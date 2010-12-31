短短十餘年間，聯合創始人 羅伯·麥加文 和 Paul Riordan 及其在 Boundary Bend Limited 的團隊創建了澳大利亞最大的橄欖油公司。 “但天哪，我們遇到了一些困難，”McGavin 先生說。 “這很難。 我會說 95% 出去種植橄欖樹的人——即使他們在這個行業——真的很掙扎，因為讓他們持續生產非常非常困難——讓你的授粉正確，營養，水、加工、物流權——這樣您就可以以具有競爭力的價格從另一邊獲得優質的 EVOO。”

橄欖油專家 Richard Gawel 博士對 Boundary Bend 的努力和對整個行業的重大貢獻表示讚賞。 “他們是一家真正的垂直整合公司——從苗圃到營銷，”說 加維爾博士. “他們為橄欖油的研究知識做出了巨大貢獻，他們的許多成果都是公開的，並且與澳大利亞和其他地方的生產商相關。 他們對各種主題進行了研究，例如松果劑、霜凍損害、機械收割和加工助劑等等，他們的實驗室還致力於驗證新測試的有效性，這些測試有助於確定我認為是什麼該行業的禍害：混合物中存在舊油。 最重要的是，通過他們 科布拉姆莊園 品牌，他們在將負擔得起的高品質 EVOO 放在澳大利亞超市貨架上發揮了重要作用。”

Gawel 博士還指出，公司的技術專家 Leandro Ravetti 和 Pablo Canamasas 積極向行業傳播他們的成果，並為其他行業問題貢獻了時間，例如製定現代相關標準，以幫助消費者更好地了解兩者之間的區別。橄欖油等級。

“從營銷方面來說，”Gawel 博士補充道， “Boundary Bend 一直積極致力於創建和推廣兩個級別的 EVOO——超市線和基於品種的專業線，它們可能已成為澳大利亞最受認可的 EVOO 品牌。 作為一家公司，他們長期以來一直支持 澳大利亞橄欖協會, 兩者都提供

專業知識和支持研究。”

今天，Boundary Bend Limited 經營著超過 250 億澳元（254 億美元）的橄欖資產，並控制著 2.5 萬棵橄欖樹，是澳大利亞最大的橄欖園所有者/管理者，也是世界上最大的橄欖園所有者/管理者之一。

在過去的六個賽季中，BBL 一直引領著澳大利亞充滿活力和新興的橄欖油行業。 該公司是澳大利亞第一家也是唯一一家在一個季節內生產和加工超過 40,000 噸水果的種植商。 在澳大利亞種植的所有橄欖樹中不到 18%，BBL 樹林在過去四年中生產了澳大利亞大約一半的橄欖油。

BBL 實現的水果產量明顯高於世界和澳大利亞的平均水平。 每公頃的平均石油產量是西班牙、意大利、希臘、土耳其和突尼斯等傳統和主要產區的數倍（370% 至 1,500%）。

“BBL 位於維多利亞北部的最先進的加工廠，每天的產能超過 1,700 噸，不僅是南半球最大的加工廠，而且也是最高效和質量驅動的加工廠，”執行和技術總監 Leandro Ravetti 說。 “這些加工廠不僅能夠實現澳大利亞最低的加工成本，並且與世界任何其他地區的加工成本兼容，而且還具有一些最高的提取效率，過去平均提取效率超過 89%四個季節。”

在過去的八年裡，BBL 在保持極高質量標準的同時生產了越來越多的橄欖油。 證明這一點，僅在過去兩年中，BBL 油品就獲得了四項最佳展示獎（包括 2009 年澳大利亞最佳油品）、22 枚金牌、41 枚銀牌和 45 枚銅牌，使其成為全球獲獎最多的油品。澳大利亞橄欖油工業。

“我認為澳大利亞對橄欖油行業的未來至關重要，” Rob McGavin 說。 “就我們在世界市場的地位而言，未來 10 年南半球將取得一些相當大的進步。” Boundary Bend 致力於擁抱新技術、挑戰傳統和嘗試新想法，該公司肯定會在這些即將到來的活動中發揮重要作用。