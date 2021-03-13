World Olive Oil Competition 2025 年實時更新

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2025 年首批結果公佈

4 月 13 日 34:- UTC

來自紐約的 OOT 員工報告

從哈恩到湖南，農民、磨坊主和瓶裝商都在熱切地等待著他們的特級初榨橄欖油是否能在 2025 年的橄欖油大賽上獲獎的消息。 NYIOOC World Olive Oil Competition.

全球規模最大、最負盛名的橄欖油品質大賽結果已經開始公佈。第一天，來自阿爾巴尼亞、克羅埃西亞、義大利和美國的 22 幅油畫獲獎。

提交截止日期延長至 15 月 - 日th，來自北半球 25 個國家的生產商已經將他們的特級初榨橄欖油送去進行分析 NYIOOC 團隊。

為了讓生產者有盡可能多的時間從他們的成就中獲益，獲獎結果將在整個評審期間經過驗證後發布（而不是等到最後一個樣品評審完畢後才批量發布）。

北半球的即時結果將於三月開始公佈，直至所有獲勝者揭曉。

現已出版第十三版， NYIOOC 是世界上卓越的橄欖油品質競賽，來自數十個國家的參賽作品爭奪該行業最令人垂涎​​的獎項。年度業績通過 領先媒體 在世界範圍內，在 世界上最好的橄欖油官方指南 和 Olive Oil Times 世界排名.