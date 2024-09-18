卡拉布里亞合作社在建立規模經濟的同時強調質量

義大利第二大橄欖油產區卡拉布里亞的橄欖農已經開始收成。

“雖然我們預計今年的產量不會很大，但我們期望獲得高品質的產品。

Dea Carolea 是由當地橄欖油生產商組成的實驗性合作社。目標是實現規模經濟、優化農藝實踐並共同提高其高品質 特級初榨橄欖油 在全球市場上。

這種作物的一個顯著特徵是其最終橄欖油產量極高，即使是早期收穫，也是其他作物無法比擬的……它是一種備受讚賞的橄欖油，具有近乎濃鬱的中等果香。 - Antonio Lauro，EVO IOOC 義大利創辦人

Dea Carolea 是雙關語，融合了義大利語中的女神一詞， DEA，卡羅萊納亞橄欖品種長期以來一直主宰拉默齊亞泰爾梅平原。

在 Dea Carolea 品牌下，參與的種植者遵守嚴格的生產協議和橄欖油認證。

Dea Carolea 專案擴展了已經在該地區運營的生產商的工作 拉梅蒂亞 受保護的原產地命名認證，適用於拉默齊亞泰爾梅生產的橄欖油。

許多橄欖種植者在平原上經營中小型果園，有些家庭已經生產橄欖油幾個世紀了。

Dea Carolea 被宣傳為種植者擴大農場、農舍和橄欖油廠的機會，透過集體努力增強復原力。

“新一代橄欖企業家接管並重振了家族企業，他們是該項目背後的推動力。 “為了使該品牌脫穎而出，就像著名的 Terra di Bari 一樣，這種傳統和這些多樣化的體驗必須融合到一個產品中。

根據專案協調員介紹，已有 17 家生產商承諾其部分或全部生產符合該品牌的 PDO 標準。

“我們的一些樹木已有數百年歷史，而另一些樹木已被替換以提高生產力，」PDO 聯合農場 Podere d’Ippolito 的共同所有人兼 Dea Carolea 項目發起人 Maria Cristina Di Giovanni 說道。 “然而，我們避免集約化或超集約化農業，因為這是我們的景觀和身份。

“由於涉及成本，管理如此美麗的橄欖園並不總是那麼容易，」她補充道。 “百年古樹的要求更高、更具挑戰性，而且我們還面臨人力短缺的問題。

迪喬瓦尼表示，當地橄欖油生產商的分散和小規模減緩了卡羅萊納州特級初榨橄欖油的認可度。

“最初，我們與買家和其他對 Lametia PDO 橄欖油感興趣的人組織了促銷活動和會議，」Di Giovanni 說。 “這使我們能夠發現潛在的弱點。

“我們意識到，通力合作對於確保品質和數量至關重要。

瑪麗亞·克里斯蒂娜·迪喬瓦尼 (Maria Cristina Di Giovanni) 相信 Dea Carolea 合作社將幫助當地生產商在全球推廣卡羅利亞特級初榨橄欖油。 （照片：德卡羅利亞）

除了 Lametia PDO 指南外，Dea Carolea 還為會員提供了需要遵循的具體程序。

這些程序確保只能獲得經 PDO 認證的特級初榨橄欖油，並經過認證的品嚐小組測試。

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“我們對提交給該專案的每一批已獲得 PDO 認證的產品進行了測試。 “一旦這些批次混合成單一產品，所得的特級初榨橄欖油也將獲得自己的 PDO 認證。

“此外，該產品還經過認證小組測試的進一步檢查，之後就成為 Dea Carolea 特級初榨橄欖油，」她指出。

由於其成員的農藝做法不同，Dea Carolea 生產有機和傳統橄欖油。

“標準化程序的一個例子是收穫，預計將於 10 月中旬全面展開，」Minasi 解釋道。

生產者選擇早期收穫，以獲取卡羅萊納品種的最佳品質，同時避免潛在的潛在風險 橄欖果蠅 蟲害。

“該作物的一個顯著特徵是其最終橄欖油產量極高，即使是早期收穫，也是其他作物無法比擬的。 EVO IOOC 義大利 橄欖油品質競賽。

早期收穫使卡羅萊納能夠展示其最佳狀態 對健康的益處 和感官品質。

“在早期收穫時，Carolea 含有高含量的生物酚，而成熟收穫時則不然，」Lauro 說。 “理想的收穫時間是當橄欖開始從綠色變成黃色時，與其他品種相比，產量仍然很高。

“這是一種備受推崇的橄欖油，具有近乎濃鬱的中等果味，」他補充道。 “該品種的特徵香氣包括蘋果、金蘋果和杏仁，經常帶有朝鮮薊和橄欖葉的味道。

卡羅萊納的苦味明顯明顯，強度中等。 “它往往會掩蓋辛辣的味道，辛辣的味道也是中等強度，但稍微溫和一些，」勞羅說。

Di Giovanni 指出，作為成員之間的合作社，可以讓尋求 Dea Carolea 橄欖油的買家透過單一聯繫點進行處理。

“我們相信這是我們一直在努力爭取的關鍵一步，」她說。 “新的製作人不斷湧現，其中不少是年輕人，非常有前途。我們感到自豪的是，PDO 聯盟現在包括歷史合作夥伴和許多年輕女性領導的企業。

Minasi 和 Di Giovanni 都強調，該計畫的下一步除了啟動 Dea Carolea 之外，還將重點放在進一步擴張上。

“雖然中型、結構良好的公司可以從該項目中受益，但對於小型生產商來說尤其如此，」迪喬瓦尼說。

“合作可以帶來更大的競爭力和更有利的聯合收購，」她補充道。 “它還開放了公共政策為公司集團、財團和合作社保留的資金來源，這與立法者的方向保持一致。

“卡羅萊納橄欖油和食用橄欖對卡拉布里亞非常重要，可能佔該地區橄欖產量的 40% 至 50%，」勞羅說。 “這種作物非常耐寒，儘管它確實受到孔雀眼病等病原體的侵害。然而，即使在有機農業中，這些也是可以管理的。

“如果一切按計劃進行，收穫將於十月完成。 “認證將於 11 月頒發，Dea Carolea 應該會在該月底上市。