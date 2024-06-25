著名的西西里農民保護傳統景觀和品種

在西西里島海布萊山脈最高的村莊布切裡 (Buccheri)，千年橄欖樹巍然屹立，成為這片土地的祖先守護者。 農業.

“我們的果園主要由數百年樹齡的樹木組成，其中有幾棵樹的歷史可能已有一千多年，」共同所有人 Pietro Nicotra 說道。

Agrestis 於 2003 年由 Nicotra 的父親 Lorenzo 和他的朋友 Giuseppe Paparone 在西西里島東南角創立。公司以追求品質為目標，突顯本土橄欖品種 通達·伊布利亞.

我們的目標不僅是生產高品質的特級初榨橄欖油和橄欖，而且是保護這些古老的樹林。 - Pietro Nicotra，Agrestis 共同所有人

“我們的橄欖樹按照廣泛且不均勻的種植模式散佈在這些陡峭的山坡上，」尼科特拉說。 “春天，它們之間的空隙變成了花朵盛開的草地。這 有機管理 使我們能夠保持樹林健康、繁榮和豐富的生物多樣性。

Tonda Iblea 曾經主要作為食用橄欖食用，現在越來越多地用於生產屢獲殊榮的橄欖 特級初榨橄欖油.

其中之一是Agrestis Fiore d'Oro DOP，這是一款單品種葡萄酒，曾在國際葡萄酒大賽中榮獲五項金獎 NYIOOC World Olive Oil Competition，由於其複雜的輪廓。其青番茄、蘋果和香脂的香氣與蠶豆、蘆筍、芹菜和羅勒的香氣融為一體。

“Agrestis 是該地區最早進行早期收穫的公司之一，」Nicotra 說。 “想想看，過去按照傳統，收穫是從 8 月 - 日開始的（聖母無染原罪日，意大利的公共假日）。

“當我們還是孩子的時候，我們會幫助父母收集橄欖 聖誕節假期，“ 他加了。 “他們從 11 月開始收穫，然後是 10 月，現在我們在 9 月下旬採摘第一個果實。

如今，尼科特拉與他的姐姐朱莉婭、父親以及公司聯合創始人的兒子薩爾瓦托·帕帕羅內 (Salvatore Paparone) 一起管理農場。茱莉亞兩年前加入團隊，負責公司的溝通工作。

洛倫佐和彼得羅·尼科特拉在 Agrestis 農場的一棵古老的橄欖樹下。 （照片：Agrestis）

“多虧我們來自德國的母親羅莎，朱莉婭和我能說雙語，這促使我去一所語言高中，」尼科特拉說。 “然後，我獲得了商業經濟學碩士學位，而薩爾瓦多則學習食品科學與技術。擁有不同的教育背景，我們在公司的特定領域運用自己的技能。

現場工作人員團隊全年為團隊提供支援。在豐收季節，多達 30 人會被雇用來採集 20,000 棵樹的果實。該樹林佔地 120 多公頃，公司部分擁有，部分出租。

“我們不知道是誰種了我們的橄欖樹，」尼科特拉說。 “我聽說過一個關於希臘人的傳說，他們乘船來到這裡，因為現在果園所在的山谷是一條可通航的河流，他們在河岸上發現了野生橄欖樹並馴化了它們。然而，這表明橄欖種植是由定居在該地區的古代人群傳播的。

再往前推，數百萬年前，海布拉山脈是由構造隆升形成的海底火山複合體。這造就了肥沃的土地，如今，橄欖樹在海拔 600 至 700 公尺之間繁衍生息。

這些古樹廣泛的根部可以吸收深層土壤中的水分，使其能夠抵禦島上長期的乾旱。

“這些老橄欖樹不需要灌溉，而且由於老果園的排列不規則，無論如何也不可能建立灌溉系統。 “然而，最近，他們在長期的缺水壓力下遇到了更多的困難。

“事實上，我們必須應對氣候變遷的影響，這導致兩個國家的產量下降 連續多年，“ 他加了。

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西西里農民表示，最嚴重的問題發生在橄欖花期，通常是橄欖樹最脆弱的階段。 樹的生命週期.

