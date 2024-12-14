根據歐盟委員會的估計，未來幾年歐盟橄欖油的產量和消費量預計將略有下降。

在最新的中期報告中 農業展望，委員會強調了不利影響 氣候變化 水的可用性和土壤生產力。

這些變化已經影響了糧食生產，包括橄欖油和食用橄欖，並且預計會加劇。報告指出，這些轉變 “限制了產量成長的潛力，並導致農業氣候帶向北移動，影響作物種植模式。

儘管面臨這些挑戰，歐盟農業部門預計將在未來十年增加糧食出口，同時保持小麥、大麥、肉類、乳製品、葡萄酒和橄欖油等主要商品的自給自足。

歐盟委員會農業和農村發展總司認為出口重心將轉向高價值商品而不是大量出口。這一趨勢預計將提升歐盟出口的整體價值。

預計農業生產將放緩，包括橄欖油在內的一些商品預計將在未來十年內下降。

報告強調， 橄欖油消費 2010年至2024年期間主要生產國。

“近年來，主要生產國的橄欖油消費量預計將持續下降，而其他歐盟國家的消費量預計將增長。

據該委員會稱，1.79年歐盟消耗了2010萬噸橄欖油。 1.59 年保持一致。

在西班牙、義大利和希臘，未來十年橄欖油消費量預計每年下降 3%。相反，在葡萄牙，消費量和供應量預計將上升。

到 3.7 年，歐盟其他地區的橄欖油消費量預計每年平均增加 2035%。

在生產方面，報告強調了歐洲三大生產國義大利和希臘的橄欖農地面積逐漸減少。預計這種減少將導致未來十年產量進一步下降。

“歐盟橄欖油行業的未來盈利能力取決於生產系統的成功轉型，即從粗放果園到集約化和高度機械化的種植園，」報告指出。

該文件特別提到 集約農業投資 西班牙和葡萄牙的做法預計將支持未來十年西班牙產量年均成長 1.2% 左右，葡萄牙產量年均成長 -% 左右。

這些國家的收益率預計每年分別增長 0.7% 和 1.4%。

充滿挑戰的氣候條件也將影響食用橄欖產業，預計未來十年將基本保持穩定，成長緩慢。

“食用橄欖的有益特性和對飲食習慣日益增加的健康擔憂支持了這種擴張，」該報告的作者寫道。