將伯羅奔尼撒風味帶入美國廚房

當希臘裔美國人卡特琳娜·蒙塔諾斯在美國定居並組建家庭時，她對美國超市出售的大多數希臘橄欖油的味道感到失望。

“當我組建自己的家庭時，我開始更多地在家做飯。 Olive Oil Times. “我發現 希臘特級初榨橄欖油 在這裡的超市嘗起來完全不像我家人在希臘生產和享受的東西。

儘管蒙塔諾斯主要在倫敦和紐約長大，但她童年的夏天是在伯羅奔尼撒半島南部風景如畫的科羅尼小鎮的家中度過的。

“這個田園詩般的村莊一直代表著真正的希臘，」她說。 “我不確定我是否能用語言捕捉大海的聲音、鹽的氣味和橄欖油的味道。

科羅尼 (Koroni) 被認為是科羅內基 (Koroneiki) 橄欖品種的起源。在 19th 二十世紀，該鎮發展迅速，當地經濟以橄欖油、葡萄乾和陶器生產為基礎發展。

“我從小就知道什麼是好的橄欖油，」蒙塔諾斯說。 “我知道我想把好東西帶到美國”

在涉足橄欖油生產領域之前，蒙塔諾斯也接受了 橄欖油侍酒師課程 更深入地挖掘其優點和品質 特級初榨橄欖油.

Katerina Mountanos 創立了 Kosterina，將伯羅奔尼撒特級初榨橄欖油和食用橄欖引入美國。 （照片：科斯特里納）

“我被震撼了 對健康的益處 當[橄欖]提早收穫並適當研磨時，就會產生橄欖油，」她說。 “我了解到 多酚 在特級初榨橄欖油中發現的物質以及發現它們的研究團隊的故事。

“我決定專注於製作一種純正地中海風味的特級初榨橄欖油，其氣味、味道和烹飪都很美味，最重要的是，它對健康有益。

橄欖油多酚，例如 橄欖苦苷, 羥基酪醇 油橄欖素，是天然存在的植物化合物，具有抗氧化劑的作用。

尤其是油橄欖，僅存在於特級初榨橄欖油中，已被證明對人體具有與布洛芬相同的作用，布洛芬是一種緩解疼痛、發燒和發炎的抗發炎藥物。

科斯特里納Mountanos（又名Katina）和她的丈夫Kostas創立的公司於2020年推出了其首個瓶裝橄欖油品牌。早期收穫的Koroneiki橄欖製成的。

Kosterina 還可以醃製卡拉馬塔橄欖和綠色康瑟沃爾食用橄欖。 （照片：科斯特里納）

從那時起，Kosterina 擴大了其橄欖油系列，包括 Kosterina Everyday 橄欖油，這是一種最適合的有機特級初榨橄欖油。 烹飪 烘烤，以及帶有希臘香草和大蒜的調味特級初榨橄欖油系列。

“優質、高多酚特級初榨橄欖油一直是我們品牌的核心，」蒙塔諾斯說。 “我們希望幫助人們活得更長久、生活更美好。

“味道是品質的一個指標，太多的美國人不僅錯過了不可抗拒的特級初榨橄欖油的味道，而且錯過了早期收穫的橄欖所具有的抗氧化能力，」她補充道。

對品質和真實性的承諾 Kosterina 得到了回報，為該公司贏得了今年的銀獎 NYIOOC World Olive Oil Competition 對於 Kosterina Original 單一品種， 其首次參加比賽。

收穫工作在科羅尼 (Koroni) 科斯特里納 (Kosterina) 的橄欖園開始。 （照片：科斯特里納）

毫不奇怪，蒙塔諾斯的希臘血統和對正宗希臘風味的熱情也讓她進入了餐桌橄欖行業； Kosterina 的地中海系列產品最近新增了該公司的天然醃製卡拉馬塔橄欖和綠色 Konservolia 食用橄欖。

蒙塔諾斯再次回到童年，尋找她相信可以實現的工具。

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“當我年輕的時候，在科羅尼度過夏天時，我的祖母和其他當地人會從家裡綁一袋橄欖，讓它們在海裡醃製幾個月，」蒙塔諾斯說。

“我在美國看到的幾乎所有橄欖都是無味的黑橄欖，很可能是用鹼液醃製的，這會剝奪橄欖中的所有健康營養成分，」她補充道。 “因此，當我們在希臘找到用海鹽自然醃製橄欖的生產商時，我們知道我們找到了合適的生產商，可以將高品質的希臘橄欖帶到美國。

Kosterina 在 2024 年榮獲銀牌 NYIOOC World Olive Oil Competition。 （照片：科斯特里納）

據一位消息人士稱，第一批用鹽水醃製的橄欖是在古代希臘海域的某個地方偶然發現的：在他的史詩《埃涅阿斯紀》中st 在西元前世紀，羅馬詩人維吉爾講述了一位希臘漁夫釣魚時發現水中漂浮著的橄欖的故事。品嚐後，他發現它們已經擺脫了苦味，並提供了獨特的風味。

Mountanos 表示，將橄欖在海鹽水中自然醃製 12 至 - 個月，會產生富含益生菌的發酵橄欖，益生菌被認為對健康腸道至關重要。

“特級初榨橄欖油受到了所有對心臟健康的關注，但橄欖本身就是必需營養素的重要來源，」她補充道。 “橄欖還富含單元不飽和脂肪，可促進心血管健康，並含有鐵、銅、鈣和纖維。

“我認為自己很幸運，我想盡我所能分享希臘南部的非凡寶藏，」蒙塔諾斯說。 “我的家鄉科羅尼以及我和家人在那裡創造的回憶與我們在科斯特里納所做的一切交織在一起。

“我們的使命是繼續證明健康也可以美味，現代 地中海飲食 對整體健康來說是最好的，」她總結道。