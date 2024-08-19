布宜諾斯艾利斯省橄欖油產量顯著成長

橄欖油產量緩慢但穩定地成長 布宜諾斯艾利斯省，由多雷戈上校區種植的新橄欖樹推動。

大約 50 年前，位於國家首都以南 525 公里的多雷戈上校 (Coronel Dorrego) 首次種植了橄欖樹。此後，他們的種植面積已擴大到約 2,500 公頃，貢獻了該省約一半的橄欖油年產量。

根據阿根廷橄欖聯盟 (FOA) 的數據，布宜諾斯艾利斯省的產量佔全國的 96%。阿根廷約 -% 的橄欖油產量產於西部地區的聖胡安、拉里奧哈、卡塔馬卡和門多薩。

為了擴大該地區的橄欖種植，當地生產商一直與國家農業技術研究所 (INTA) 合作，尋找該地區種植更多樹木並開發區域品牌的最佳地點。

儘管這裡的氣候與更乾燥和多山的阿根廷西部地區明顯不同，布宜諾斯艾利斯 INTA Barrow 的研究員 José Massigoge 告訴當地媒體，土壤和氣候條件仍然適合橄欖種植。

“例如，多雷戈周圍地區，特別是靠近海岸的地區，擁有非常適宜的土壤，其特點是沙壤土，排水良好，這是種植橄欖樹的基本要求之一，」他說。 “雖然橄欖樹是一種生命力很強的植物，但它的根部需要適當的排水，這一條件在該地區得到了充分滿足。

生產商表示，熱幅促進水果逐漸成熟，導致酚類物質和油酸含量升高。

馬西戈格指出 “早期收穫期間的涼爽氣溫有助於出現 多酚 以及其他賦予油苦味的重要化合物。此外，這種條件有利於保存油，確保隨著時間的推移具有高水平的耐久性。

Agroliva 的合夥人 Federico Bottini 補充說，白天和夜間溫度之間的顯著變化使橄欖油具有有趣的感官品質。

“另一個顯著的差異是水資源的可用性；該地區每年的降雨量約為 600 毫米，遠高於該國最大的種植園的降雨量，」他說。 “雖然灌溉在我們地區是必要的，但它主要是作為補充措施。此外，收穫季節涼爽的氣候也對產品的品質指標產生積極影響。

“儘管我不具備該領域的專業知識，但我可以證明我們的油在物理化學和感官評估方面始終取得優異的結果，」他補充道。 “因此，我們在各項比賽中不斷取得良好的成績。

阿根廷仍然相對溫和 特級初榨橄欖油 生產商與地中海盆地最大的生產商相比。根據國際橄欖理事會的數據，該國過去五年平均年產量為31,800噸，成為地中海以外最大的生產國。

然而，生產商預計 收成下降 今年由於許多樹林進入 “自然交替軸承週期中的“小年”，缺乏寒冷時間和極端天氣事件。

儘管如此，農民仍在全國各地種植新的橄欖樹，特別是在聖胡安和拉里奧哈，以滿足美國和拉里奧哈不斷增長的需求。 歐洲.

布宜諾斯艾利斯的第一批種植園始於 1940 世紀 - 年代末。當時主要種植皮誇爾樹和阿爾貝奎納樹，並採用傳統方法進行生產。

然而，該地區的當代實踐已經發展到將 Arbosana 和 Koroneiki 樹種植在高密度的橄欖樹林中，每公頃有 2,000 多棵橄欖樹。

多雷戈上校 (Coronel Dorrego) 的埃斯蒂洛·奧利瓦 (Estilo Oliva) 店主費德里科·霍倫德 (Federico Hollender) 回憶起如何適應更現代的技術。

“我們決定在這項活動中學習、採用最新技術並選擇超密集系統，」他說。 “然後我們開始種植更多公頃的其他品種的橄欖樹，並決定​​繼續種植。

生產商對布宜諾斯艾利斯省的橄欖種植面積將繼續擴大持樂觀態度，並支持在首都舉辦國際橄欖油競賽。