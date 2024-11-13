托斯卡納丹麥家庭工藝屢獲殊榮的橄欖油

喬安娜和亨里克·布羅森-約根森在托斯卡納的烏扎諾（靠近佛羅倫薩和盧卡）享受了橄欖的收穫。

“我們對橄欖油的品質非常滿意。它的味道非同尋常，」他們告訴 Olive Oil Times.

我們沒有對我們的樹做任何特別的事情。我們每年大約割草三次，並且不噴灑任何東西。每一年的成果完全掌握在大自然手中。 - Henrik Brorson-Jorgense，Casale 3 Danesi 共同擁有者

丹麥夫妻和他們的女兒創立了 卡薩萊 3 達內西 2012 年，屢獲殊榮的橄欖油生產商在 2024 年也表現出色 NYIOOC World Olive Oil Competition.

該家族擁有約 450 棵橄欖樹，種植托斯卡納最典型的四個品種：Frantoio、Moraiolo、Leccino 和 Pendolino。這些樹木生長在家庭房屋南側周圍的露台上。

亨里克和喬安娜·布羅森-喬根森是丹麥小型家庭農場的共同創辦人。 （照片：Casale 3 Danesi）

“雖然我們的一些橄欖樹只有 70 年樹齡，但大多數都超過 - 歲了，」Henrik Jorgensen 說。 “我們的農場可以追溯到 1790 年，周圍有 1.7 公頃的土地。這是一座歷史建築。因此，即使是白色也無法改變。

這座家庭農舍曾經是義大利著名演員和喜劇演員拉斐爾·皮蘇 (Raffaele Pisu) 的家。 “我們不知道這一點，直到我們的鄉村醫生問我們定居在哪裡，然後向我們透露了這一點，」喬根森說。現在，屋內掛著Pisu在屋內拍攝的照片。

喬根森說，該家族專注於早期收穫，並將各種成熟度的橄欖混合到其屢獲殊榮的橄欖中 特級初榨橄欖油.

“當我們開始早期收穫時，許多樹仍然結出完全綠色的橄欖，其油與其他剛變成棕色或黑色以及成熟一半的橄欖完美地混合，」喬根森說。 “結果是我們喜歡帶有強烈新鮮味道的特級初榨橄欖油。

Casale 3 Danesi 採用托斯卡納的 450 棵樹生產屢獲殊榮的橄欖油。 （照片：Casale 3 Danesi）

“有趣的是，我們的許多瓶子都銷往美國和丹麥，但許多其他瓶子留在義大利，因為我們有幾家餐廳客戶，」他補充道。 “他們還在網路上購買我們的橄欖油。他們在廚房中使用我們的產品來增強義大利調味飯等菜餚的風味；他們認可品質。

和他們的鄰居一樣，這個家庭對所有農作物都採用相同的有機方法，包括葡萄樹和其他水果。

“當這一切開始時，我們的鄰居向我們介紹了橄欖油生產的迷人世界。他管理著 2,000 多棵樹，並教我們基本知識，」喬根森說。

“我們沒有對我們的樹木做任何特別的事情，」他補充道。 “我們每年大約割草三次，並且不噴灑任何東西。每年的成果完全掌握在大自然手中。

隨著時間的推移，喬根森在橄欖園附近種植了一個小葡萄園。 “我可以看到其中的區別，因為我們的有機方法感覺像是與葡萄園的艱苦鬥爭，但一切似乎都與橄欖樹融為一體，」他說。

“天氣和自然造成的橄欖產量波動，例如橄欖產量和含油量的變化，是我們面臨的最大挑戰。

附近的一家工廠為丹麥家庭提供了生產高品質特級初榨橄欖油所需的一切。

“儘管如此，在像今年這樣的收穫季節，強降雨使一切變得更具挑戰性，這對我們或整個地區來說並不容易，」喬根森說。

Casale 3 Danesi 在義大利銷售特級初榨橄欖油，並出口到美國和丹麥。 （照片：Casale 3 Danesi）

“有時，工廠沒有遵循通常的開放時間表，因為許多人沒有收割，這迫使我們比我們想要的提前幾天完成收割，」他補充道。

小果園裡的橄欖是用現代化的電動耙子和收穫季節點綴在義大利鄉村的傳統綠網手工採摘的。

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“當然，當下雨時，一切都會變得更加複雜，」喬根森說。 “另外，當您將濕橄欖帶到磨坊時，您需要支付更多的磨坊費用，因為它們的重量會有所不同。

降雨影響了許多義大利種植者的收割作業，迫使家庭採取走走停停的收割模式。他們花了一整天的時間等待果園變乾。

“這是另一個挑戰，因為一些在收穫期間幫助我們的工人在其他地方也有繁忙的日程，」喬根森說。 “即使在收穫期間面臨所有這些挑戰，結果仍然是一種非常好的橄欖油。

“我剛剛注意到我們排名41st 義大利 80 家橄欖油生產商th 全世界。我們對此感到非常高興，」喬根森總結道，他指的是他們在 Olive Oil Times 世界排名.