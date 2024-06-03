克羅埃西亞製片人分享他們屢獲殊榮的成功背後的秘密

經過充滿挑戰的收穫後，克羅埃西亞橄欖種植者對 2024 年的成就感到滿意 NYIOOC World Olive Oil Competition.

來自東南歐國家的製片人在比賽中獲得了第四高的獎項——從 80 個參賽作品中脫穎而出，獲得了 97 個獎項。根據數據 Olive Oil Times 世界排名其中，只有義大利（148）、美國（96）和西班牙（83）獲得更多獎項。

克羅埃西亞是一個小國，但在橄欖油品質上卻是超級大國，這一點已被年復一年地證實。 - 伊維卡‧弗拉特科維奇 (Ivica Vlatković)，扎達爾橄欖種植者協會主席

然而，農民和磨坊主很快指出，他們 82% 的成功率是所有提交了 - 份以上申請的國家中最高的。 特級初榨橄欖油 樣品參加世界大賽。

克羅埃西亞生產商在經歷了極端氣候條件和蟲害等不利環境後慶祝了他們的成功。

春季寒冷的天氣，以及開花和授粉時的降雨，導致樹上的果實數量減少。隨後出現了 橄欖果蠅 在收穫之前，這影響了橄欖油的數量和品質。

“我們在激烈的競爭中贏得了第四名，註冊的油品比我們的主要競爭對手少得多。 安蒂諾，其中號 Oblica 榮獲金獎。

該生產商在位於 Pakoštane 達爾馬提亞北部地區克羅埃西亞最大的湖泊 Vrana 湖沿岸種植了 1,000 棵橄欖樹，其中 550 棵正在生產。

與 Vulin 一起，來自該市（比曼哈頓略小）的另外三位製作人也獲得了五項世界大賽獎項。

托米斯拉夫·庫迪納 奧萊亞·維奧拉 榮獲中度混合金牌；文科·拉林 OPG拉林 混合酒和 Oblica 榮獲兩項銀獎；和馬裡奧·巴雷西奇 德拉格船長 憑藉 Oblica 獲得金獎。

“我們沒有大片樹林或大量石油，」Vulin 說。 “我們甚至沒有工廠。但我們有一個傳統，一種種植健康水果和生產通過冷榨獲得的優質油的自然方式。

克羅埃西亞生產商在艱難的收成之後慶祝了他們的成功。

伊維察·弗拉特科維奇， 總統 縣橄欖種植者協會和 獲獎製作人 來自附近諾維格勒的他也讚揚了該國儘管面積不大卻取得的巨大成功。

克羅埃西亞約有 3.8 萬人口。據歐盟委員會稱，該國在 3,500/2023 作物年度生產了 24 噸橄欖油，比前四年的平均水平低約百分之十。

“克羅埃西亞是一個小國，但在橄欖油品質上卻是一個超級大國，這一點年復一年地得到證實。也是橄欖種植者中最好的醫生。

自2017年以來，他還獲得了15個獎項 NYIOOC，使他成為該國在比賽中最成功的製片人。

自托米斯拉夫·杜夫尼亞克（Tomislav Duvnjak）以來， 沃迪採，發起了一個 協調一致的努力 為了組織和資助小型達爾馬提亞生產商在 2021 年向紐約發送參賽作品，克羅埃西亞一直是世界大賽的最大贏家之一。

弗拉特科維奇說，他和其他製片人現在 “為克羅埃西亞在比賽中獲得最多獎項的那一天而活。

“橄欖油從世界各地種植橄欖的地方運到紐約，」他說。 “這就是為什麼它代表了評估橄欖油品質的世界冠軍。在全球範圍內，克羅埃西亞橄欖油多年來從發送和授予的橄欖油數量證明了其高品質。

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弗拉特科維奇表示，克羅埃西亞生產商很高興看到他們取得了與更知名的橄欖種植國的同行相似的成果。

他將該國的巨大成功歸因於幾個因素，其中包括克羅埃西亞生產者的心態，其中許多人是小農，致力於照顧少量樹木。

該國成功的另一個關鍵是透過區域和國家協會向這些橄欖種植者提供專業教育。

此外，還做出了大量努力來建造高品質的榨油廠，使其具有足夠的能力來加工當天收穫的產品。

弗拉特科維奇也讚揚了當地品嚐小組在幫助橄欖種植者識別缺陷並確定原因方面所發揮的作用。

最後，他說許多種植者參加了許多地方和國家活動，在該行業創造了競爭精神和改進文化。

“如果克羅埃西亞橄欖種植者將至少同樣多的油送到 NYIOOC [就像其他國家的生產商所做的那樣]，我相信他們會贏得更多金獎，從而向大家展示克羅地亞在生產優質特級初榨橄欖油方面取得了多大的進步，」弗拉特科維奇說。

他補充說，在 2024/25 作物年度之前，小樹林的狀況看起來不錯，

“橄欖園的情況很有希望，」弗拉特科維奇說。 “春天帶來了充足的水分。氣溫幾乎理想，所以橄欖樹上開滿了花朵。

“我們也期待良好的授粉，」他補充道。 “距離收穫還很遙遠，但我們完全有可能取得一次成功的收穫。比去年成功得多，這意味著在紐約舉行的全球最大的品質評估中將有更多的石油。