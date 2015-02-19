EVOO 研究在希臘碰壁

我已經報導了一年多關於實施的爭議 歐盟標籤法規 432/2012 在希臘。 試圖解開這個由錯誤信息和科學混淆組成的難以捉摸的結是一項艱鉅的任務。

我的調查仍在繼續，並且已經超出了我在之前文章中報導的事件。 我曾直面歐盟科學界的利益衝突、政治干預、職業嫉妒以及可能的科學不端行為和欺詐行為。

當我開始這段旅程時，我認為科學家是追求真理和創新的人。 至少那是我在那之前的經歷。 然而，在現代希臘，一些通過家庭關係或政治派別關係密切的學者即使他們的工作不合格甚至是徹頭徹尾的欺詐，也會受到優待。 希臘為少數人脈廣泛的學者提供了大量資金。 最近有報導稱，數百萬歐元的歐盟研究撥款是通過欺詐手段獲得的。 相關研究人員的姓名尚未公佈。

當三位著名科學家向希臘議會前主席發送一封信時，揭示了個人的學術競爭。 Dimitrios Boskou、Maria Tsimidou 和 Alexios-Leandros Skaltsounis 於 18 年 2014 月 432 日。他們反對去年由一些議會成員向農業部長 Athanasios Tsaftaris 提出的與歐盟健康聲明標籤條例 2012/- 相關的問題。

這是節選：

“令我們驚訝的是，我們發現一個國際網站 (oliveoiltimes.com) 報導說，一組希臘民選官員向議會提交了一個問題，該問題與科學分析 (NMR) 相關，以檢測兩種特定物質（油橄欖酚和油精）初榨橄欖油，並要求主管當局——即 EFET（希臘國家食品安全）和農業發展與食品部——認可一項科學分析 (NMR)，以顯示希臘生產的某些油的優越性。 我們認為此類行為極其誤導，在科學上含糊不清，在製片人之間造成了極大的困惑，並對他們的動機產生了許多疑問。”

是什麼促使這三位科學家寫信質疑民選官員的動機需要一段時間才能弄清楚。 然而，民選官員的動機更為明顯。

一群代表橄欖種植者的議員提出的問題是要求澄清為什麼 EFET 拒絕實施 Tsaftaris 本人早些時候如此熱情地接受的規定。 NMR 將是用於此目的的完美儀器。 但它需要一個政治決定和支持，以使 NMR 更容易獲得。

全球科學界熱情地接受了 核磁共振法 用於準確測量單個酚類化合物，但在希臘卻被忽略了。 為什麼？ 因為有大量的歐盟資金處於危險之中。 歐盟一直在慷慨資助希臘科學家尋找測量橄欖油中酚類化合物的新方法，以實施歐盟標籤法規 432/2012，但 NMR 在沒有歐盟任何研究資助的情況下就已經發明了。

標籤上允許使用以下健康聲明： 橄欖油多酚 有助於保護血脂免受氧化應激。 該聲明僅適用於每 5 克橄欖油含有至少 20 毫克羥基酪醇及其衍生物（例如橄欖苦苷複合物和酪醇）的橄欖油。 為了承擔索賠信息，應向消費者提供每天攝入 20 克橄欖油可獲得有益效果的信息。

與歐盟允許的上述健康聲明相反，寫信的三位科學家（Boskou、Tsimidou 和 Skaltsounis）聲稱無法量化橄欖油中個別酚類化合物的健康益處：

“希臘議會提出的問題在科學上很複雜，什麼是最有效、最可靠和最經濟的分析方法或應該識別哪些物質，應該由科學界來回答，而不是由議會成員來回答。 橄欖油含有非常豐富的生物活性成分，這是一類與羥基酪醇和酪醇化學相關的生物酚，無法量化每種化合物對健康的整體有益影響。”

但歐盟已經量化了橄欖油中發現的羥基酪醇及其衍生物的健康益處。 這是符合條件的高多酚 EVOO 標籤上允許的健康聲明的基礎。 事實上，Tsaftaris 被問到是因為他對 EFET 擁有權力，因為有人抱怨 EFET 不允許實施歐盟健康聲明法規。

更奇怪的是，簽署這封抗議信的三位科學家在橄欖油研究領域頗受尊敬。 這讓我非常好奇。 所以我調查了他們相互交織的關係。 Tsaftaris 也是塞薩洛尼基亞里士多德大學的教授，Boskou 和 Tsimidou 的總部位於該大學。 他們是否會影響 EFET 在實施該法規時一蹶不振？

