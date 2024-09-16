加州食用橄欖產量預計連續第二年增加

繼 2024 年的潮濕開局以及橄欖樹開花的有利天氣條件之後，加州的食用橄欖產量預計將連續第二年增加。

美國農業部在對 249 名種植者進行的年度調查中估計，40,000 年加州食用橄欖產量將達到 2024 噸，比 2023 年增加 2022%，- 年產量將翻倍。

美國農業部預計塞維利亞產量將顯著上升，達到3,200噸，而曼薩尼約產量將達36,700噸。其他品種佔預測的剩餘 100 美噸。

該部門將產量增加歸因於冬末和早春的降水，內華達山脈積雪增多，水庫容量增加 “水質正常。隨後天氣晴好，橄欖樹在五月開花，果實開始結果。

USDA

美國農業部指出，夏季高溫迫使許多食用橄欖種植者灌溉他們的果園。該部門補充說，勞動力不足、生產成本上升和行銷問題仍然是該行業面臨的首要挑戰。

儘管收成連續第二年增加，加州食用橄欖產量仍呈下降趨勢。

2010 年至 2014 年間，金州平均每年生產 82,700 噸食用橄欖。 68,520年至2015年，此產量平均下降至2019美噸，33,490年至2020年則驟降至2024美噸。

“為何噸位下降？事實表明，天氣、勞動力獲取、成本增加以及來自廉價進口產品的競爭，」American Olive Farmer 創始人 Liz Tagami 在 2024 年 - 月的作物報告中寫道。

具體來說，她指出加州從 2010 年代末到 2020 年代初的乾旱和春季極端天氣事件是影響產量的兩個氣候因素。

此外，她指出限制性移民政策使得依賴手工採伐的生產者更難找到足夠的工人。

“移民政策擠壓了移民勞動力，使得在橄欖成熟時很難找到有證件的工人來工作，」田上寫道。

除了氣候和缺乏工人帶來的挑戰外，當地和國際經濟狀況也擠壓了加州的食用橄欖種植者。

田上指出燃料成本上漲， 緩解橄欖果蠅、許可證和稅收，再加上她所說的來自歐洲（特別是西班牙）進口食用橄欖的不公平競爭。

“進口橄欖——在沒有加州勞動力和環境保護的情況下種植，並有歐盟補貼的好處——可以在美國種植、運輸和銷售，價格低於我們在美國生產的價格，儘管最近對罐裝成熟橄欖徵收反補貼關稅，」田上寫道。

儘管如此，繼美國國際貿易委員會之後，加州橄欖農在 7 月還是收到了好消息 投票延長關稅 一些西班牙黑熟食用橄欖的進口期限再延長五年。