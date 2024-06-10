在巴西南部高地發現屢獲殊榮的橄欖油

坐落在巴西最南端南里奧格蘭德州的中心地帶，一座以自然和橄欖樹為主題的大型公園已成為屢獲殊榮的源泉 特級初榨橄欖油.

公園佔地數十公頃，擁有各種植物和動物以及數千棵橄欖樹。每年，成千上萬的遊客都會驚嘆於這裡的自然風光。

奧利瓦斯格拉瑪多公園 (Parque Olivas do Gramado) 坐落在凱河 (Caí River) 地區鬱鬱蔥蔥的綠色山丘中，距離阿雷格里港 (Porto Alegre) 以北約兩小時車程。橄欖園於六年前正式向遊客開放，植根於豐富的家庭傳統。

“該公園於 12 月慶祝了成立六週年。 奧利瓦斯·多·格拉瑪多. “然而，包括旅遊基礎設施、通路、橄欖園、機械和設備在內的基礎工作是在 2010 年代中期奠定的，當時我們對家族財產進行了第一筆投資，以實現一個宏偉的夢想。

自 2023 年以來，Olivas do Gramado 連續榮獲兩項銀牌 NYIOOC World Olive Oil Competition 版本 因其精緻的 Arbequina、Picual、Frantoio、Koroneiki、Ascolana 和 Manzanilla 橄欖混合而成。

該家族借鑒了族長佩德羅·貝托魯奇 (Pedro Bertolucci) 的專業知識，後者自 1980 世紀 - 年代以來一直致力於推動巴西旅遊業的發展。

“我們與我的兄弟姐妹保拉和丹尼爾以及已故的母親蘇珊娜·貝托魯奇一起參觀了葡萄牙、西班牙和意大利等國的橄欖園，並觀察到巴西的橄欖種植仍處於早期階段，」貝托魯奇說。

那時是這樣 油脂旅遊 成為新項目背後的驅動力。

格拉瑪多奧利瓦斯 (Olivas do Gramado) 的旅遊項目之一是讓遊客有機會製作自己的混合橄欖油。 （照片：奧利瓦斯·杜·格拉瑪多）

“我們看到了一個獨特的機會，可以與巴西人分享生產高品質特級初榨橄欖油的迷人過程，並透過一系列美食、冒險、沉思和娛樂體驗來增強這些體驗，這些體驗現在構成了Olivas do Gramado活動的核心。

“在公園裡，遊客可以參加感官協調的品嚐活動，品嚐多達七種不同的橄欖油和芳香浸劑，每種都搭配特定的食物，」他補充道。 “在我們 40 個座位的禮堂舉行的五場每日演示中，我們的侍酒師會舉辦有關橄欖油的迷你課程，討論收穫、提取、感官屬性、欺詐、化學分析和感官評估簡介等主題。

貝托魯奇家族也投資了一輛旅遊列車「奧利瓦斯快車」(Olivas Express)，列車穿梭於橄欖林中，同時導遊會介紹種植、橄欖林管理和收穫。

“在二月和三月，我們舉辦了一場名為 Nostra Oliva 的活動，遊客可以參與橄欖收穫和石油開採，甚至可以自己裝瓶液體黃金，」貝托魯奇說。

“這一天的結束是欣賞峽谷的日落美景、特邀 DJ、豐盛的開胃菜，當然還有我們新鮮製作的未經過濾的 新奧利奧，“ 他加了。

根據 Bertolucci 介紹，Olivas do Gramado 得益於位於當地熱門旅遊目的地的地理位置，每年吸引 250,000 萬名遊客。

其所有者估計，每年有 25 萬人前往奧利瓦斯杜格拉瑪多 (Olivas do Gramado) 了解橄欖油並欣賞風景如畫的風景。 （照片：奧利瓦斯·多·格拉瑪多）

“坐落在大西洋森林內，可以欣賞格拉瑪多鄉村的布蘭卡斯峽谷的壯麗景色，這個夢想成為了現實，格拉瑪多鄉村是意大利和德國殖民統治下的南里奧格蘭德州霍滕西亞斯地區形成的地區。

