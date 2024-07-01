乾旱和不合時宜的降雨導致烏拉圭收成不佳

兩年的 歷史性乾旱 隨後收穫期間的降雨和橄欖樹的自然交替結果週期導致南美國家烏拉圭的產量大幅下降。

貢薩洛·阿吉雷 (Gonzalo Aguirre)，屢獲殊榮的製片人 奧利瓦雷斯·德·聖勞拉 烏拉圭橄欖協會 (Asolur) 主席估計，500,000 年橄欖油產量將降至 458 萬公升（2024 噸），比去年減少 78% 豐收 比五年平均低 72%。

“收成非常非常低，」他說。 “部分原因是去年的乾旱，導致橄欖枝無法成熟。此外，一些生產者的收成受到了負面影響，因為下了很多雨，他們失去了橄欖。

勞拉達特林達德 導演 薩比亞 東南部內陸省拉瓦列哈的農業部證實，今年的收成明顯低於去年。

“與去年相比，我們的收成不好，但沒有全國那麼糟糕，」她說。 “與前兩年相比，我們收穫了75%的水果，這是一個豐收。

“最大的問題是石油積累，與往年相比大幅下降，」達特林達德補充道。 “之前我們的比例是 13% 到 14%，而現在我們的平均比例是 -%。所獲得的石油量存在顯著差異。

Da Trindade 表示，隨著產量從 11 年的 2023 噸下降到 2024 年的 - 噸，該公司面臨的主要挑戰之一是降低生產成本，以減輕產量下降的影響。

“今年的挑戰是努力降低收穫成本，因為我們知道這會很糟糕，而且由於該地區缺乏水果，對我們油廠的服務需求也會減少，」她說。 “這大大增加了我們的生產成本，也是今年我們選擇用雨傘機械化收割以降低成本和縮短收割時間的原因之一。

雖然大多數生產商的產量都明顯下降，但 María Vittoria 是 皮克·羅托 鄰近的佛羅裡達州的一位女士表示，隨著最近種植的樹木成熟，她的產量增加。

佛羅裡達州中南部的皮克羅托 (Pique Roto) 是今年產量增加的少數生產商之一。 （照片：皮克·羅托）

“對我們來說，2024 年的收成非常好，收穫和碾磨的橄欖達到 190 噸，種植了 9,000 棵橄欖樹，」她說。 “我們可能是每公頃產油量最高的種植園：平均每公頃產油 768 公斤，而 Frantoio 的卓越表現，每公頃產油 1,417 公斤。

“我們預計產量將達到 25 噸，比去年增加 212%。 “該地區特別是佛羅裡達州的嚴重乾旱嚴重影響了產量，該州已經有八個月沒有下雨了。

她說，該公司面臨的主要挑戰是確保研磨過程快速且良好完成，以實現高質量，並利用修剪廢物和橄欖果渣肥沃土壤，以避免使用化學肥料。

烏拉圭產量大幅下降是在 收成不好 北半球和低等作物 Argentina, 智利 和 秘魯。因此，2024 年烏拉圭消費者的物價大幅上漲。

“由於地中海的大型生產商設定了價格，價格已經上漲，」阿吉雷說。 “今年烏拉圭國際散貨業務成長較往年多。零售業大幅成長了 30% 至 40%。

“烏拉圭的價格已經上漲，我相信由於供應不足和需求旺盛，價格將繼續上漲。 “今年我們不得不大幅[提高價格]。

即使在好的年份，烏拉圭約一半的橄欖油供應也來自阿根廷、義大利和西班牙。因此，維多利亞表示，國內橄欖油價格的走勢與進口油不同。

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“本地生產和銷售的價格可以相對自主、準時地制定，以品質為參考。

然而，阿吉雷預計進口價格短期內將保持穩定，並在 2025 年初下降，屆時西班牙和義大利最新收穫的橄欖油開始到達。

“明年，如果地中海和該地區有豐收，我相信價格甚至可能會下降。

阿吉雷並沒有過多擔心價格，而是更專注於國際橄欖理事會 (IOC) 在八月將馬裡奧·索利納斯獎帶到烏拉圭。這是該賽事首次在南半球舉行。

烏拉圭收成不佳，恰逢舉辦馬裡奧·索利納斯獎（照片：Sabía）

考慮到這次活動的收穫微薄和成功的壓力，他擔心時機不合適。

“收成不好，雖然進入馬裡奧·薩利納斯不需要花錢，但有數量要求，生產者必須使用公證人來密封樣品，」他說。

國際奧委會最近宣布修改其規則，以方便更多小型生產商進入南半球。每個生產商必須從該批次中節省的橄欖油數量已從 4,000 公升降至 1,000 公升。

阿吉雷積極參與了這個過程，他希望烏拉圭和南半球其他七個生產國能有高投票率。

他證實他的公司將寄送樣品，並補充說他不知道烏拉圭技術實驗室的評審小組已經收到了多少樣品。 Da Trindade 和 Vittoria 也表示將參加。

樣品必須在 15 月 - 日之前送達th。評審將於九月中旬進行，結果將在第二屆年度拉丁美洲橄欖油會議之前公佈。 在蒙得維的亞舉行 十一月。

“我認為重要的是[該競賽成為阿根廷和烏拉圭的年度活動]，並且全世界都考慮南半球生產商的質量，因為總的來說，這裡對質量有很多承諾，」阿吉雷說。