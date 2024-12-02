乾熱和暴雨抑制了克羅埃西亞的產量

儘管收成充滿挑戰，但克羅埃西亞各地的橄欖種植者和磨坊主對品質持樂觀態度。

炎熱乾燥的夏季以及隨後的強降雨使生產者的收成變得複雜，並導致磨坊主報告轉化產量令人失望。

“所生產的橄欖油品質令人震驚，」魯道夫·內梅切克 (Rudolf Nemetschke) 說， 阿維斯特里亞公司的共同所有者. “此油果味濃鬱，味道濃鬱 “綠色的顏色和味道－綠色的番茄、香草、綠色的葉子。品質是十年來最好的。

奧地利航空 生產 特級初榨橄欖油 位於亞得里亞海北部大半島伊斯特拉半島中心的斯韋蒂洛夫雷克 (Sveti Lovrec)。該公司在 10,000 公頃的土地上種植了近 35 棵樹。

“今年的銑削百分比是災難性的，」Nemetschke 在談到轉化率時解釋。

同時，伊斯特拉半島製片人 Mili Kus 也是 奧利沃·蒙特·庫科表示，由於夏季炎熱和乾旱以及隨後數週的大雨，2024/25 作物年度是迄今為止最困難的一年。

Olivo Monte Cucco 的生產商表示，2024 年是他們迄今為止最艱難的收成。 （照片：奧利沃·蒙特·庫科）

“看到第一場降雨，人們本來希望它能有利於收成。但是，除了橄欖上有一些額外的顏色外，這種情況並沒有發生，」庫斯說。 “如此大的降雨最終影響了水果的成熟過程。它就這樣停止了。

“強降雨也影響了土壤，由於泥土到處都是，這使得收割變得更加困難，」她補充道。 “儘管如此，我相信今年的橄欖油品質是世界一流的。

在炎熱乾燥的夏季，以及隨後的秋季暴雨，使當地生產者的收成變得複雜。

“我們的 Buza 橄欖油的百分比為 5.4%，」Nemetschke 說道，他指的是轉化率，該轉化率取決於從 100 公斤水果中生產出多少公斤橄欖油。

“Istarska Bjelica 和 Leccino 的數字更好，平均數字約為 8.5%，」Nemetschke 說。 “儘管由於夏季熱浪，預計數字會較低，但這樣的數字並不令人滿意。

“我們擔心伊斯特拉半島特級初榨橄欖油的價格會明顯上漲，因為所有生產商的情況都或多或少相同，」他補充道。

克羅埃西亞去年生產了約 3,500 噸橄欖油 2023/24 作物年度。根據歐盟數據，過去十年克羅埃西亞平均每年生產3,800噸。

“夏季的極端乾旱和異常高溫不利於害蟲的生長，因此， 橄欖果蠅 今年根本沒有觀察到。 OPG基亞瓦隆.

Sandi 和 Tedi Chiavalon 預計產量將低於平均水平，但對石油含量低感到驚訝。 （照片：OPG Chiavalon）

“這些條件導致了極其健康的作物和令人難以置信的特級初榨橄欖油品質，不僅在我們的莊園，而且在整個地區，」他補充道。

Chiavalon 的家族小樹林位於伊斯特拉半島的 Vodnjan 地區，佔地 9,000 多公頃，種植了約 30 棵橄欖樹。他證實轉換率極低。

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“如此低的產量在近代歷史上從未有過，儘管收穫良好，但伊斯特拉半島的橄欖油總產量最終將低於平時。

“由於夏季氣溫異常高，而且長期乾旱無雨，我們預計產量會略有下降，但不會達到我們最終看到的程度，」他補充道。

根據 數據 據克羅埃西亞政府稱，該國擁有約 20,000 萬公頃的橄欖園，其中幾乎一半是本地品種。克羅埃西亞橄欖油的大部分產量來自小型家庭農場。

國家統計局 最新報告 指出，到2024年，該國消費的橄欖油一半以上是進口的。

14月份，該國特級初榨橄欖油的平均價格仍在上漲，高達每公升-歐元。

赫瓦爾島的生產者將收成困難歸咎於乾旱。 （照片：OPG Seca）

“本賽季最大的挑戰是影響了島上某些地區和周邊地區的乾旱，」OPG Seca 活動和公關經理 Josipa Visković 說。 “一些地區近五個月沒有下雨，這對今年的水果的生存造成了威脅。

OPG塞卡 是一個屢獲殊榮的橄欖農場，位於達爾馬提亞海岸附近的赫瓦爾島，種植了約 1,000 棵橄欖樹。

“由於無法進行灌溉，也沒有專用的供水基礎設施，我們受到了氣候條件的影響，橄欖樹面臨著乾燥的威脅。

“儘管如此，大自然在關鍵的最後時刻賜予了我們雨水，所以橄欖被成功保存，油也成功地在果實中生長，」她補充道。

Visković 強調了橄欖油的高品質，並在傳統的收穫結束活動中進行了慶祝，該活動是該公司眾多活動的一部分 宣傳島上的 橄欖油文化。