氣候混亂對智利的收成造成嚴重破壞

由於春季高溫和收穫期間的降雨阻礙了全國各地的農民和磨坊主，智利的橄欖油產量已降至 2013 年以來的最低水平。

“2024 年產季的橄欖油產量達到 15,000 噸。 “這意味著石油噸數減少了 29% 2023年獲得”，比五年平均值低 33%。

“主要的挑戰是收穫月份的強降雨，」莫利亞補充道。

橄欖油生產顧問 Jorge Astudillo 表示，冬季和春季的高溫與 厄爾尼諾現象 該國北部許多正在開花的橄欖樹遭到破壞。

“特別是位於聖地牙哥以北 300 公里的科金博地區…產量幾乎為零或接近零。 拉多斯·德拉梅薩，一個播客。 “這是一個非常重要的地區……百分之二十（如果不是更多的話）的產量來自該地區。

“但在該國其他地區，就產量而言，這是正常的一年，」阿斯圖迪略補充道。 “雖然前期降雨影響了收成，其他地區也出現了霜凍。

橄欖種植區橫跨智利整個北半部，從秘魯邊境附近的阿薩帕山谷一直延伸到莫萊山谷中部，綿延約 2,000 公里。

因此，美洲第二大橄欖油生產國兩側的生產商面臨各種挑戰。

除了異常溫暖的天氣，該國北部的種植者正在與地中海氣候作鬥爭 果蠅侵擾。這種入侵物種被認為是透過從秘魯走私的水果引入的， “對邊境兩側的橄欖園造成了嚴重破壞。

同時，在馬烏萊山谷，Las Doscientos 總經理 José Pablo Illanes 表示，該公司的產量下降了 20%，部分原因是許多樹木進入了 “橄欖樹自然交替結果週期中的「小年」以及氣候的一些影響。

該公司的收穫工作從 70 月開始，持續了 - 天，由於持續降雨，收穫時間比平時更長。即便如此，伊利亞內斯最擔心的是長期乾旱的可能性。

“學會適應氣候變遷就是一切，」他說。 “我們知道，展望未來，水問題是最令人擔憂的。

費爾南多·卡拉斯科·斯帕諾 執行長 Olivos Ruta del Sol 的樹林位於 Maule 山谷以北約 100 公里處，他證實氣候條件導致產量較低。

“今年，我們的產量下降了 7%，」他說。 “橄欖沒有達到往年的油濃度。橄欖的總公斤數非常好，但產量卻很低。

“本季的主要挑戰是平衡收穫時間與產量，」卡拉斯科·斯帕諾補充道。 “一方面，我們想早點收成以避免霜凍風險。另一方面，我們想等待幾天或幾週，讓橄欖繼續累積油。最終，我們取得了良好的成果，並開展了有價值的 2024 年活動。

儘管產量急劇下降，智利出口商還是利用了地中海盆地連續歉收以及隨之而來的歐洲和美洲歷史高價的機會。

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“2024 年上半年，即 38,165,119 月至 34,347,980 月，出口離岸價為 50 美元（2023 歐元），與 - 年同期相比增長了 -%。

“至於海外橄欖油出口量，2024年上半年，總共出口了4,176噸橄欖油，比2023年同期減少了-%。

巴西和美國仍然是智利出口的主要目的地，分別占出口額的 58.4% 和 23.1%。西班牙是第三大目的地，按數量計算佔 7.4%。

“巴西等市場的需求更大，」伊利亞內斯證實。 “由於乾旱，西班牙產量連續三年下降，導致世界石油庫存減少，並導致附近市場需求增加。

“我們的出口額和數量均增加了 33.4%，」Carrasco Spano 補充道。

由於全球需求穩定和產量減少，智利橄欖油價格大幅上漲。

據 Astudillo 稱，生產商品牌的瓶裝半公升橄欖油的價格約為 7,500 智利比索（7.30 歐元）。他估計智利人的人均消費量為 900 毫升到 - 公升橄欖油。

“貨架上瓶裝油的價格[翻了一番]，因此市場，尤其是最終消費者，被迫尋找更大或更便宜的規格，」他說。

阿斯圖迪略補充說，雖然今年尚未發布國內橄欖油消費量的官方數據， “我們看到當地的消費有所下降。

儘管如此，Illanes 表示，Las Doscientos 約 50% 的橄欖油在智利銷售，與供應量的減少相比，需求並未下降。

“無論價格上漲多少，需求的下降幅度都不會與供應的下降幅度相同，」他說。 “現在我們知道，在達到這些價格水準的同時，需求仍然得到維持。這讓我們安心，因為我們知道人們將橄欖油視為基本家庭籃子的一部分。