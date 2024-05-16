收成不佳後，一些摩洛哥生產商的一線希望

摩洛哥的收成令人失望，但對一些生產商來說卻有一些好消息。

Adil Bajoub，摩洛哥第一個農藝工程師和協調員 橄欖油專業碩士學位， 告訴 Olive Oil Times 摩洛哥預計在109,836/2023作物年度生產24噸橄欖油。

儘管最初的乾燥狀況引起了人們的擔憂，但馬拉喀什最近的降雨讓我們對即將到來的產季前景更加樂觀。 - Wajih Rekik，CHO America 首席執行官

雖然這超出了最初預期的 106,000 噸和去年的產量（國際橄欖理事會將其從 156,000 噸下調至 107,000 噸），但仍大大低於 160,000 噸的五年平均值。

摩洛哥跨專業橄欖聯合會主席 Rachid Benali 告訴當地媒體，收穫前幾個月降雨不足，導致石油累積水平遠低於先前預期。

“在乾旱地區，產量很少，」他說。 “即使在橄欖坐果良好的地區，橄欖也很小。石油產量沒有達到 20% 到 22%，而是在 10% 到 15% 之間。

然而，該縣的一些農民和磨坊主仍然取得了獲獎的品質。三名製片人在 2024 年電影節上合計獲得一項金獎和兩項銀牌 NYIOOC World Olive Oil Competition.

“儘管降雨不足，但今年的收成比預期好。

“我們的橄欖油品質很高，大部分產品的酸度都低於 0.2%，」他補充道。 “儘管最初的干燥狀況引起了人們的擔憂，但馬拉喀什最近的降雨讓我們對即將到來的產季前景更加樂觀。

而 CHO集團 是突尼斯的 最大的橄欖油生產商，該公司還管理著馬拉喀什附近 280 公頃的橄欖園。

公司數據顯示，CHO集團本作物年度將出口600噸Moresh特級初榨橄欖油，法國、美國和加拿大為主要目的地。 “與 2024 年相比，我們 2023 年的銷售額成長了四倍。

馬拉喀什東北約400公里處，背後的生產者 諾非斯 也慶祝了有機Picholine的相對成功的收穫和金獎。該家族在 Saïss 附近種植了約 300 公頃的橄欖樹。

Noor Fès 背後的生產商認為，當地的 Picholine 品種是摩洛哥克服氣候變遷相關挑戰的關鍵。 （照片：努爾·菲斯）

“今年的收成非常好。 “與去年相比，我們的產量穩定：我們有大約 400 噸 特級初榨橄欖油“

塔齊將公司的韌性歸功於對橄欖園和農藝實踐的投資。儘管如此，她承認持續的乾旱和強烈的熱浪對該縣許多橄欖油生產商造成了影響。

“我們擁有耐用、高效的滴灌系統。

“塔齊說，透過精心管理我們的灌溉，並透過適當的樹木修剪和手工採摘來保護花蕾，最大限度地減少橄欖樹輪換的影響，」努爾菲斯避免了其他生產商經歷的產量極端下降。

即便如此，摩洛哥生產商和官員仍然擔心 氣候變化 隨著該國繼續變得更加炎熱和乾燥。該國 40% 的橄欖園沒有得到灌溉，這一點尤其明顯。

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“我們主要關注的是全球暖化和缺雨的影響，這給橄欖油產業帶來了重大挑戰，」雷基克說。 “生產和零售價格的波動可能會減少橄欖油的消費，因為買家可能會轉向替代油。

巴朱布補充說，橄欖園的早期跡象表明，這個北非國家（非洲大陸第二大橄欖油生產國）的收成將面臨另一個挑戰。

“根據我在訪問梅克內斯地區一些果園期間觀察到的情況，氣候變遷對這種作物產生了重大影響：確實，[早春]的降雨帶來了希望，但一些樹木的開花受到了乾擾有的正在盛開，有的則剛剛開始，甚至根本沒有開花，」他說。

“我們預計 2024/25 作物年度產量將再次下降，」Bajoub 補充道。 “至少在梅克內斯地區，我確信產量將低於平均值。

儘管面臨挑戰，塔齊相信摩洛哥生產者可以透過採用本土品種、投資現代灌溉和遵循最佳收穫實踐來適應。

“趨勢是波動性，因為整個地區的氣候不可預測且不斷變化，」她補充道。 “儘管如此，我們仍然保持樂觀。