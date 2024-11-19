乾旱和暖冬導致西西里島收成急劇下降

與大多數人不同 義大利大陸西西里島的橄欖油產量與近幾年持平或略低於近幾年。然而，產量卻減少了一半以上。

據地中海島嶼上的幾位種植者稱，產量下降可歸因於去年冬天異常溫和的氣溫。與此同時，該地區持續的乾旱繼續構成威脅。

基本上沒有冬天。結果，橄欖樹沒有進入通常的營養休息狀態，在春天，很少有芽形成，導致產量顯著降低。 - Antonella Titone，Titone 農場所有者

“現實情況是，我們已經看到產量急劇下降，儘管它至少被產品的品質所抵消。 特級初榨橄欖油 來自島嶼東南角布切裡的 Maria Grazia Spanò 說道，她在那裡種植 Tonda Iblea、Biancolilla 和 Moresca 橄欖。 韋爾內拉農場.

“今年，我們在 13 月的最後 15 天開始收穫，最初產量為 -%，在 - 月的前 - 天增加到 -% 左右，隨後幾天達到 -%，」Spanò 指出。

“然而，20月-日開始的大雨過後th，收益率下降至 13%，」她補充道。 “即便如此，這也是一個很好的結果，因為我們通常習慣於僅實現百分之七、八或十的收益率。

西西里島西部的生產商包括 安東內拉·蒂託內在特拉帕尼和馬薩拉之間種植 Cerasuola、Nocellara del Belice、Biancolilla、Coratina 和 Frantoio 橄欖的人也報告了類似的經歷.

“今年的平均產量為 14.8%，考慮到 Biancolilla 等某些品種的產量約為 -%，而 Cerasuola 的表現更好，」她解釋道。

“收穫時，橄欖健康飽滿，部分歸功於緊急灌溉，」蒂託內補充道。 “然而，由於暖冬，我們的銷量急劇下降。

她將此歸因於 缺乏冷卻裝置 冬季收到的樹木。

“基本上沒有冬天，」她說。 “結果，橄欖樹沒有進入通常的營養休息狀態，在春天，很少有芽形成，導致產量顯著降低。這個問題在整個地區都很普遍。

“幸運的是，高於平常的產量以及我們獲得的高品質產品拯救了我們的季節，」Titone 補充道。

內陸地區的生產商也表達了類似的擔憂，尤其是降雨不足。

“乾旱仍然是這裡的一個主要問題，即使我們最近幾週經歷的大雨也沒有完全緩解乾旱，」Paolo Miceli 說， Miceli 和 Sensat 共同創辦人 在巴勒莫附近的蒙雷阿萊，他種植了 Nocellara del Belice、Biancolilla、Cerasuola、Arbequina 和 Picual 橄欖。

“我相信這對我們記錄的產量下降 60% 起到了重要作用，」Miceli 說。 “我們還觀察到產量較低，從收穫初期開始約為 11%，隨著作業的進展，產量略有增加至 -%。

“從好的方面來說， 橄欖果蠅 由於長時間的熱浪，實際上缺席了，」他補充道。 “儘管面臨所有挑戰，我們還是生產出了品質極高的特級初榨橄欖油。

在島上西南海岸的門菲，卡門邦方特 (Carmen Bonfante) 的產量更高，該公司是阿格里真托省特級初榨橄欖油品牌 Embrace 的生產商。

與許多其他人不同，她的 Nocellara del Belice、Biancolla 和 Cerasuola 樹取得了良好的產量。

“就數量而言，今年對該地區來說是豐收的一年，產出了優質的產品。 “我將這一成功歸功於我們對樹林的奉獻，我們在那裡實施了灌溉系統來應對乾旱。

“通常情況下，我的平均收益率約為 12%，但今年，」她總結道。 “我成功達到了令人印象深刻的 16%。這彌補了去年收益率相當低的情況。