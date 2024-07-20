屢獲殊榮的生產商將羅德島推廣為橄欖油目的地

位於愛琴海東南部的羅德島是希臘人和外國人喜愛的旅遊目的地，但說到希臘橄欖油，人們首先想到的並不是羅德島。

然而，卡拉斯家族對橄欖樹的熱愛使羅德島躋身於該國頂級橄欖油產區的行列。

我們（透過這些獎項）想要傳達的訊息是，除了頂級的旅遊目的地之外，羅德島也是高品質橄欖油的產地。 - Stavros Kallas，Natura Rodos 首席執行官

卡拉斯家族世代種植橄欖樹。他們的第一批橄欖油於 1959 年生產。第一批來自他們橄欖園的橄欖油於 1990 世紀 - 年代末裝瓶。

2000 年，家族將所有業務遷至羅德島西北部的塞奧洛戈斯村，創立了 自然羅多斯.

該公司的一個轉捩點是首次參加 2020 年 NYIOOC World Olive Oil Competition， 在哪裡 獲得銀獎。從那時起，Natura Rodos 不斷在世界上最大的橄欖油品質競賽中獲獎。

“我們想傳達的訊息是，除了頂級的旅遊目的地之外，羅德島還是高品質橄欖油的產地，」該公司執行長 Stavros Kallas 說。 “在接下來的歲月裡，我們並沒有停止努力， 獲得金獎 2022 年在紐約。

“我們很高興我們的產品能夠走出國門，並被介紹給來自其他大陸和文化的人們。 “顧客總是渴望嘗試那些榮獲獎項並被認為超出品質和口味特定標準的東西。

在2023 NYIOOC，公司再獲殊榮 金獎 其 Koroneiki 特級初榨橄欖油，其次是 2024銀獎.

“我們的努力得到了最好的回報，確保我們成為世界上最好的橄欖油之一，」卡拉斯說。

“今年的獎項尤其重要，因為這對我們來說確實是艱難的一年，」他補充道。 “由於去年毀滅性的山火，我們島上的農作物和自然環境受到了嚴重影響，我們目睹了氣候變遷對島上生態系統的影響。

Kallas 種植四個品種，其中包括 20 世紀 - 年代初期意大利佔領期間引入的 Frantoioth 世紀。 （照片：自然羅多斯）

Natura Rodos 種植了 2,000 棵橄欖樹，分為四個不同品種：希臘的 Koroneiki、義大利的 Frantoio 以及西班牙的 Arbequina 和 Picual。公司大約四分之一的樹木是有機種植的。

卡拉斯說，科羅內基橄欖樹的產量是其橄欖品種中最高的，而這兩個西班牙品種的樹是家族橄欖園中最年輕的。

另一方面，Frantoio 橄欖樹的根源在於義大利對羅德島的佔領，這種佔領始於 1910 年代初，持續了 30 年。

“種植不同品種的橄欖樹也為我們帶來了一定的靈活性，因為它們的果實可以在收穫期間略有不同的時間採摘，」他說。

然而，與地中海盆地幾乎所有其他橄欖油生產商一樣，Natura Rodos 也受到氣候變遷的影響。

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“樹木開花期間氣溫升高和降雨量顯著減少影響了我們樹木的橄欖油產量，」卡拉斯說。 “我們必須灌溉大部分橄欖園，以維持我們的生產能力和橄欖油的高感官特性。

卡拉斯補充說，野火是羅德島農民面臨的另一個重大威脅，島上的許多橄欖樹每年都會被燒毀。

氣候變遷一直是羅德島生產者面臨的挑戰。 （照片：自然羅多斯）

“到目前為止，我們的樹木尚未受到火災的影響，但我們注意到，在受火災影響的地區，我們的銷售量大幅下降，」他說。

“火災是一個不可預測的因素，導致島上所有橄欖種植者感到焦慮，」卡拉斯補充道。 “因此，我們在夏季不斷清除樹林中的乾草和雜草，並採取所有防火措施。

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羅德島，在希臘稱為 “「翡翠島」是該國第四大島，擁有超過 1.5 萬棵橄欖樹，其中主要是希臘品種。

去年八月，包括 50,000 萬棵橄欖樹在內的大片農田被砍伐。 因野火受損 羅德島中部和東部地區燃燒了十多天。

卡拉斯強調，Natura Rodos 的永久目標是保持橄欖油的最高品質。

“我們將特級初榨橄欖油的酸度保持在較低水平，並在提取過程中不斷監控所有參數，使其保持在限度內。 “我們寧願獲得較少量的油，也不願失去橄欖油精緻的感官特性。

“我們知道我們手中擁有優質的產品，因此我們決定先參加紐約的比賽，」卡拉斯補充道。 “我們的羅德島也因我們在國際會議上的認可而受到讚譽 NYIOOC，成為生產優質、美味農產品的地方。