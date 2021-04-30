加州橄欖牧場的義大利問題

你們中的一些人可能在 2012 年 - 月和我一起在華盛頓度過了一段時光。 聽力 美國國際貿易委員會（USITC）就美國橄欖油生產商與主要外國供應商之間的競爭條件進行了磋商。

Olive Oil Times 報道產業新聞才幾年，美國國際貿易委員會的聽證會在當時感覺就像是一件大事——一場美國新貴生產商與守舊進口商之間的法庭戲劇。

主要主角是加州橄欖牧場（COR），該牧場一直在遊說建立一個橄欖農場。 “COR 和其他人認為，歐洲生產商享有不公平的優勢，包括政府補貼。同時，他們規避了品質標準和標籤規則。

“一旦美國橄欖油行業被允許在價格和品質的基礎上公平地競爭，」COR 副總裁 Adam Englehardt 說過 在訴訟程序中， “消費者將能夠根據可靠的標籤和標準做出明智的購買決定。

美國人消費的橄欖油 95% 以上是進口的。恩格爾哈特認為，貿易不平衡， “如果美國無法大量生產橄欖油，這也是可以預料的。但當時 COR 正在經歷爆炸性增長——購買土地並與農民進行高額交易，因為他們正在努力進入美國雜貨店的貨架。

聽證會是在一項開創性的會議之後舉行的 加州大學戴維斯分校報告部分由加州生產商提供的可疑資金，該機構發現貼錯標籤的進口橄欖油比國產橄欖油多。然後來了一本書， 額外處女 作者：湯姆·穆勒 (Tom Mueller)，揭示了橄欖油行業的陰暗面。

主流新聞讓讀者陷入瘋狂 聳人聽聞的頭條新聞 譴責舊世界的橄欖油欺詐行為，COR 飛得很高——當消費者不信任和 購買美國 情緒達到頂峰。

然後現實開始了。

另一位充滿活力的新貴Boundary Bend從澳洲飛來， 設立 在金州購物並開始向農民付款 更 比 COR 更重要。歐洲公司 擴大 他們在中央谷的業務。不穩定的天氣、乾旱和火災為 COR 整齊、高密度的阿貝奎納幼苗帶來了不確定性。

當我們 報導 2012年，COR正在談判 購買義大利品牌Lucini橄欖油。我將其歸因於該公司的一項策略，即擴大其自產油的分銷範圍，將其分銷到專賣店，而盧西尼在這些專賣店的實力可能更強。

COR 當時的執行長是格雷格凱利 (Gregg Kelley)，他是一位前矽谷高管，知道如何籌集現金，並且 他做到了。隨著需要安撫新投資者以及該公司原來的西班牙支持者，保持瘋狂成長的壓力必然導致了下一步。

“我們的主要挑戰是供應，”凱利 說過 2015 年，Lucini 收購後不久。 “我們在加州有足夠的土地和資源來滿足目前的需求，”他告訴 Olive Oil Times. “你必須記住，我們的營運著眼於長期。

COR 需要持續成長，並且意識到僅靠加州無法滿足美國350,000 萬噸橄欖油的大部分需求，這促使凱利的團隊尋找南美和歐洲供應商— — COR 及其說客花了很多時間購買這些令人畏懼的進口油。

“我們首先透過 COR 將加州納入地圖，」Kelley 告訴我們 在2017， “現在我們希望引起人們對阿根廷的關注。 COR 可能想提高阿根廷生產商的形象，但還不足以在標籤上大喊大叫。

2018年，科 亮相 可在您入睡時提供強大的水分、維生素 C 和抗氧化劑。 “目的地系列」在品牌辨識度很高的包裝中。當凱利同意這個口號時，他一定是在表達他內心的庫比蒂諾 “全球種植，加州製造” 出現 在相對較小的字母下面 “加州”雨傘。

很經典 “如果你不能打敗 他們，加入 嗯。突然間，COR 成為了他們所抱怨的補貼的受益者。儘管他們談論真實的標籤，但許多人指責該品牌貼有城裡最具欺騙性的標籤之一。

義大利可以感同身受。

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自古以來，義大利橄欖油就享有來之不易的地球上最好的聲譽。問題始終是，幾乎沒有什麼可以解決的。義大利人的消費量超過了該國的生產量。他們是如何做到每年向遙遠的海岸出口50萬噸的？

Like “加州製作，」有 “「義大利產品」這個壓倒性的賣點足以讓世界上每家商店和幾乎每個廚房都出售義大利產的橄欖油（如果不是生產的）。

來自西班牙、摩洛哥、希臘的油和突尼斯被巧妙地混合並包裝在帶有意大利品牌名稱和圖像的瓶子和罐子中，並宣布它們 義大利產品。 橋樑 真正的義大利橄欖油從未離開過The Boot。

然後事情開始改變。西班牙厭倦了將其國家的三分之一基本上用於生產無利可圖的商品，並開始努力懸掛自己的旗幟，建立品牌並增加價值。義大利農民開始對那些聲稱是義大利產品但實際上並非義大利產品表示不安。

“「義大利製造」活動開始 羞辱 一些公司試圖欺騙消費者，並制定了新規則，迫使裝瓶商對歐洲及其他地區的石油來源更加透明。

這就是加州現在正在發生的事情。

全新 立法，AB-535，正在辯論中，將禁止使用 “加州橄欖油，” “加州橄欖」或品牌名稱和包裝中的其他類似術語，並非由加州種植的橄欖生產。

“這是為了回應加州橄欖牧場產品對加州特級初榨橄欖油日益貶值的回應，這些產品冷嘲熱諷並以虛假陳述在其標籤上標有“加州”字樣，給消費者留下橄欖油來自加州的印象。 」最近成立的加州橄欖油標籤真相聯盟的創始人告訴 Olive Oil Times.

但 COR 卻有不同的看法。 “AB-535 監管的橄欖油標籤在明顯標識其產品的原產地時不會產生誤導，」該公司的新任首席執行官 Michael Fox 告訴我們 Olive Oil Times。但如果 COR 真的想弄清楚起源，為什麼不為他們創建一個單獨的品牌，例如它的 Lucini 系列呢？

在他們的 2019/20 會員協議，加州橄欖油委員會宣布了一項新規定： “如果使用 “California' 在任何短語中，例如公司名稱、品牌名稱或其他詞或詞組，或在會員出售的任何油的標籤上標識加利福尼亞的圖像，則生產該油的 100 [%] 水果必須完全來自加利福尼亞州。”

這使得 COR 沒有資格成為該組織的成員。該公司發言人表示，無論如何，他們無意重新加入 COOC。

文字就在牆上。但真正的問題並不是人們無法從標籤上辨別油是在加州還是其他地方生產的。問題是他們關心。

特級初榨橄欖油是否產自義大利、加州、突尼斯或斯洛維尼亞不應該成為購買決策中最重要的因素。當然，很高興看到沒有文字遊戲和欺騙的起源，但重要的是：它有什麼好處嗎？

高品質特級初榨橄欖油在全球數十個國家生產，卓越的生產商，無論他們身在何處，都值得您的青睞。

問題在於人們不知道如何獨立確定質量，因此他們依賴遵循很少規則的標籤上的神秘信息。

加州製作 是一長串毫無意義的行銷術語中的另一個條目，例如 意大利產品 冷壓。

在一個完美的世界中，我們都知道特級初榨橄欖油的味道應該有多好，民族主義不會在我們的購買決策中發揮太大作用。到那時，事情就會這樣發展。