我很驚訝在信上看到 Skaltsounis 的名字。 Skaltsounis 是雅典大學生藥學系的負責人，Prokopios Magiatis 在那裡發現了準確測量個體的 NMR 方法 橄欖油中的酚類化合物. 他為什麼不希望核磁共振用於測量橄欖油中的羥基酪醇及其衍生物以符合規定？ 為什麼這三位科學家讓希臘議會主席參與其中，而後者在這些問題上沒有權威或知識？ 他們相信他們有這麼大的政治權力嗎？

我的調查發現隱藏在這封特定信件背後的許多違規行為和惡性競爭。 但首先回顧一下導致它的事件和一些額外的背景。

在 Tsaftaris 向 EFET 諮詢了最初的問題後，答案是： “油橄欖素和油精不能被測量和包括在內，以符合健康聲明的條件，因為它們沒有在法規中特別提及。” 在聽到我認為是錯誤的和不科學的決定後，我立即打電話給歐盟寫了一封信，要求澄清應該測量哪些特定的羥基酪醇衍生物才能符合健康聲明的要求。 我還寫信給 EFET，解釋了法規並提出了包含油橄欖素和油酸精的理由。 該法規涉及羥基酪醇的衍生物，例如酪醇等。具有相關知識的化學家 橄欖油化學 會知道他們指的是什麼其他衍生品。 即使他們不知道，他們所要做的就是像我一樣用谷歌搜索。

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因此，EFET 推翻了他們的決定，並確認確實應該測量油橄欖素和油酸甘油酯，以符合健康聲明的資格。 聽到這個消息後，我立即給歐盟發了一封信，通知他們 EFET 已接受油橄欖素和油酸精，因此不再需要他們的意見。 我還補充說： “我的理解是，EFET 作為希臘食品質量和安全的權威機構，有權解釋如何實施歐盟法規。” 我請他們確認這一事實。

這種情況具有諷刺意味的是，一個熱衷於閱讀研究論文和法律簡報但沒有正式化學或法律背景的記者將不得不解釋歐盟法規背後的化學成分以及 EFET 相對於歐盟的法律地位。 在我發表了積極的決定後不久，EFET 再次出現了問題，並要求歐盟澄清是否應包括油橄欖素。

這是一個毀滅性的轉折 希臘橄欖油，它含有比油酸更多的油橄欖素。 對於一個急需好消息的行業來說，EFET 的有利決定將是一個非常積極的發展。

與此同時，我不得不多次向歐盟重新發送我的信，因為他們正在重組他們的辦公室和部門。 時隔一年，歐盟終於回答了我的問題，並告訴我，歐盟成員國的國家食品安全機構確實擁有解釋和執行歐盟法規的全部權力。 歐盟唯一一次在有投訴時介入，在這種情況下，他們會嘗試調解，但最終決定由歐盟法院決定。

收到電子郵件後，我回信詢問是否有任何其他國家或個人對 EFET 提出投訴。 他們為我提供了一個鏈接，所有投訴都在其中註冊。 我證實沒有對 EFET 提出任何投訴，事實上也沒有任何其他問題。

這使我得出一個明顯的結論，即導致 EFET 反復改變意見的投訴源自希臘內部。 但是誰負責阻止對希臘橄欖油產生如此積極影響的法規的實施呢？

我決定會見並採訪撰寫這封信的人，從 Skaltsounis 先生開始，因為他在雅典，我之前曾寫信給 Boskou 和 Tsimidou，但我的電子郵件沒有得到回复，電話也沒有回复。 Tsimidou 還在研究一種測量橄欖油中酚類化合物的新方法，並且一再忽略了 NMR 方法。

Skaltsounis欣然同意接受采訪。 作為雅典大學藥劑學系的負責人，Skaltsounis 在 Magiatis 和 Melliou 進行研究的同一系中工作。 我在大學的實驗室遇到了 Skaltsounis。

Skaltsounis 最近發表了一篇論文，宣布發現了一種新的 CE（毛細管電泳）方法來測量油橄欖素和油酸甘油酯。 Skaltsounis 聲稱這種新方法已通過 HPLC 驗證，他引用 Magiatis 關於 NMR 的論文作為其有效性的證明。 我問他是否 Magiatis 或 Melliou 使用 NMR 驗證了他的方法。 “他們不知道自己在做什麼，”他強調說。