“我們很快就從寒冷的冬季變成了極端炎熱和悶熱的天氣，就像沒有春天一樣。 “在山區，夜晚潮濕，有霜，如果早上溫度達到28℃至30℃，很容易燒花，去年就發生過這種情況。

此外，Nicotra 表示，由於其品種特性，Tonda Iblea 需要理想的氣候條件才能良好授粉。為了促進這一過程，古代農民在旁邊種植了授粉品種，例如 Biancolilla、Nocellara 和當地稱為 Oliva Lunga 的品種，Agrestis 現在用它們來生產混合物。

洛倫佐·尼科特拉 (Lorenzo Nicotra) 使用拉斯特雷洛 (rastrello)（或稱手耙）收穫橄欖。 （照片：Agrestis）

該公司依靠附近城市拉古薩的一家工廠在採摘後數小時內對水果進行加工。該工廠的尖端機械可以對 Agrestis 生產的六種特級初榨橄欖油進行最佳提取。其中一些產品獲得了 Monti Iblei 受保護的原產地名稱 (PDO) 和 西西里島地理標示保護 (PGI)。

“由於產量下降，最後一次收穫所需的工人較少，結束時間也較早，」尼科特拉說。 “十二月初，我們採摘了最後一批水果，用來加工食用橄欖。在夏天，我們會監測所有植物，並根據它們結出的果實的多少，決定為此目的保留哪些植物。

除了加工橄欖外 鹽水，該公司復興了一種古老的乾鹽醃方法，稱為 “帕蘇魯納。這種方法是將水果放入加鹽的桶子中，連續翻動一個月。結果是風味濃鬱的產品。

“我們的目標不僅是生產高品質的特級初榨橄欖油和橄欖，而且還保護這些古老的樹林及其領土，」尼科特拉說。 “讓我說，我們的任務就是保護這片土地。

他解釋說，以前這個小山村裡每戶人家都打理自己的果園，但現在，由於缺乏代際更替，許多地塊都被廢棄了。公司自成立以來，透過租賃或購買廢棄、半廢棄果園， 使他們復活.

“透過我們的工作，我們保持果園清潔，防止野火並減少水文地質風險，」尼科特拉說。 “在夏季，氣溫非常高，如果田野裡長滿了雜草和灌木叢，野火可能會更容易蔓延，一場小火就能瞬間摧毀一棵已經存在了幾個世紀的橄欖樹。

保持草坪修剪並清除修剪碎片有助於防止灌木叢堆積並可能助長火災。 （照片：Agrestis）

“然後，當土地被燒毀，植物的根部不再支撐土地時，暴雨過後很容易發生泥石流。 “眾所周知，這種情況因 氣候變化。我們的目標是開展可持續的橄欖種植， 科學證據，有助於解決這個問題。

當團隊恢復橄欖林時，被忽視的植物通常會受到改革修剪，包括切斷主枝。這意味著新芽開始發芽和橄欖樹再次結果之前需要等待幾年。

“在這片傾斜的土地上工作需要更多的努力並增加生產成本，」尼科特拉說。 “這加劇了我們面臨的氣候問題以及隨之而來的過去幾年的產量下降。然而，這並沒有阻止我們在自己的道路上前進並提高自己，即使在橄欖種植的困難時期，我們也會努力做到最好。

他提到了一些參觀者的評論，他們對他的團隊在如此充滿挑戰的環境中堅持工作、追求品質的態度印象深刻。

“前段時間，實地考察結束後，一位經驗豐富的農藝師告訴我，我們 “應該得到報酬才能繼續在這裡工作，因為在他看來，這在經濟上不可行，」尼科特拉說。 “他稱我們瘋了，因為他想知道我們如何才能耕耘這些土地，同時仍然是一家蓬勃發展的公司。

“我們仍然滿懷熱情和承諾繼續進行這項工作，這讓我們非常滿意，」他總結道。 “我們的產品受到廣泛讚賞，我們的客戶知道我們提供的品質與我們對保護這些古老橄欖樹及其環境的承諾齊頭並進，這是所有人的真正遺產。