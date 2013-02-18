希臘橄欖油“解決 X”的時間

谷歌對新穎想法和開創性思維的方法被稱為 “求解 X'。 整個概念是，一個大問題，無論其性質如何，都需要一個激進的解決方案，該解決方案可以通過使用最先進的技術變得可行。 正如 Astro Teller 在 有線雜誌文章, “Google X Head on Moonshots: 10X Easier than 10 Percent”，思考解決全球性問題不僅適合大公司和強大的組織，但如果每個人都能絞盡腦汁，不尋常地思考，就可以嘗試一下。想出解決方案。 而且，與普遍看法相反，嘗試提高 10 倍而不是僅僅提高 10% 通常更容易。 這種所謂 “登月思維”與漸進思維完全相反； 與其慢慢地找到解決方案，不如專注於大事，然後直接去那裡。

談到橄欖油，考慮到今天的特殊情況，相似之處很明顯：如果希臘的橄欖油種植者和生產者能夠克服 不利的情況，然後他們必須追求和維持一種能夠帶來足夠大的收入來維持他們前進的生產。 但如果他們都按部就班，那麼任務就太難完成了。 這意味著他們必須靈活和開放，並且無論他們在橄欖油行業的規模和實力如何，他們都應該向前看，以找到解決問題的整體解決方案。 換句話說，他們應該做一個登月思維。

那些持續了很長時間並吸引行業的事情可能會被放在登月軌道上並變得過時。 例如，與其丟棄來自油廠的液體殘留物（這種做法有時會使油廠所有者因污染而對公共當局負責），而是可以採取不同的途徑對其進行淨化並將其轉化為適合灌溉的水. 該技術是存在的，但是單個工廠所有者購買和使用必要的設備非常昂貴，因此生產商可以提出具有成本效益的解決方案，也許可以通過創建一個為許多橄欖油工廠服務的廢物處理廠。

每年夏天，關於橄欖果蠅的殺蟲劑是否有效以及新鮮橄欖油是否好用的爭論都在進行，因為果蠅對其質量有重大影響。 但是，如果生產者專注於問題，盡量不要只改善一點，而是消除整個問題，他們會看到 遺傳學可能就是這個地方 到目前為止，他們還沒有找到解決問題的答案。 這種方法需要在歐洲範圍內加以澄清，但請記住，嘗試將事情做得更好十倍可能比僅僅提高 -% 更容易。

希臘橄欖油出口疲軟，世界市場以意大利和西班牙油為主。 將更多噸橄欖油運往德國，俄羅斯或中國對出口公司有利，但與在消費者心目中建立希臘橄欖油質量並在全球推廣品牌的整體嘗試相比，它們並不重要。

橄欖油農民和生產者構成了希臘農業種姓的敏感部分，他們是一個更大的輪子中的一個相當大的齒輪。 簡而言之，它們太重要了，不能失敗並結合先進的思想或 “解決X”可能是生存甚至繁榮所需要的一切。