不想把這次採訪變成辯論，我讓他繼續。 我想找出他攻擊在他自己部門工作的兩名科學家的背後原因。 我以前見過科學競爭，但這是個人的。

Skaltsounis 慷慨地帶我參觀了他的實驗室和他正在進行的所有研究工作。 他高興地擺姿勢拍照，同時聲稱不像某些人那樣尋求宣傳 “其他。” 一個明顯的參考是 Magiatis 和 Melliou 因其在 Quantitative NMR 方面的工作而在國際上獲得的宣傳。

以下是他研究論文的摘錄：

“據我們所知，這裡我們描述了第一個經過驗證的 CE 方法，適用於同時定量測定橄欖油中的油橄欖酚和油酸甘油酯。 迄今為止，僅報告了一種滿足這些標準的檢測方法（Karkoula、Magiatis 等人，2012 年）。 與使用定量 NMR 的後者相比，CE 測定更加簡單和經濟，但定量結果具有可比性且同樣可重複……其他更傳統的方法（如 HPLC）需要更長的分析時間（40 分鐘對 15 分鐘）並有助於確定僅油橄欖素 (Impellizzeri & Lin, 2006)。”

由於他們使用 HPLC 作為其驗證方法之一，因此結果是否確實準確和可重複存在一些疑問。 Magiatis 在一項 HPLC 方法的研究中已經駁斥了 HPLC，並將其發表在同行評審期刊上。 簡單地說，油橄欖酚和油精與 HPLC 中使用的甲醇或/和水發生反應，導致測量不准確。 為了使 Skaltsounis CE 方法發揮作用，需要純油橄欖酚和油酸作為參考標準。

“我們正試圖在我們的實驗室中生產純油橄欖素和油酸精。 我們計劃讓它們成為第一個經過驗證和接受的純油橄欖素和油酸精，”Skaltsounis 告訴我。

“因此，您將成為通過這種新方法進行的所有測試的油橄欖素和油酸精的供應商？” 我問。 “是的，當然，”他說。 “我們在雅典郊區有另一個實驗室，我們也在與大學合作開展我們的工作，”他補充說。

“因此，使用您的 CE 方法，您是否能夠測量油橄欖素和油酸精以證實歐盟法規？” 我問。 “好吧，我們不知道要測量哪些，因為它們會隨著時間而變化。” 他解釋道。

他向我展示了一張圖表，該圖表說明了油橄欖素和油酸精如何恢復到它們原來的羥基酪醇和酪醇。 “這簡單地證明了油橄欖酚和油酸甘油酯是羥基酪醇和酪醇的衍生物。” 我說。 但是Skaltsounis只是搖了搖頭。

這位記者很清楚為什麼 Skaltsounis 不希望使用 NMR 測量方法來實施這項規定。

希臘正處於人才流失之中，迫使最聰明、最有才華的科學家到國外尋找工作。 但它變得更糟。 希臘似乎也在遭受知識產權流失。

希臘科學界不斷創新和發明新方法以及可申請專利的想法和發現。 但是他們會發生什麼？ 他們去哪裡？ 誰獲得信用，誰受益？

我從另一位教授那裡得知，Magiatis 已就 Skaltsounis 與加利福尼亞希望之城癌症研究機構合作在美國專利局註冊的一項專利向雅典大學提出了正式投訴。 Magiatis 聲稱他是發明者之一，但他沒有得到認可，雅典大學也沒有。 我向 Magiatis 詢問了此事，他證實他確實提出了投訴。

針對 Magiatis 和雅典大學的專利權對 Skaltsounis 提出的投訴仍然放在某處的桌子上。 該大學的兩位連續院長沒有採取任何行動來調查一年多前針對 Skaltsounis 提出的科學不端行為的投訴。 就像希臘的許多其他事情一樣，它沒有得到答復和調查。

需要指出的是，Skaltsounis 的兄弟是希臘最高法院的法官。 有人提出，也許這就是不作為的原因。 也許當局並不急於調查可能針對最高法院法官兄弟的不當行為。

我將這篇文章的副本發送給 Boskou、Tsimidou 和 Skaltsounis，但沒有收到任何回复或評論。

事實是，NMR 不僅可以在 3 分鐘內一次性測量油橄欖酚和油酸甘油酯，還可以測量許多其他酚類化合物。 對於發現它的科學家來說，核磁共振方法沒有持續的收入來源。 在國際上閒置或在大學和研究實驗室中有大量的 NMR 設備。 與其嘗試開發另一種僅測量兩種酚類化合物並需要購買純油橄欖酚和油酸精的方法，不如將它們投入使用不是更好嗎？

國際奧委會即將決定他們應該正式接受哪種方法來準確測量橄欖油中的單個酚類化合物。 答案很明顯。

