圖：日本橄欖公司）

“當地人將我們地區比作愛琴海，這是對與地中海非常相似的氣候的致敬，」該公司的生產總監 Yasuhiro Yoshida 說。

日本橄欖公司從西班牙托爾托薩及其位於牛窗花園的 10 公頃橄欖樹林中採購橄欖油。

其苗圃向日本的農民和私人提供橄欖樹。這兩種屢獲殊榮的橄欖油是西班牙品種的混合物，包括盧卡橄欖油、米申橄欖油、內瓦迪略布蘭科橄欖油、曼薩尼約橄欖油和阿爾貝奎納橄欖油​​。

自 2019 年以來，日本橄欖公司 榮獲十項獎項 在世界大賽中，其中九項獲得金獎。

再往南， 糸浪峰雄 在廣島縣江田島， 獲得金獎 銀獎授予其 Etajima Strong 品牌（一種具有獨特綠茶風味的混合物）和 Lucca 單品種茶。

“我們對這個結果感到非常自豪。我們的目標是將橄欖油與日本烹飪傳統相結合，」該公司執行長 Ryhoei Mineo 說。 “我們的目標是繼續傳播日本風格的橄欖文化。

距離近600公里，位於富士山的陰影下， 克里農場 著名 贏得金獎 因其 Coratina 單品種品種，該公司自 2019 年以來第五次榮獲世界大賽獎項。

“在頒獎典禮上獲獎 NYIOOC 是整個賽季努力工作的證明。我們為現階段獲得品質評估感到自豪。

隨著產量的擴大，Crea Farm 面臨的挑戰是繼續維持高品質標準。 （照片：Crea農場）

隨著公司橄欖園的成熟，橄欖產量也隨之增加。在2023/24作物年度，該公司收穫了300噸橄欖，西村表示這帶來了機會和挑戰。

“我們在分離過程中進行 100% 的篩選，並在收穫後 24 小時內壓榨橄欖，但我們認為簡化該過程具有挑戰性，」她說。

距離山梨縣Crea農場不遠， 笛吹前田橄欖 首次亮相 NYIOOC 和 獲得金獎.

“我們對這次勝利感到非常興奮，」創辦人 Keisuke Maeda 說。 “透過參加 NYIOOC，我們希望世界上最好的橄欖油品嚐師來評估我們的產品。我們需要他們的評估來了解我們所達到的品質。

橄欖種植是該地區最近的發展，該公司正在探索應對惡劣氣候的最佳方法。

未來幾年，將種植更多的橄欖樹品種，前田希望擴大屢獲殊榮的橄欖油生產文化。