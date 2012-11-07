加州 462,000 英畝的“夢想之地”

幾週後，美國國際貿易委員會將在華盛頓舉行公開聽證會 “美國橄欖油生產商和主要外國供應商之間的競爭條件」。 這 已展開調查 應眾議院籌款委員會主席戴夫·坎普的要求。

伺機而動是一項提議 聯邦營銷令 由加利福尼亞生產商起草，希望為進口橄欖油設置新的障礙，同時為自己的產品掃清一條更容易的道路。 雙方都在打官司 應該是一場激烈的戰鬥。

目前，國內橄欖油生產商供應的橄欖油不到美國人消費量的 2%（近 98% 是進口的），而且廣泛報道（包括本頁）稱，美國生產商可以 有一天 供應5%。 但是僅僅為了另外的 2%（僅僅 8,000 噸）會發生如此激烈的爭鬥嗎？

事實證明答案是否定的。 除了廣泛報導的 5% 之外，還有更多的風險，雙方都知道這一點。

據加利福尼亞橄欖油行業消息人士稱，當地行業參與者已將目光投向了提供超過 5% 的國內需求。 事實上，他們並不認為完全不可能 全部 美國人需要的橄欖油最終可能由美國生產商提供。

以整數計算，美國人今年將消耗 280,000 噸橄欖油，即 74 萬加侖，使其成為歐洲以外世界上最大的市場。 一個現代化的高密度農場每英畝可以生產 160 加侖，所以你需要大約 462,000 英畝來生產這麼多的橄欖油。

聽起來很多？ 嗯，確實是，但也不是。 想想看：光是加州就有超過 800,000 萬英畝的土地專門用於種植杏仁。 還有西班牙橄欖油生產商 霍吉布蘭卡 估計其持有量將很快達到1.2萬英畝。

突然間，462,000 英畝的土地似乎觸手可及，尤其是如果你從喬治亞州、亞利桑那州和德克薩斯州投入幾片土地的話。 事實上，它看起來像這樣：

所以難怪歐洲生產商都在武裝起來， 要求最高層採取行動 他們認為美國努力建立貿易壁壘。 美國人說他們只是想 “公平競爭環境。” 然而，一些行業參與者可能真正追求的更像是 462,000 英畝 “夢想港灣。”