Olivas do Gramado 種植了 29 公頃的橄欖園，種植了約 12,600 棵橄欖樹，包括 Arbequina、Koroneiki、Ascolana 和 Manzanilla。該地產也種植其他西班牙、希臘和義大利品種。

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大多數橄欖樹的樹齡都在 10 年左右，有些更年輕。隨著這些樹的成熟，該公司預計橄欖產量將大幅增加。

選擇合適的品種對於該專案的成功至關重要。

“我們從烏拉圭學到了很多東西，特別是從烏拉圭橄欖協會 (Asolur) 和烏拉圭共和國大學化學系，」貝托魯奇說。

“烏拉圭在南美洲擁有悠久的橄欖種植歷史，由於風土相似，烏拉圭可以作為巴西橄欖種植的絕佳參考。 “這極大地幫助我們選擇了最適合高查山脈土壤的品種。

貝托魯奇表示，環境保護是巴西橄欖種植的核心原則之一。

“在奧利瓦斯杜格拉瑪多，所有河岸森林都得到了完整的保護，為樹林提供了保護，防止真菌、蚜蟲、介殼蟲和其他可能影響橄欖樹的疾病，」他說。

“旅遊基礎設施的很大一部分由光伏電站供電，該電站利用太陽能電池板為工廠、實驗室、商店和餐廳產生綠色能源，」貝托魯奇補充道。

此外，該公司的水源來自泉水和自流井。 Olivas do Gramado 也非常重視廢棄物處理。

去年春天的大雨導致南里奧格蘭德州的橄欖油產量減產，創下歷史新低。 （照片：奧利瓦斯·多·格拉瑪多）

“餐廳的所有有機廢物都會被堆肥，然後用作橄欖園和有機花園的肥料，」貝托魯奇說。 “非有機廢物，如紙板、鋁和塑料，在送去回收之前會被收集、分類並儲存在容器中。

“銷售這些材料的收益將被再投資用於維護垃圾箱和容器、旅遊標誌以及對我們的員工進行環境教育，」他補充道。

該公司還經營一家污水處理廠，貝托魯奇將其描述為 “最先進的。工廠 轉化廢水 進入用於室外清潔的灰水中。

“此外，超過 49 公頃的永久保護區保證了該地區動植物的充分保護，」他說。

貝托魯奇表示，Serra Gaucha 地區的橄欖種植者面臨兩大挑戰，其中包括酸性玄武岩土壤，鋁含量較高，需要定期施用石灰。

“第二個挑戰是陡峭的地形，這使得遮陽網的安裝和收割變得更加困難，」貝托魯奇指出。

儘管多年來進行了大量投資、精心規劃和良好的農業實踐，但該地區的種植者仍然容易受到日益不可預測的天氣的影響。

“2023年，-月至-月的大雨擾亂了巴西南部橄欖樹的開花、授粉和受精階段。 “只有少數生產商在 2024 年取得了成功收成，這令人失望。 2024 年的正式收穫開放在奧利瓦斯杜格拉瑪多舉行，因為我們的小氣候使我們免受大多數高喬生產者所面臨的嚴重影響。

“然而，2024 年 - 月，我們面臨了該國歷史上最嚴重的氣候悲劇。暴雨 造成洪水、山體滑坡和基礎設施損壞，包括我們的財產，那裡的主要通道被摧毀，」他補充道。 “我們必須開闢一條二級道路，並投入大量資金來修復受損的道路。

“儘管遇到了這些挫折，我們還是在今年 12 月重新開放了主要通道，並且在旅遊設施、磨坊或橄欖園方面沒有遇到重大問題，」貝托魯奇繼續說道。

其他挑戰來自可能影響橄欖樹的疾病。

“在高查山脈，高濕度和頻繁的霧氣需要對真菌進行仔細監測，因為真菌在這種環境中很容易傳播。 “其他疾病，如介殼蟲、蚜蟲和粉蝨，則較不常見。為了保持我們的橄欖園健康，我們使用受管制的殺菌劑和殺蟲劑來保護樹木。

“我們目前正在我們橄欖園的部分地區測試來自波蘭的有機產品，以評估未來過渡到有機種植系統的可能性，」他補充道。

下一步涉及進一步擴建，另外六公頃的橄欖樹即將開始生產。